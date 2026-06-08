Будущее российских городов и ключевые механизмы их развития

На площадке «Росконгресс Урбан Хаб» в рамках Петербургского международного экономического форума состоялась главная сессия деловой программы «Эволюция городов. Лидеры о развитии», посвященная стратегическим подходам к развитию городской среды, модернизации инфраструктуры и формированию новых стандартов качества жизни.

Участниками дискуссии стали заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Никита Стасишин, заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов, заместитель председателя Правительства Ленинградской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Евгений Барановский, руководитель программы ООН-Хабитат в Российской Федерации Анастасия Михайлова, генеральный директор China Chengtong International Investment Co., Ltd Лю Хуэ. Модератором выступил управляющий директор «РБК Недвижимость» Игнат Бушухин.

Открывая дискуссию, участники отметили, что развитие современных городов все чаще определяется не количеством реализуемых проектов, а способностью эффективно управлять инфраструктурой, территориальным развитием, инвестициями и качеством городской среды.

Никита Стасишин рассказал о работе по совершенствованию нормативной базы в строительной отрасли и расширении полномочий регионов и муниципалитетов в сфере градостроительной политики. По его словам, государство последовательно упрощает процедуры подготовки территорий к строительству и внедряет инструменты мастер-планирования и комплексного развития территорий, позволяющие сократить сроки реализации проектов. Отдельное внимание было уделено механизмам инфраструктурной поддержки регионов, включая инфраструктурные бюджетные кредиты, программы институтов развития и концессионные механизмы. Также было отмечено, что благодаря мерам государственной поддержки строительная отрасль смогла сохранить устойчивость даже в период высоких ипотечных ставок.

Владимир Ефимов представил московский опыт комплексного развития территорий, который сегодня становится одним из ключевых инструментов обновления городской среды. По его словам, переход от точечной застройки к комплексному развитию позволил рассматривать каждый проект как часть масштабной модернизации района или городской территории. Сегодня в Москве реализуется около 230 проектов комплексного развития территорий общей площадью более 3 тысяч гектаров. Особое внимание город уделяет цифровым инструментам управления развитием территорий. В частности, принятие градостроительных решений осуществляется с использованием цифрового двойника города, позволяющего оценивать влияние новых проектов на транспортную, социальную и инженерную инфраструктуру еще на этапе планирования.

О практическом опыте развития территорий рассказал Евгений Барановский. По его словам, ключевым фактором успешного развития городов становится способность регионов объединять различные инструменты финансирования и привлекать ресурсы государства, бизнеса и институтов развития для реализации инфраструктурных проектов. В качестве примеров были приведены проекты в Кингисеппе, Выборге и Волхове, где развитие жилищного строительства сопровождается созданием социальной, спортивной и инженерной инфраструктуры. Отдельное внимание было уделено необходимости поддерживать постоянный диалог с жителями и учитывать их запросы при развитии городской среды.

Международный взгляд на развитие городов представила руководитель программы ООН-Хабитат в Российской Федерации Анастасия Михайлова. Она рассказала о работе организации по сбору и распространению лучших мировых практик устойчивого городского развития и отметила высокий уровень российских решений в сфере цифровизации городского хозяйства. Особо была отмечена программа реновации Москвы, которая вызывает значительный интерес со стороны международного профессионального сообщества. По словам Михайловой, такие подходы, как комплексное развитие территорий, смешанная городская среда и концепция «15-минутного города», соответствуют глобальным тенденциям развития современных городов.

Тему международного сотрудничества продолжил генеральный директор China Chengtong International Investment Co., Ltd Лю Хуэй. На примере проекта Greenwood он рассказал о роли крупных инвестиционных проектов в развитии территорий, создании рабочих мест и формировании современной городской среды. По его словам, успешные проекты способны становиться драйверами урбанистического развития, обеспечивая не только экономический эффект, но и создание социальной инфраструктуры, образовательных и культурных инициатив для местных жителей.

В ходе дискуссии участники неоднократно подчеркивали, что будущее российских городов напрямую связано с долгосрочным планированием, комплексным развитием территорий и синхронным развитием жилья, транспортной, социальной и инженерной инфраструктуры. Особое внимание было уделено необходимости создавать условия для устойчивого развития городов на горизонте десяти и более лет, обеспечивая преемственность градостроительных решений независимо от изменения внешних условий.

Подводя итоги сессии, эксперты сошлись во мнении, что современные города развиваются благодаря сочетанию стратегического планирования, эффективного государственного управления, внедрения цифровых технологий и комплексного подхода к развитию территорий. Именно эти инструменты сегодня формируют основу для дальнейшей эволюции российских городов и повышения качества жизни их жителей.