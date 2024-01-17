«Подойдет простой смартфон»: как ребенку снять собственный мультфильм дома?

Все начинается с воображения
В моем советском детстве мне очень не хватало цветных мультфильмов. В нашей семье был ламповый цветной телевизор, но он сгорел — вместо него использовался черно-белый, однако такие изображения я просто не воспринимала.
Сейчас понимаю, что именно по этой причине я начала придумывать истории сама, в своем воображении. Герои, сюжеты — все идеи я черпала из окружавшей меня действительности. Позднее цветной телевизор у нас все-таки появился, но привычка придумывать и «снимать» мультфильмы в воображении осталась со мной навсегда.
Долгое время я даже не задумывалась о том, что могу связать жизнь, профессию с мультипликацией. Я получила высшее образование в сферах биологии и журналистики, много лет работала в PR, и лишь в 2020 году обстоятельства сложились в пользу мультипликации.
Сначала у меня, как у пиарщика и организатора, появилась идея провести фестиваль уличных мультфильмов, в котором могли бы принять участие дети и подростки.
Проект получилось реализовать, и я поняла, что хотела бы сделать нечто большее, чем просто конкурс, — появилась идея создать полноценное сообщество профессионалов и новичков, влюбленных в мультфильмы, обучать детей и подростков, помогать им делать первые шаги в сфере мультипликации.
Как придумать персонажей для мультфильма
Сначала нужно придумать героя. Хотя бы описать основные черты его характера. Какой он — злой или добрый? Хитрый или простодушный? Спокойный или экспрессивный? Можно выделить несколько наиболее ярких качеств персонажа либо черту, которая обязательно запомнится зрителям.
Анна Ленкова, руководитель школы мультипликации «МультФилин», автор фестиваля уличных мультфильмов, сценарист анимационного киноЛичный архив
Полезный совет — присматриваться к людям вокруг, их мимике, одежде, манере разговаривать. Нередко именно окружающие, даже незнакомцы, становятся прообразами ярких и характерных героев.
Как написать сценарий
Главное — это идея. Чужими идеями можно и нужно вдохновляться, однако полностью копировать их не следует: вряд ли то, что уже видели и слышали, кого-то заинтересует. А вот уникальная история обязательно вызовет интерес.
Сюжетные линии можно находить где угодно — в школьном или любом другом коллективе, на улице, в рассказах знакомых и друзей. Наверняка у каждого из нас в приятелях есть одаренные рассказчики, и отличные идеи можно почерпнуть в их историях. Все, что понравится, можно записывать, заведя для этих целей специальный блокнот либо используя заметки в смартфоне.
Сам сценарий составляется и пишется по определенным правилам.
- К примеру, в нем обязательно должны быть сцены, каждая — с подробным описанием места действия, перечислением деталей, формирующих атмосферу, с расстановкой действующих лиц относительно друг друга.
- Важнейшая составляющая сценария — диалоги. В них фиксируются не только фразы, но и интонации, с которыми они произносятся, описывается мимика, поведение героя.
- В сценарии нужно прописать и расположение камеры — как она установлена относительно действующих лиц. Это очень важно, если речь идет о постановочном мультфильме. К примеру, камера может быть сфокусирована на глазах героя, и это обеспечивает совершенно иной эффект и транслирует иной смысл, чем в случае с фокусом на лице персонажа.
Как снимать мультфильм
В распоряжении современных детей и подростков есть все, что нужно для съемки мультфильмов, а именно — смартфон. Для этих целей подойдет любая, даже самая простая модель. Главное — приемлемое качество камеры и подходящее мобильное приложение.
Я рекомендую начинающим мультипликаторам присмотреться к приложению Stop Motion Studio для покадровой анимации. Оно бесплатное и удобное в использовании, так как позволяет менять фон, настраивать камеру, использовать визуальные эффекты и даже саундтреки. Для монтажа вместе с этим приложением можно использовать CapCut — эта программа тоже бесплатная.
Для работы начинающим мультипликатором подойдет и программа InShot, где есть встроенные фильтры, библиотека лицензионных аудиофайлов. Программу можно использовать для озвучивания, добавления титров. Для использования эффектов, переходов, а также для работы с несколькими слоями видео подойдет KineMaster.
Неплохой вариант — использовать для создания мультфильмов сразу несколько редакторов и программ. В одном редакторе, к примеру, можно снимать, в другом — монтировать, а в третьем — накладывать звук.
Как озвучить мультфильм
Именно голос придает героям мультфильма определенные черты характера, делает их запоминающимися, яркими, а иногда и культовыми. Так что озвучиванию нужно уделить особое внимание и приготовиться к тому, что делать это нужно будет в несколько этапов (дублей), которые затем склеиваются в одну аудиодорожку.
Что касается голосов, то можно пригласить для озвучивания знакомых и друзей. И для них, и для самого начинающего мультипликатора это станет увлекательным опытом, а результат может превзойти самые смелые ожидания. Главное — подобрать голоса так, чтобы они соответствовали характеру персонажа.
Добавлять в мультфильм музыку или нет — решать только самому аниматору. Однако стоит учесть, что с ней история станет более выразительной, а характеры героев будут раскрываться максимально полно, с эмоциями.
Часто именно вокруг саундтрека выстраивается вся работа над мультфильмами и даже фильмами. При этом не следует забывать о соблюдении авторских прав, даже если вы берете для своего мультфильма классические произведения. Сами по себе они имеют статус общественного достояния, однако только в том, что касается нот, а не записи исполнения. Чтобы не попасть в неприятную ситуацию, можно использовать аудиоэффекты и композиции со специальных сайтов.