«Двенадцать стульев» и еще 3 известные книги, к авторству которых есть вопросы

История знает немало литературных мистификаций и подмен. «Газета.Ru» собрала несколько книг, авторство которых несправедливо (и справедливо тоже) оспаривали, и рассказывает, как конспирологи приписали «Двенадцать стульев» Михаилу Булгакову, почему Шолохова не хотели признавать автором «Тихого Дона» и как зашифрованное послание помогло Штильмарку победить в суде.

«Тихий Дон», Михаил Шолохов

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За роман-эпопею о казачьей жизни на фоне государственных потрясений писателю присудили Нобелевскую премию по литературе. Но если художественную ценность произведения под сомнение почти никто не ставил, то авторство с самого начала вызывало споры среди критиков и коллег по цеху.

Основными аргументами была молодость писателя (он начал работу над романом в двадцать с небольшим лет) и его необразованность (всего четыре класса школы).

Среди настоящих авторов романа назывались, например, донской писатель, белогвардеец и казак Федор Крюков — подробно эту версию раскрывает филолог Ирина Медведева-Томашевская в книге «Стремя «Тихого Дона» (Загадки романа)». Современники выдвигали на эту роль журналиста Виктора Севского или писателя Александра Серафимовича.

Некоторые исследователи подходили к изучению авторства с математической точностью. Например, лингвисты Борис Орехов и Наталья Великанова из МГУ проанализировали произведения Шолохова с помощью специального компьютерного алгоритма, который доказал, что более ранние «Донские рассказы» и «Тихий Дон» действительно написаны одним человеком. Но поскольку точно доказать, что это был именно Шолохов, невозможно, вопрос остается открытым, а количество научных работ, написанных на тему авторства, давно превзошло по объемам сам роман.

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Историю создания романа часто описывают в предисловии: писатель Валентин Катаев предложил младшему брату Евгению Петрову и его коллеге по журналу «Гудок» Илье Ильфу написать роман о поисках стула с зашитыми в него сокровищами.

Изначально Катаев планировал помогать новичкам в литературе, но они так хорошо справились, что помощь не потребовалась.

«Мне стало ясно, что мои рабы выполнили все заданные им бесхитростные сюжетные ходы и отлично изобразили подсказанный мною портрет Воробьянинова, но, кроме того, ввели совершенно новый, ими изобретенный великолепный персонаж — Остапа Бендера… Я получил громадное удовольствие и сказал им приблизительно следующее: — Вот что, братцы. Отныне вы оба единственный автор будущего романа. Я устраняюсь. Ваш Остап Бендер меня доконал», — вспоминал Катаев в романе «Алмазный мой венец».

Но есть и другая теория, вполне конспирологическая, гласящая, что «Двенадцать стульев» написал не кто иной, как Михаил Булгаков. Подробно эту мысль раскрывает Ирина Амлински в книге «12 стульев от Михаила Булгакова». По мнению Амлински, в романе множество пересечений с жизнью самого Булгакова и другими его произведениями, а в других книгах Ильфа и Петрова подозрительно мало сходства со «стульями».

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Не секрет, что Дюма-отец активно привлекал помощников. Один из них, историк Огюст Маке, в какой-то момент решил, что помогает писателю несправедливо много и получает взамен ничтожно мало. Маке подал на Дюма в суд и потребовал, чтобы его признали соавтором нескольких романов Дюма и выплатили полагающийся гонорар.

В доказательство он предоставил черновики, в том числе черновик «Трех мушкетеров». Правда, это ему больше помешало, чем помогло: варианты Дюма выглядели более красивыми, яркими и талантливыми. Иск Маке отклонили. Как написал позже Андре Моруа, Маке в этой работе выступал лишь в роли мраморщика, а скульптором был Дюма.

«Наследник из Калькутты», Роберт Штильмарк

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Приключенческий роман Штильмарк писал в трудовом лагере, куда попал по обвинению в антисоветской агитации. Заказчиком выступал лагерный нарядчик Василий Василевский. За книгу Василевский обещал Штильмарку освобождение от общих работ. Сам же Василевский планировал выдать роман за свой и получить амнистию.

Штильмарк писал роман больше года, а главы вечерами зачитывал товарищам по несчастью. В одной из них он зашифровал обличающую фразу в адрес Василевского: «лжеписатель, вор, плагиатор».

После окончания работы над книгой Василевский хотел организовать убийство автора, но заключенные вступились за «романиста». Кроме того, один из знакомых объяснил Василевскому, что никто не поверит, будто он сам способен написать роман.

В итоге Штильмарк вышел на свободу раньше срока и смог опубликовать книгу. Он указал Василевского соавтором и даже выплатил ему часть гонорара. Но когда бывший нарядчик потребовал больше, Штильмарк обратился в суд и доказал свое авторство, в том числе, благодаря зашифрованной фразе. Полную историю создания «Наследника из Калькутты» Штильмарк написал в автобиографическом романе-хронике «Горсть света».