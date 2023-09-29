Тест: была ли содержанкой эта героиня романа?
Проститутка, содержанка или примерная жена? Угадайте героиню по описанию
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«Мосфильм»/РИА Новости/Кадр из фильма
25 сентября 28-летний москвич пожаловался в полицию на девушку, не оплатившую счет на 16 тыс. рублей на первом свидании. Такие истории не только подают в новости, но много раз описывались в литературе. «Газета.Ru» предлагает прочитать описания внешности героинь из романов и угадать, кто из них тянул из мужчин деньги, а кто был готов заложить украшения ради любимого.