«Вспоминаем будущее»: продюсер «Архстояния Детского» — о развитии и принципах фестиваля

В 2024 году фестивалю современного искусства для всей семьи «Архстояние Детское» исполняется 10 лет. За это время событие, изначально придуманное для детей, успело так разрастись по территории Никола-Ленивца, что успешно составляет конкуренцию своей взрослой версии — фестивалю «Архстояние». В программе — актуальные художники и музыканты, главные музеи Москвы, а билеты заканчиваются за месяц до начала. Что из себя представляет фестиваль сегодня и что его ждет в будущем, «Газета.Ru» узнала у управляющего партнера арт-парка и продюсера фестиваля Юлии Бычковой.

— Фестивалю «Архстояние Детское» исполняется 10 лет, расскажите, зачем понадобилось делать детскую версию уже очень популярного на тот момент «Архстояния»?

— В 2014 году мы действительно были очень вдохновлены расцветом Никола-Ленивца — арт-парк привлек большой объем инвестиций, и было понятно, что на этой почве могут вырасти любые плоды. Кроме того, большим мотиватором были мои собственные дети — Петя и Даша, которым на тот момент было 8 и 6 лет. Процесс материнства и родительства был очень творческим, хотелось показать им, каким разнообразным может быть мир, поэтому мне в голову пришла мысль о семейном фестивале, который я и посвятила своим детям. К тому же, с самого начала не было проблем с контентом — на фестивале «Архстояние» уже была детская зона, и идей для нее накопилось столько, что для их реализации уже нужно было отдельное событие. Так и получилось, все сложилось как нельзя лучше, и первое «Архстояние Детское» прошло под темой «Можно!»

close 100% Управляющий партнер арт-парка и продюсер фестиваля Юлия Бычкова Пресс-служба арт-парка Никола-Ленивец

— Хедлайнерами фестиваля каждый год становятся известные современные художники. По какому принципу вы их отбираете? Как художники реагируют на предложение создать арт-объект для детского события?

— Каждый год мы выбираем одного или группу художников, жизненная позиция которых со знаком «плюс», а искусство пронизано светом. Актуальное искусство может подсвечивать разные аспекты современной жизни, но мы стараемся говорить с детьми о сложном с жизнерадостной точки зрения. Конечно, мы не идеализируем все, что происходит, и тоже говорим о проблемах. Например, темой одного из последних фестивалей было повсеместное увлечение детей гаджетами, к сожалению, мы все, как родители, уже давно проиграли смартфону.

На приглашение принять участие в детском фестивале художники всегда отвечают с энтузиазмом — не каждый день выпадает возможность поработать с такой честной публикой, как дети.

— Как «Архстояние Детское» влияет на художественную сцену страны?

— В разное время хедлайнерами «Архстояния Детского» были Николай Полисский, Павел Пепперштейн, Ирина Корина, Алина Глазун, Вова Перкин, арт-группа Ели Кука, Надя Лихогруд, Дмитрий Шабалин и другие. В этом году это Ростан Тавасиев, который готовит для нас арт-объект «Радость» — большую коробку, заполненную игрушками. Некоторые из объектов, созданные этими авторами, переехали в другие места, как, например, «Грибница» Павла Пепперштейна, которую теперь можно найти в жилом комплексе «Южная долина» девелоперской компании RDI. Другие же, как работы Нади Лихогруд, Вовы Перкина и Максима Свищева, гастролируют по разным территориям, становятся частью других арт-событий за пределами Никола-Ленивца.

Это хорошо работает на популяризацию современной культуры в синергии с другими игроками этого поля. С прошлого года мы решили оставлять некоторые из объектов в парке и вносить их в нашу коллекцию.

close 100% Пресс-служба арт-парка Никола-Ленивец

— Консультируют ли вас эксперты при подготовке фестиваля?

— Когда ты родитель и глубоко проживаешь этот опыт, ты в какой-то мере сам становишься экспертом. К тому же это был не первый мой фестиваль, я совместила опыт родителя и продюсера. При подготовке «Архстояния Детского» я ориентируюсь на такие правила взаимодействия с детьми: во-первых, относиться к ним, как к взрослым людям, не преуменьшая их значимость, реакции и запросы; во-вторых, обеспечить им безопасность, но не ограничивать; в-третьих, любое желание ребенка — это закон, но только до пяти лет.

Я считаю, чтобы вырастить психически устойчивую личность, нужно дать человеку насладиться полнотой власти в детстве.

Также важно проживать много разных опытов вместе со своим ребенком — жить в палатке на природе, создать песню или стать актером в театральной постановке. Это то, что расширяет границы мира для детей и дарит им ощущение того, что возможно все.

— Есть ли на фестивале занятия для подростков?

— К сожалению, подростки, кажется, самая заброшенная всеми аудитория, ведь они уже не малыши, но еще и не взрослые. Но на «Архстоянии Детском» в этом году им точно будет чем заняться. Я бы точно посоветовала отправиться в ночной маршрут по Никола-Ленивцу без родителей (но, конечно, с профессиональными сопровождающими), потанцевать на концерте Петра Налича и группы «Шыша» или на дискотеке у «Ротонды», создать мультик в стоп-моушен с командой «Экомьюнити» или попробовать себя роли перформера в мастерской от Музея Москвы.

— Какова роль родителей на фестивале и чем они могут заняться в Никола-Ленивце во время фестиваля?

— У родителей очень важная роль — вспомнить, что значит быть ребенком самому. Когда мы вспоминаем, кто мы такие, свои первые желания, реакции и соединяем их со взрослым сознанием, именно здесь наступает момент взросления и сознательный переход на новый уровень. Взрослый не может идти вперед, если он не опирается на свой дух, который в самом ярком виде проявлялся в детстве. Это все про воспоминания будущего, поэтому на фестивале хорошо как детям, так и взрослым.

— Как совместить удобную инфраструктуру, безопасность и детский фестиваль без ограничений, дающий свободу во всем?

— Чтобы увидеть, как это возможно, нужно приехать в Никола-Ленивец. За 10 лет мы выработали серьезные стандарты работы, которых придерживаемся, чтобы детям было безопасно, а родителям удобно. Тем не менее каждый год мы следим за обратной связью и стараемся исправлять любые неудобства, если такие возникают.

close 100% Пресс-служба арт-парка Никола-Ленивец

— Есть ли у вас конкуренты на этом поле и как вы в целом оцениваете развитие осмысленного детского досуга в той же Москве?

— Москва избыточна по части осмысленного досуга, много бесплатных событий, поэтому можно сказать, что все фестивали и площадки конкурируют за время посетителя. При этом чего в Москве нет, так это ничем не ограниченной природы, которой в Никола-Ленивце с достатком, масштабных работ современных художников и формата тотальной мастерской, где все творят одновременно. Если опираться на эти критерии, то конкурентов у нас нет.

— По прошествии времени что вам хотелось бы изменить? Какие у вас планы на следующие 10 лет?

— Я бы точно хотела научиться говорить с детской и подростковой аудиторией о сложном, используя язык искусства. Мир быстро развивается, мы тонем в потоке информации, но у детей другие скорости восприятия и взросления. Нам остается только создавать условия для их становления. Также мы планируем усиливать инфраструктуру, чтобы расти, но при этом сохранять комфорт каждого посетителя.

— Почему нужно приехать на юбилейное «Архстояние Детское» в этом году?

— Я советую приехать на фестиваль тем, кто никогда на нем не был. Это нужно, чтобы познакомиться с собой, насладиться природой, искусством, своими детьми, возможно что-то новое понять и расслабиться. Те, кто уже у нас был, смогут с удовольствием еще раз окунуться в эту круговерть и изучить те уголки парка, до которых не удалось дойти в прошлый раз, спланировать маршрут и изучить программу, чтобы ничего не упустить. На «Архстояние Детское» стоит приехать даже тем, у кого нет детей или они уже выросли. Это как съездить на курорт — у нас царит такая сильная детская творческая энергия — чистый абсорбент всех тревог и эликсир жизни.

Узнать подробности о фестивале можно здесь.