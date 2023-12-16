Тест: как занимались сексом викинги
Проверьте знание фактов об интимной жизни скандинавских мореходов
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Худ. Гертс
В древних скандинавских языках слово vikingr означало «пират», «морской разбойник». Однако эпоха викингов (примерно с VIII по ХI век) знаменита не только их морскими набегами. Всего за три столетия скандинавы преобразили политическую карту Европы, дали новое направление торговле и экономике в регионе. Викинги широко известны своей воинственностью, а вот об их сексуальности известно не так много. Попробуйте ответить на вопросы об интимной жизни северных народов былых времен в тесте «Газете.Ru».