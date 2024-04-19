Тест на беременность: когда и как его делать, чтобы получить точный результат

Благодаря развитию медицины каждая женщина может сделать тест на беременность, не посещая клинику. Точность домашних экспресс-тестов довольно высока — до 95%. Но при условии, что процедура проведена правильно. Какие бывают экспресс-тесты на беременность, сколько времени должно пройти после предполагаемого зачатия, чтобы они показали корректный результат, и как правильно интерпретировать данные — в материале «Газеты.Ru».

Что такое тест на беременность и как он работает

Тест на беременность — это инструмент, который позволяет определить, беременна ли женщина, анализируя ее мочу или кровь на наличие определенного гормона, — хорионического гонадотропина человека (hCG). Этот гормон начинает вырабатываться в организме женщины после того, как оплодотворенная яйцеклетка имплантируется в стенку матки.

Существует два основных типа тестов на беременность:

Тесты на hCG в моче — это наиболее распространенные и доступные тесты, которые можно купить в аптеке и использовать дома. Тестовая полоска таких тестов содержит антитела, обозначенные специальным красителем, которые реагируют на наличие hCG в моче. Если женщина беременна, то происходит изменение цвета полоски.

Тесты на hCG в крови — проводятся в медицинских учреждениях и могут обнаружить беременность раньше, чем тесты по моче. Они чувствительнее и могут давать количественную оценку уровня hCG, что помогает следить за развитием беременности.

Золотой стандарт в этой ситуации [теста на беременность] — проведение анализа крови. На более поздних сроках, соответственно, — это обнаружение плодного яйца матки посредством звукового исследования. Борис Лордкипанидзе Врач акушер-гинеколог

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Несмотря на очень высокую эффективность тестов по моче, не исключены ложноположительные и ложноотрицательные результаты, объяснил в разговоре с «Газетой.Ru» врач акушер-гинеколог Борис Лордкипанидзе.

Содержание hCG в моче у небеременной женщины — около 5,0 мМЕ/мл. А к 12 неделе беременности hCG достигает отметки от 100 тыс. до 200 тыс. мМЕ/мл. Большая часть тестов на беременность по моче реагирует, когда показатель hCG — 20-25 мМЕ/мл. Это приблизительно 14-й день после зачатия .

Виды тестов на беременность по моче

Стрип-тесты (тест-полоски). Это самый простой и дешевый вид. Женщине необходимо опустить тестовую полоску в контейнер с мочой на несколько секунд. Химическое вещество на полоске реагирует на наличие гормона hCG, изменяя цвет в случае положительного результата.

Струйные тесты. При использовании этих тестов моча направляется непосредственно на тестовый стержень, который держат под струей. Они удобны тем, что не требуют предварительного сбора биоматериала в контейнер.

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Таблеточные тесты. В этих тестах используется маленькая таблетка или пленка, которая реагирует на наличие hCG в моче. Биологическая жидкость капается на таблетку, а результат отображается в виде линий или других символов на тесте. Сейчас этим видом экспресс-теста почти не пользуются.

Кассетный тест (планшетный тест). Полоска находится в пластиковом футляре с двумя окошками. В одно из них необходимо капнуть мочой (как правило, из приложенной к тесту пипетки). Далее через две-три минуты в другом окошке появится результат, который покажет две или одну полоску. По уровню чувствительности их приравнивают к тест-полоскам.

Электронные тесты. Эти тесты — одни из самых современных и дорогих. Они не только определяют наличие hCG в моче, но и могут показывать более подробную информацию — примерный срок беременности, причем до появления ее первых признаков. Результаты отображаются в цифровом формате — «беременна» или «не беременна». Это упрощает процедуру интерпретации линий.

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Точность всех этих тестов высока, если следовать инструкциям производителя и делать тест на начальном этапе задержки менструации или позже. Ошибки могут произойти из-за слишком раннего тестирования, когда уровень hCG еще недостаточен для обнаружения, или из-за неправильного использования теста.

Как правильно делать тест на беременность — инструкция

Подготовка к тесту

Проверьте, не истек ли срок годности теста. Прочитайте все приложенные к нему инструкции.

Проверьте упаковку на наличие повреждений. Если герметичность нарушена, экспресс-тест на беременность может показать неправильный результат.

Сбор мочи

Лучше всего использовать утреннюю мочу, так как она содержит наибольшую концентрацию hCG.

Соберите мочу в чистый и сухой контейнер, если тест требует предварительного сбора. Для струйных тестов этот шаг не требуется.

Проведение теста

Если используете тест-полоску , погрузите ее в контейнер с мочой на глубину и на время, указанные в инструкции (обычно есть стоп-линия и нужно держать несколько секунд).

Для таблеточных тестов капните несколько капель мочи на указанное место с помощью пипетки.

Если используете струйный тест или цифровой тест , держите его под струей мочи на указанное в инструкции время.

Ожидание результата

Положите тест на ровную поверхность и оставьте его.

Дождитесь результата в течение времени, указанного в инструкции (обычно это от одной до пяти минут).

Интерпретация результата

Считайте результат в указанный период времени. Не интерпретируйте результат после времени, рекомендованного в инструкции, так как это может привести к неправильному прочтению.

Положительный результат обычно обозначается двумя линиями, отрицательный — одной линией (может варьироваться в зависимости от марки теста).

Некоторые цифровые тесты покажут ясное сообщение — «беременна» или «не беременна».

Последующие шаги

При положительном результате обратитесь к врачу для подтверждения беременности и последующего наблюдения.

Если результат отрицательный, но менструация не начинается, рекомендуется повторить тест через несколько дней или обратиться за консультацией к врачу.

«Самое главное это прочитать инструкцию производителя. Потому что кто-то рекомендует оценивать результат через 10 секунд, а кто-то — через минуту», — заявил акушер-гинеколог.

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Как оценивать результат теста на беременность

Стандартные тесты (полоски и струйные)

Положительный результат. Обычно обозначается двумя отчетливыми линиями на тесте. Одна линия — контрольная, она показывает, что тест работает правильно. Вторая — тестовая, появляется, если в моче присутствует гормон hCG. Даже слабо выраженная тестовая линия указывает на беременность.

Отрицательный результат. Его трактуют, если на экспресс-тесте всего одна линия (контрольная). Это означает, что тестовая линия не появилась, и уровень hCG в моче слишком низкий для обнаружения плода или отсутствует.

Недействительный результат. Контрольная линия не появляется. Это может свидетельствовать о том, что тест выполнен некорректно или поврежден. В таком случае следует провести новый.

Цифровые тесты

Положительный результат. Ясно и четко показывает слово «беременна» или аналогичное утверждение на дисплее. Некоторые цифровые тесты могут также указывать предполагаемый срок беременности.

Отрицательный результат. На дисплее появляется «не беременна» или другое аналогичное сообщение.

Недействительный результат. Ошибка на дисплее или отсутствие какого-либо сообщения. В этом случае лучше сделать повторный тест.

Когда проводить тест на беременность

Тест на беременность по моче обычно следует проводить после того, как произошла задержка менструации. Для большинства женщин это означает проведение теста не ранее первого дня пропущенной менструации. Однако самые чувствительные тесты можно делать через 7–10 дней после предполагаемого дня зачатия.

Время суток для проведения теста может быть любым, хотя многие производители рекомендуют делать это утром, когда концентрация гормона hCG в моче наиболее высока из-за меньшего потребления жидкости в течение ночи. Борис Лордкипанидзе также посоветовал делать с утра.

Если тест проведен слишком рано, до задержки менструации, это может привести к ложноотрицательному результату из-за низкого уровня hCG, который не успел достигнуть достаточной концентрации для обнаружения. Если первый тест оказался отрицательным, но менструация так и не началась, можно повторить тест через несколько дней.

Если тест показал даже слабую вторую полоску, это значит, что женщина беременна. Если есть сомнения, можно сделать еще один тест через несколько дней. За это время количество гормона hCG вырастет, и полоска уже будет гораздо ярче.

Показывает ли тест внематочную беременность и зачатие при ЭКО

Тест покажет внематочную беременность , но результат может быть позже, чем вы ожидаете, предупредил Лордкипанидзе. Он объяснил, что это связано с тем, что в случае внематочной беременности концентрация хорионического гонадотропина в моче и в крови несколько ниже, чем когда беременность маточная.

Что касается зачатия в результате вспомогательных и репродуктивных технологий , для определения беременности стоит выдержать определенный интервал времени, потому что в самом процессе ЭКО используются препараты, которые могут показать ложноположительный результат.

«Поэтому, чтобы исключить ложноположительный результат, нужно отступить две недели», — уточнил врач.