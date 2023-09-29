Что такое адвент-календарь и как его сделать

Адвент-календари на протяжении десятилетий пользуются популярностью в Европе и США. В последние годы они получили широкое распространение в РФ. «Газета.Ru» рассказывает, как сделать такой календарь своими руками и чем его можно заполнить, а маркетолог Елена Дешпит объясняет, в чем смысл цифровых версий таких подарков.

Что такое адвент-календарь

Адвент-календарь — традиционный в Европе календарь на 24 дня, позволяющий отсчитывать время до Рождества.

С латинского adventus переводится как пришествие. Получается, что в этот предрождественский период люди ждут прихода Христа. Начинается это время с четвертого воскресенья до Рождества, а завершается 24 декабря.

Первый день адвента каждый год бывает в разные дни — но обязательно в период с 27 ноября по 3 декабря. В 2023-м ждать Рождество начнут 3 декабря.

История адвент-календаря

Его родиной считается Германия. До появления первых адвент-календарей немецкие протестанты каждый день зажигали по одной свече на елке и оставляли отметки мелом на дверях, чтобы знать, сколько времени осталось до праздника.

Около 1851 года в Германии изготовили первый деревянный адвент-календарь. А в 1903 году в Мюнхене в типографии Герхарда Ланга Reichhold&Lang напечатали его картонную версию с 24 иллюстрациями.

«Набор иллюстраций был посвящен теме Священного Писания и носил познавательный, напоминающий характер. На карточках календаря Ланга были яркие, лубочные изображения: дети, рождественские празднества, христианские мотивы. Ребенок рассматривал картинки и задумывался о том, что он сделал хорошего и плохого»,

— объяснил Максим Палеолог, кандидат исторических наук, доцент Института гуманитарных наук Московского городского педагогического университета (МГПУ).

Идея адвент-календаря связана с детством Ланга: ежегодно перед Рождеством его мать пекла 24 безе и прикрепляла их к картону, чтобы радовать сына лакомством каждый день до Сочельника. В 1930-х типография Reichhold&Lang закрылась, но до этого было создано не менее тридцати рождественских календарей.

После Второй мировой войны адвент-календари стали популярны не только в Европе, но и в США. В 1953 году издание Newsweek опубликовало фотографию внуков президента Дуайта Эйзенхауэра: на снимке дети позируют рядом с адвент-календарем.

close 100% Внуки президента Дуайта Эйзенхауэра открывают адвент-календарь, 1953 год Newsweek

«Стоит напомнить, что предки 34-го президента Соединенных Штатов имели немецкое происхождение и адвент-календари могли быть своеобразным воспоминанием, ностальгией о родине. Из немецкой общины эта традиция уже стала распространяться по всей стране, а затем и по миру», — рассказал Палеолог.

В 1958 году в Германии выпустили первый адвент-календарь с шоколадками — и значение этого символа Рождества, по мнению историка, приобрело еще и материальный смысл:

«В 24 ячейки помещали маленькие игрушки или сладости. Эти подарки готовили ребенка к Рождеству, и были наградой за хорошее поведение в адвент, а 24 декабря — в канун Рождества, — он получал уже большой подарок».

Сегодня, по словам Палеолога, адвент-календари имеют не только религиозное значение, но и позволяют создать что-то самому: «Например, в Европе и США популярны самодельные адвент-календари с кондитерскими шедеврами ручной работы внутри».

Виды адвент-календарей

В настоящее время существует огромный выбор адвент-календарей для детей. От традиционных форматов — с игрушками, настольными играми, набором сказок, поп-итами (силиконовый лист с ячейками, которые при нажатии издают звук, напоминающий лопающиеся пузырьки на упаковочной пленке), украшениями, канцелярией, сладостями, — до узкопрофильных, по интересам, как, например, набор для юного геолога с драгоценными камнями от журнала The National Geographic.

Они популярны не только у детей, но и у взрослых, и могут содержать косметику (лаки для ногтей или кремы для лица), книги, кулинарную продукцию, чай и кофе, наборы для выпечки, алкоголь и прочее.

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В 2014 году бренд одежды Liberty London одним из первых представил премиальный адвент-календарь для женщин. В красивой коробке за $174 были собраны различные косметические средства. Этот товар стал самым продаваемым за всю историю существования бренда. Каждый год спрос на адвент-календарь Liberty London огромен: в день старта продаж уже в шесть утра перед магазином выстраивается очередь.

Елена Дешпит, директор по маркетингу платформы монетизации контента lava.top, говорит, что сегодня адвент-календари превратились в популярный инструмент для бизнеса:

«Подобные подарки отражают любовь человека к предвкушению праздника и сюрпризам.

Ежедневное открытие очередной ячейки, за которой таится спрятанное угощение или подарок, вызывает чувство волнения и укрепляет эмоциональную связь с брендом, повышая лояльность со стороны потребителей. Это отличная возможность для компаний выделиться на конкурентном рынке».

С развитием технологий появились и так называемые модернизированные и нетрадиционные адвент-календари, которые доступны в онлайн-формате. В цифровом виде они могут содержать купон на скидку, подписку, бесплатную доставку, ссылки на полезные материалы и видеопоздравления.

По словам Дешпит, онлайн-версии адвент-календарей становятся все более популярными, поскольку бренды могут легко включать их в свои социальные сети, сокращая затраты на печать и логистику:

«Пользователи ежедневно получают задания, чек-листы и прочий креативный контент, делятся своими результатами и отмечают бренд. Подобные активности расширяют его охват, укрепляют чувство общности, привлекают потенциальных клиентов и повышают лояльность существующих».

В России спрос на адвент-календари растет. Их выпускают многие компании, правда, в отличие от Европы и США, в нашей стране отсчет идет с 1 по 31 декабря.

Как сделать адвент-календарь самому

Адвент-календарь делают из картона, бумаги, стаканчиков, дерева и даже втулок от туалетной бумаги. Подробную инструкцию можно найти на YouTube-каналах о том, как что-то сделать своими руками.

Например, блогер Дженни Клейр Фокс рассказывает, как создать деревянный адвент-календарь в виде елки. Для этого понадобятся несколько реек разной длины, зеленая краска и блестки. На такую елку можно вешать подарки, упакованные в мешочки или маленькие пакеты.

Блогер Totally Rudy поэтапно демонстрирует, как склеить мини-календарь из палочек для мороженого, прищепок и линейки — большие подарки туда не поместятся, а вот записки с новогодними пожеланиями или мотивирующими активностями на каждый день до праздника — вполне.

Российские блогеры тоже не отстают. Так, Мария Зайцева на своем YouTube-канале показывает, как сделать картонный домик с маленькими окошками — в каждое можно поместить сладость для ребенка.

Есть и простые варианты адвент-календарей — например, коробка с пронумерованными елочными игрушками. Если поставить ее рядом с елкой, ребенок сможет каждый день вешать на дерево по одному шарику. Тогда вы точно не пропустите приближение праздника.