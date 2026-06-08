ПМЭФ-2026: главные итоги – от экспертов и участников

В рамках XXIX Петербургского международного экономического форума Фонд Росконгресс и Аналитический центр ВЦИОМ провели опрос участников мероприятия. Респонденты оценили современные вызовы и возможности для российской экономики, перспективные внешнеэкономические связи и факторы устойчивого развития на ближайшие несколько лет, а также дали оценку повестке Форума. Подробные результаты опроса размещены на сайте Фонда Росконгресс.

В опросе приняли участие гости ПМЭФ: слушатели (61%), журналисты (20%), организаторы (12%) и спикеры (11%). Среди респондентов 43% составляют представители бизнеса, 57% представляют иные сферы.

Новая архитектура глобального экономического роста и устойчивости

Магистральной темой ПМЭФ–2026 стало выстраивание прагматичного диалога как основы для стабильного будущего. В этом ключе Аналитический центр ВЦИОМ изучил мнение участников о том, какой должна быть новая глобальная экономическая архитектура и что поддержит ее устойчивость.

Ключевые страны-локомотивы роста мирового ВВП до 2030 года, по мнению участников Форума, – это прежде всего Китай (75%), Россия (51%) и Индия (38%). Далее следовали страны Ближнего Востока (23%, прежде всего ОАЭ и Саудовская Аравия), США (19%), пятерку лидеров замыкают страны Юго-Восточной Азии (18%, прежде всего Вьетнам, Индонезия и Таиланд). При этом для устойчивости роста, по мнению опрошенных, важны не столько экономические показатели, сколько политическая стабильность (61%), доступ к энергоресурсам (48%), развитие человеческого капитала и технологический суверенитет (по 45%). Иными словами, ресурсы и люди ценятся не меньше, чем макроэкономика.

Топ-5 отраслей-драйверов глобального роста к 2030 году, которые выделили участники, так или иначе связаны с новой технологической реальностью. Цифровые технологии и искусственный интеллект набрали 60%, биотехнологии в здравоохранении – 32%, кибербезопасность, агропромышленный комплекс и фудтех – по 28%, передовые производственные технологии (роботизация, цифровая трансформация промышленности) – 27%.

Главные барьеры для устойчивого роста большинства национальных экономик – геополитическая напряженность и санкционное давление, каждый второй участник называет это ключевым препятствием. Далее следуют нехватка квалифицированных кадров (32%) и демографические проблемы (28%). Внешние вызовы сегодня бьют по экономике ощутимее, чем внутренние структурные ограничения.

Стратегические альянсы: формирование новых центров силы и развития в ключевых сферах

Конфигурация долгосрочных партнерств – одна из центральных тем Форума текущего года. В рамках опроса участники оценили перспективные страны для сотрудничества в энергетике, логистике, технологиях и агропромышленности.

Энергетическое партнерство. В этой сфере Восток остается главной энергетической площадкой будущего. Участники Форума указывают на три приоритетных направления: Китай (54%), страны Ближнего Востока, прежде всего Саудовская Аравия, ОАЭ и Иран (30%), а также Индию (30%).

Транспортные коридоры. Участники Форума видят будущее за трансконтинентальными маршрутами, которые связывают Россию с Азией и Ближним Востоком. Наиболее упоминаемые направления – Северный морской путь (51%), коридор «Восток–Запад» в Китай и Юго-Восточную Азию (51%), а также коридор «Север–Юг» в Индию и на Ближний Восток (44%).

Технологии и ИИ. Главным партнером России в развитии искусственного интеллекта и передовых технологий участники считают Китай (74%). Далее с большим отрывом следуют США (27%), Индия (27%) и Япония (18%). Однако в зону внимания попадают и страны Юго-Восточной Азии (Сингапур, Малайзия – 17%), а также Ближнего Востока (ОАЭ, Саудовская Аравия – 16%). Замыкают список партнеры по СНГ и ЕАЭС (15%).

Агропромышленность и продовольственная безопасность. В этой сфере список перспективных партнеров более диверсифицирован, так как требуются усилия широкого круга стран – от Ближнего Зарубежья до Африки. Китай здесь указывают более трети участников исследования (35%), страны СНГ и Африки (ЮАР, Нигерия, Эфиопия) по 24%, а также Индию и Турцию еще по 23% опрошенных.

Партнерство с Саудовской Аравией

Саудовская Аравия выступила главной страной-гостем ПМЭФ‑2026, что закономерно усилило внимание участников к Королевству и региону в целом.

Среди наиболее успешных и экономически стабильных стран Персидского залива участники Форума выделяют ОАЭ (62%), Саудовскую Аравию (59%) и Катар (31%).

Королевство занимает здесь вторую строчку, незначительно уступая лидеру. При этом уровень информированности о бизнес-возможностях Саудовской Аравии оценивается как средний (40% респондентов, средний балл по пятибалльной шкале – 3,2). Лишь 18% опрошенных заявляют, что знают рынок хорошо или отлично, тогда как 33% – плохо или очень плохо. Потенциал для углубления знаний о рынке и развития бизнеса, таким образом, остается значительным.

Восприятие Саудовской Аравии участниками Форума в целом позитивное. Почти половина опрошенных (49%) называют Королевство стратегическим и экономическим партнером, еще 28% – дружественным государством и союзником. Лишь 8% видят в ней экономического или политического соперника и только 1% – вероятного противника.

Отвечая на вопрос о приоритетных направлениях сотрудничества на ближайшие 3–5 лет, участники поставили на первое место энергетику и нефтегазохимию (47%). Далее следуют туризм (36%), логистические маршруты (включая коридор «Север-Юг») и финансово-инвестиционная сфера (по 27%). Замыкает пятерку технологическое направление – искусственный интеллект и цифровизация (26%). Энергетика остается стержнем двусторонних отношений, однако туризм, логистика, финансы и технологии постепенно формируют более диверсифицированную повестку.

О форуме

Уровень восприятия полноты Форума в текущем году остается на уровне прошлого года – 80% (2022 г. – 59%, 2023 г. – 65%, 2024 г. – 74%, 2025г. – 82%). Основная причина участия в Форуме, как и год назад, – получение информации о новых идеях и проектах (49%). На втором месте– установление контактов с важными для участников людьми (39%). Четверть участников (24%) ставит целью представить свои идеи или проекты. Для трети участников ключевая цель посещения Форума – поиск бизнес-партнеров как внутри России (22%), так и за рубежом (12%), и в этом году этот мотив стал более актуальным.

Четверть участников (23%) смогли установить контакты с потенциальными деловыми партнерами, а большинство (61%) уверены или надеются, что это произойдет в будущем. Лишь 5% оценивают вероятность налаживания деловых связей как низкую.

Методология: онлайн-опрос и личные интервью с использованием планшета (технология CAPI) участников ПМЭФ-2026. Тип выборки – целевая, объем выборки – 688 человек.