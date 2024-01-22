«Только не французские»: психологи — о том, уместны ли поцелуи в губы при детях

Тема выражения чувств между родителями при детях вызывает немало споров. В каких случаях отец и мать могут целоваться в губы на глазах у ребенка, а когда таким проявлениям любви место за закрытыми дверями? Об этом «Газете.Ru» рассказали психологи и сексолог. А вы в конце можете анонимно проголосовать за точку зрения, наиболее подходящую вашей семье.

«Когда родители показывают, как они друг друга любят, это только на пользу детям»

Ольга Романив, семейный психолог:

— Проявление нежности и любви между родителями создает у ребенка ощущение защищенности.

Ученые из Университета Уэйна даже провели эксперимент: они попросили 80 юных добровольцев в возрасте от 10 до 17 лет фиксировать свое состояние в тех случаях, когда родители ссорятся или когда любовно воркуют друг с другом. Так вот выяснилось, что во время ссор у многих детей резко ухудшалось самочувствие, вплоть до приступов астмы или аллергических реакцией.

А в случаях, когда взрослые проявляли любовь друг к другу, дети чувствовали себя спокойно, а их самочувствие улучшалось.

Поэтому вывод здесь однозначный: когда родители показывают детям, как они друг друга любят, нежно приобнимая и даря поцелуи, — это идет только на пользу и формирует правильное представление о взаимоотношениях между полами.

Однако интимная сфера, куда можно отнести страстные поцелуи в губы, все-таки не должна быть на виду. Особенно если в роли зрителей — ваши дети. Совсем маленьких такое проявление чувств может даже испугать («Папа нападает на маму») и нанести психологическую травму. Да и для подростков излишняя сексуализация отношений матери и отца тоже ни к чему.

«Это могут быть поцелуи в губы, но не затяжные французские»

Ксения Соломатина, психотерапевт-сексолог, тренер центра сексуального образования Secrets:

— Если ребенок растет в семье, где проявления чувств между мамой и папой под запретом, то, став взрослым, он, скорее всего, тоже не будет открыто проявлять свои чувства к партнеру. Это может грозить тем, что партнер не будет чувствовать себя любимым и нужным.

Взрослый ребенок из «холодной семьи» будет всегда немного зажатым и отстраненным в отношениях, что грозит дискомфортом в личной жизни.

Если ребенок видел проявления любви родителей — объятия, поцелуи, комплименты, романтические сюрпризы — у него будет готовый жизненный сценарий: в будущем он так же будет проявлять любовь и заботу к партнеру, ведь для него это норма. Не отнимайте у ребенка возможность радоваться за родителей, за их любовь и нежность к друг другу.

Безусловно, речь идет о «допустимых» поцелуях родителей. Да, это могут быть поцелуи в губы с небольшим намеком на сексуальность, но не французские затяжные поцелуи с языком — такой вид поцелуев очень интимный, неспроста он не приветствуется на людях (лучше оставить их на момент, когда пара будет наедине).

Когда поцелуи взрослых могут травмировать детскую психику

Юрий Грязев, клинический психолог, психоаналитик:

— Да, целоваться в губы можно и при детях. Но здесь есть один момент: ребенок может задаться вопросом «Почему меня тоже не целуют в губы?» или же проявлять инициативу, чтобы поцеловать кого-то именно таким способом (дети часто повторяют действия значимых для них взрослых). Поэтому хорошо бы ребенку объяснить, что есть разные поцелуи: некоторые из них — только для взрослых.

В любом случае родителям нужно отдавать себе отчет в том, чтобы их поцелуи в губы при ребенке не были слишком эротизированными, вызывающими, сексуальными, выглядящими, как прелюдия.

Для детей такое поведение взрослых непонятно и даже может серьезно травмировать их психику.

Кроме того, если родители на протяжении длительного времени выходят за рамки «допустимого» при своем ребенке, есть риск, что в будущем у него могут появиться сексуальные расстройства.