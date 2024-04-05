Из сырой крови, со слюной и спермой. Какие из этих супов существуют?
Назовите ингредиенты этих «странных» супов
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Питательный суп из пива или спирта? Первое блюдо из коровьего желудка или бычьего мочевого пузыря? Если заглянуть в кулинарные книги разных стран мира, то можно обнаружить шокирующие рецепты. Сможете угадать, какие из этих крайне необычных компонентов присутствуют в заморских деликатесах? Проверить свою осведомленность или догадливость в Международный день супа можно с помощью теста «Газеты.Ru».
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