«Пациент может стать жертвой мошенников»: невролог — о рисках болезни Альцгеймера

Как отмечают врачи, пациенты с болезнью Альцгеймера нуждаются в активной поддержке семьи, поскольку на стадии деменции могут представлять опасность для себя и окружающих, а также стать жертвой мошенников. Как не пропустить первые симптомы и что делать, чтобы отсрочить наступление слабоумия? Об этом в интервью «Газете.Ru» рассказала Галина Данилевская, невролог поликлиники ЦКБ РЖД-Медицина на Часовой улице.

Что такое болезнь Альцгеймера и почему она возникает?

— Болезнь Альцгеймера – это хроническое прогрессирующее заболевание, которое сопровождается нарушением памяти и других высших мозговых функций (мышления, речи, выполнения целенаправленных действий, узнавания и так далее). Больному становится тяжело себя обслуживать, он вынужден ограничить свою повседневную активность.

Развитие болезни обусловлено отложением в нервных клетках (нейронах) и сосудах головного мозга белка под названием бета-амилоид, что приводит к повреждению и гибели нейронов. Накопление белка связано с генетической «поломкой», то есть дефектом определенных генов (подобно ошибке в работе компьютера).

Семейные формы заболевания встречаются реже — в 10% случаев от общего количества пациентов с болезнью Альцгеймера. Это происходит, когда у заболевшего обнаруживается не менее одного родственника первой степени родства с данным заболеванием (родители, брат или сестра). Ведущая причина семейной формы — это наследственная предрасположенность. Если пациент является носителем определенных генов, характерных для данной патологии, то риск возникновения болезни Альцгеймера составляет 100%.

Злоупотребление алкоголем увеличивает накопление белка бета-амилоида в нейронах, что приводит к гибели нервных клеток головного мозга, а значит, способствует развитию деменции.

Деменция — это синдром, при котором у человека наблюдается нарушение высших мозговых функций — таких как память, речь, абстрактное мышление, способность выполнять целенаправленные действия по выработанному плану. Данные изменения выражены настолько, что приводят к затруднениям в обычной жизни и профессиональной деятельности.

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Эпидемиологические исследования показывают, что сосудистые факторы риска — артериальная гипертензия, сахарный диабет или повышенный уровень холестерина в крови — предрасполагают к развитию болезни Альцгеймера. Также влияние на развитие деменции в старшем возрасте могут оказать курение, ожирение, гиподинамия, снижение слуха, депрессия, социальная изоляция.

Как проявляется болезнь Альцгеймера?

— Важно понимать, что болезнь Альцгеймера возникает не за один день. Это медленно прогрессирующее заболевание, приводящее к нарушению адаптации пациента, слабоумию. В научной среде последнее обозначается как «деменция».

Перед деменцией возникает начальная, промежуточная стадия, которая проявляется нарушением высших мозговых функций (то есть возникают невыраженные проблемы с речью, познаванием, памятью), которые хотя и выходят за рамки возрастной нормы, но все же не приводят к социальной дезадаптации. В научной среде эта промежуточная ступень обозначается как «умеренные когнитивные нарушения».

Страдает, прежде всего, память о текущих событиях. Сначала забываются эмоционально незначимые для пациента факты, отдельные детали, новые имена, содержание недавно прочитанных книг и так далее, поэтому данные изменения сильно не влияют на повседневную деятельность.

Память об отдаленных происшествиях может временно оставаться сохранной.

По мере прогрессирования заболевания забываются даже более значимые для пациента события. Также происходит заметное нарушение других функций переработки информации: речи, мышления, ориентировки в пространстве и времени, целенаправленной деятельности, счета и письма.

Нарушение речи выражается в том, что человеку трудно подобрать нужное слово, поэтому пациент заменяет его местоимениями. Например, не вспомнив слово «ручка», говорит «эта», «то, чем пишут».

Еще один характерный симптом — нарушение ориентирования в незнакомой местности, поэтому больной избегает посещения новых мест, а по мере прогрессирования заболевания может забыть дорогу домой и потеряться.

Также возникают трудности при анализе пространственного взаиморасположения объектов, из-за чего человек не может узнать время по часам со стрелками, читать графическую карту и так далее.

Чем опасна болезнь Альцгеймера?

— На начальных этапах заболевания критическое отношение пациента к своему состоянию сохраняется, поэтому могут возникать тревога и депрессия. По мере течения патологического процесса критика снижается и наступает собственно деменция.

На смену тревожно-депрессивным расстройствам приходят поведенческие нарушения:

• повышенная подозрительность к окружающим,

• бредовые идеи, агрессия,

• нарушения сна,

• изменения пищевого поведения,

• утрата чувства дистанции.

Тогда уже пациентам сложно адаптироваться — они становятся зависимыми от близких им людей.

Пациент с деменцией нуждается в помощи и поддержке своей семьи, поскольку он может невольно нанести вред как себе, так и окружающим: невыключенная комфорка газовой плиты, незакрытая входная дверь и так далее.

Человек с нарушениями мышления и расстройством эмоционально-волевой сферы может стать жертвой мошенников и аферистов, также нарушения памяти могут привести к ошибочному приему избыточной дозы плановых препаратов, что приведет к передозировке. А агрессия и бредовые идеи у пациента могут привести к самоповреждению, либо нанесению вреда окружающим.

Как замедлить развитие болезни Альцгеймера?

— Для профилактики нарушений памяти важен контроль артериального давления, сахара и холестерина в крови, здоровое питание, отказ от курения, ограничение употребления алкоголя и физическая активность.

Начальная стадия заболевания может быть компенсирована заучиванием новой информации. Пациентам с умеренными когнитивными нарушениями и легкой деменцией рекомендована тренировка памяти. В научной среде это называется когнитивный тренинг, так как в ходе упражнений развиваются когнитивные функции (речь, познавание, память).

Полезна постоянная тренировка интеллектуальных процессов: кроссворды, чтение в формате «перечитывая заново», проверка уроков у внуков, шахматы — любой доступный интеллектуальный труд.

Эффективны любые виды посильной физической активности: массажи, упражнения для пальцев, закаливание, контрастные водные процедуры, ходьба. Стоит не забывать о фразе, которую когда-то сказал академик Н.М. Амосов: «Как только перестал преодолевать себя — ты старик».

Для коррекции поведенческих и психических нарушений в первую очередь должны применяться немедикаментозные методы — организация режима дня, регулярная физическая активность, терапия домашними животными, тактильные воздействия (массаж, прикосновения), а также клинико-психологическое консультирование, включая работу с родственниками и лицами, осуществляющими уход.

Также следует иметь в виду, что некоторые поведенческие расстройства, например, раздражительность и агрессивность, в некоторых случаях могут быть ответной реакцией больного на неправильное поведение родственников (например, насмешки, нетерпимость или, наоборот, гиперопеку).

В последние десятилетия специалистами по когнитивной реабилитации была выделена терапия музыкой, танцами, спортом, драмой.

Музыкотерапия приносит пользу людям с деменцией: улучшает эмоциональный фон и улучшает память. Этот метод предусматривает как активное участие в музыкальной деятельности (например, пение или игра на музыкальном инструменте), так и пассивное (только слушание пения или музыки).

Установлено активирующее влияние на когнитивные функции классической музыки Моцарта.

При этом обнаружено, что индивидуально подобранная программа дает более высокие результаты, нежели прослушивание традиционной релаксационной музыки.

Какое есть медикаментозное лечение?

— Медикаментозная терапия — это базовое лечение болезни Альцгеймера. На помощь приходят противодементные препараты, уменьшающие когнитивный дефицит и замедляющие нарушение памяти.

Для симптоматической терапии поведенческих и психотических нарушений при деменции используются антидепрессанты, антипсихотические и противотревожные препараты.

Выбор медикаментов индивидуален и подбирается врачом-неврологом, а при необходимости — психиатром.

Основной целью лечения больных пожилого возраста с когнитивными расстройствами является улучшение качества жизни.

Всегда ли нарушения памяти вызваны болезнью Альцгеймера?

— Отнюдь нет. Забывчивость может быть вызвана рядом других патологий и состояний:

• сниженная функция щитовидной железы (гипотиреоз),

• гиповитаминоз (дефицит витаминов: Д, тиамина, фолиевой кислоты, В12),

• алкоголизм или употребление наркотических веществ,

• психические нарушения, например, шизофрения, депрессия или тревожное расстройство,

• снижение уровня гемоглобина (анемия),

• другие неврологические заболевания: инфекции центральной нервной системы (менингит, энцефалит), опухоли головного мозга, эпилепсия.

Нарушения памяти при вышеперечисленных патологиях могут нивелироваться или уменьшаться при правильно подобранном лечении, направленном на причину, а не на симптом. Это принципиально важно для прогноза больного.

Обязательным является использование методов структурной нейровизуализации (КТ, МРТ головного мозга), которые применяются с целью исключения потенциально излечимых заболеваний (опухоль головного мозга, гематома, гидроцефалия).

Умеренные когнитивные нарушения не всегда прогрессируют до степени деменции. В 20-40% случаев они носят стабильный или медленно прогрессирующий характер (то есть не переходят в деменцию).

Можно предположить, что эти пациенты как раз соблюдают меры по профилактике перехода умеренных когнитивных расстройств в деменцию, а именно — ведут здоровый образ жизни; соблюдают режим труда и отдыха; тренируют память; выполняют физические упражнения; контролируют артериальное давление, холестерин и сахар крови; посещают различные кружки; состоят в сообществах и осваивают что-то новое.