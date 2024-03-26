Тест: на какую оценку вы сдадите экзамен по литературе за 11 класс
Ответьте на несколько вопросов по литературе выпускного класса и узнаете свою оценку
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Валерий Матыцин/ИТАР-ТАСС
Уверены, что хорошо помните поэму «Мцыри», и можете назвать литературную героиню, которая вышла замуж за убийцу собственного брата? Попробуйте пройти тест «Газеты.Ru» и сдать экзамен за 11 класс, ответив на вопросы ведущего методиста, автора заданий по русскому языку и литературе «Учебника» образовательной платформы Учи.ру Юлии Морозовой.
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