«Подойдет простой смартфон»: как ребенку снять собственный мультфильм дома?

Как ребенку придумать и написать сценарий для мультфильма, а потом снять его на обычный смартфон? Об этом «Газете.Ru» рассказала руководитель школы мультипликации «МультФилин», автор фестиваля уличных мультфильмов, сценарист анимационного кино Анна Ленкова.

Все начинается с воображения

В моем советском детстве мне очень не хватало цветных мультфильмов. В нашей семье был ламповый цветной телевизор, но он сгорел — вместо него использовался черно-белый, однако такие изображения я просто не воспринимала.

Сейчас понимаю, что именно по этой причине я начала придумывать истории сама, в своем воображении. Герои, сюжеты — все идеи я черпала из окружавшей меня действительности. Позднее цветной телевизор у нас все-таки появился, но привычка придумывать и «снимать» мультфильмы в воображении осталась со мной навсегда.

Долгое время я даже не задумывалась о том, что могу связать жизнь, профессию с мультипликацией. Я получила высшее образование в сферах биологии и журналистики, много лет работала в PR, и лишь в 2020 году обстоятельства сложились в пользу мультипликации.

Сначала у меня, как у пиарщика и организатора, появилась идея провести фестиваль уличных мультфильмов, в котором могли бы принять участие дети и подростки.

Проект получилось реализовать, и я поняла, что хотела бы сделать нечто большее, чем просто конкурс, — появилась идея создать полноценное сообщество профессионалов и новичков, влюбленных в мультфильмы, обучать детей и подростков, помогать им делать первые шаги в сфере мультипликации.

Как придумать персонажей для мультфильма

Сначала нужно придумать героя. Хотя бы описать основные черты его характера. Какой он — злой или добрый? Хитрый или простодушный? Спокойный или экспрессивный? Можно выделить несколько наиболее ярких качеств персонажа либо черту, которая обязательно запомнится зрителям.

close 100% Анна Ленкова, руководитель школы мультипликации «МультФилин», автор фестиваля уличных мультфильмов, сценарист анимационного кино Личный архив

Полезный совет — присматриваться к людям вокруг, их мимике, одежде, манере разговаривать. Нередко именно окружающие, даже незнакомцы, становятся прообразами ярких и характерных героев.

Как написать сценарий

Главное — это идея. Чужими идеями можно и нужно вдохновляться, однако полностью копировать их не следует: вряд ли то, что уже видели и слышали, кого-то заинтересует. А вот уникальная история обязательно вызовет интерес.

Сюжетные линии можно находить где угодно — в школьном или любом другом коллективе, на улице, в рассказах знакомых и друзей. Наверняка у каждого из нас в приятелях есть одаренные рассказчики, и отличные идеи можно почерпнуть в их историях. Все, что понравится, можно записывать, заведя для этих целей специальный блокнот либо используя заметки в смартфоне.

Сам сценарий составляется и пишется по определенным правилам.

К примеру, в нем обязательно должны быть сцены, каждая — с подробным описанием места действия, перечислением деталей, формирующих атмосферу, с расстановкой действующих лиц относительно друг друга.

Важнейшая составляющая сценария — диалоги. В них фиксируются не только фразы, но и интонации, с которыми они произносятся, описывается мимика, поведение героя.

В сценарии нужно прописать и расположение камеры — как она установлена относительно действующих лиц. Это очень важно, если речь идет о постановочном мультфильме. К примеру, камера может быть сфокусирована на глазах героя, и это обеспечивает совершенно иной эффект и транслирует иной смысл, чем в случае с фокусом на лице персонажа.

Как снимать мультфильм

В распоряжении современных детей и подростков есть все, что нужно для съемки мультфильмов, а именно — смартфон. Для этих целей подойдет любая, даже самая простая модель. Главное — приемлемое качество камеры и подходящее мобильное приложение.

Я рекомендую начинающим мультипликаторам присмотреться к приложению Stop Motion Studio для покадровой анимации . Оно бесплатное и удобное в использовании, так как позволяет менять фон, настраивать камеру, использовать визуальные эффекты и даже саундтреки. Для монтажа вместе с этим приложением можно использовать CapCut — эта программа тоже бесплатная.

Для работы начинающим мультипликатором подойдет и программа InShot, где есть встроенные фильтры, библиотека лицензионных аудиофайлов . Программу можно использовать для озвучивания, добавления титров. Для использования эффектов, переходов, а также для работы с несколькими слоями видео подойдет KineMaster .

Неплохой вариант — использовать для создания мультфильмов сразу несколько редакторов и программ. В одном редакторе, к примеру, можно снимать, в другом — монтировать, а в третьем — накладывать звук.

Как озвучить мультфильм

Именно голос придает героям мультфильма определенные черты характера, делает их запоминающимися, яркими, а иногда и культовыми. Так что озвучиванию нужно уделить особое внимание и приготовиться к тому, что делать это нужно будет в несколько этапов (дублей), которые затем склеиваются в одну аудиодорожку.

Что касается голосов, то можно пригласить для озвучивания знакомых и друзей. И для них, и для самого начинающего мультипликатора это станет увлекательным опытом, а результат может превзойти самые смелые ожидания. Главное — подобрать голоса так, чтобы они соответствовали характеру персонажа.

Добавлять в мультфильм музыку или нет — решать только самому аниматору. Однако стоит учесть, что с ней история станет более выразительной, а характеры героев будут раскрываться максимально полно, с эмоциями.

Часто именно вокруг саундтрека выстраивается вся работа над мультфильмами и даже фильмами. При этом не следует забывать о соблюдении авторских прав, даже если вы берете для своего мультфильма классические произведения. Сами по себе они имеют статус общественного достояния, однако только в том, что касается нот, а не записи исполнения. Чтобы не попасть в неприятную ситуацию, можно использовать аудиоэффекты и композиции со специальных сайтов.