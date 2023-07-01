«Этого не отмолить никогда»: Борисова, Стриженова и другие артистки, решившиеся на аборт

Телеведущая Дана Борисова признавалась, что до 30 лет сделала девять абортов. Знаменитость рассказывала, что не умела говорить «нет» и была безответственна в плане секса. «Газета.Ru» вспоминает, кто еще из звезд столкнулся с незапланированной беременностью, сделал аборт и теперь жалеет об этом.

Дана Борисова, 9 абортов

Телеведущая Дана Борисова в исповеди видеоплатформе PREMIER рассказала о том, что девять раз прерывала беременность до 30 лет. Знаменитость сообщила, что родители вложили в нее тягу к знаниям, но не объяснили, какие должны быть взаимоотношения между мужчинами и женщинами.

Дана Борисова призналась, что в молодости была уступчива и не умела говорить «нет». Ей казалось, что если мужчина сделал комплимент, то она ему автоматически должна.

«До 30 своих лет я сделала девять абортов. И на больших, и на маленьких сроках. Это моя главная женская трагедия. Я нанесла этим большой урон здоровью, своей голове и психике», — объясняла телеведущая.

В этом откровенном разговоре Дана Борисова также призналась, что один из мужчин удерживал ее в заложниках. Знаменитость вспомнила, как встречалась с представителем силового ведомства по имени Максим. Они познакомились, когда Борисова была студенткой журфака. Однажды мужчина предложил Борисовой помощь, узнав, что она страдает наркотической зависимостью: он настоял, чтобы она вместе с матерью пожила в его доме. Ведущая программы «Армейский магазин» сравнила это время с тюремным заключением.

close 100% Дана Борисова Максим Блинов/РИА Новости

«Я была как заложница в тюрьме. Чувствовала, что он надо мной издевается. Он разговаривал со мной как с ничтожеством, как с падшей. Я все время была в страхе, он на меня орал — я убегала в угол. Интим у нас был, но сквозь зубы — каждый раз как будто меня насиловали», — рассказывала Борисова.

У Даны Борисовой есть дочь Полина, которая родилась от бизнесмена Максима Аксенова. В последнее время бывший возлюбленный телеведущей перестал участвовать в жизни их общего ребенка. Дана Борисова признавалась, что Аксенов должен больше 300 тысяч рублей алиментов.

Звезда «Армейского магазина» официально выходила замуж один раз — в 2015 году за бизнесмена Андрея Трощенко. Их брак просуществовал 8 месяцев. Борисова рассказывала изданию «7 Дней», что рассталась с мужем по-хорошему, признавшись, что причина разрыва связана с ней.

«Как выяснилось, жить со мной невозможно!», — объясняла она.

Александра Стриженова, 5 абортов

36-летняя внучка актера Олега Стриженова, Александра Стриженова, рассказывала в соцсетях, что делала 5 абортов. Актриса назвала это решение «ошибками молодости».

«В жизни каждой женщины есть место ошибкам молодости. В моей это аборты — у меня их было 5 (об этом не говорят, да)», — писала Александра.

Стриженова признавалась, что беременела 11 раз. Помимо 5 абортов у нее был выкидыш в браке с мужчиной по имени Артур. По словам Стриженовой, она потеряла ребенка потому, что «бывший муж трепал ей нервы».

close 100% Александра Стриженова mommy_me_ya/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Александра Стриженова воспитывает сына Романа (2007 год), дочь Леру (2009 год) и сына Илью (2013 год). В июне 2023 года блогер вновь стала мамой — у нее родилась девочка, которую она назвала Марианной. С отцом ребенка Стриженова рассталась на ранних сроках беременности.

В 2015 году блогер стала суррогатной матерью и родила двойню для супружеской пары. Однако во время беременности она нарушила условия контракта, поэтому детей отдали в детский дом.

Александра Стриженова — внучка Олега Стриженова по линии своей матери Натальи. С 1954 по 1968 год актер был женат на Марианне Грызуновой-Бебутовой. В этом браке у него было двое детей — Наталья и Николай.

Марина Зудина, 2 аборта

В 2017 году в программе «Судьба человека» актриса Марина Зудина призналась, что у нее могло быть четыре ребенка от Олега Табакова. Артистка познакомилась с актером, когда тот был женат на Людмиле Крыловой. Марина Зудина четыре раза беременела от Олега Табакова, но решалась на аборты, потому что не хотела разрушать семью мужчины.

«Я не могла позволить себе детей, чтобы не рушить семью. Еще я была незрелой. Если бы я была готова иметь ребенка и взять на себя ответственность, я бы родила», — заявила артистка в разговоре с Борисом Корчевниковым.

Марина Зудина отмечала, что Олег Табаков был в курсе ее решения и поддержал возлюбленную.

close 100% Марина Зудина Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Спустя 10 лет Марина и Олег поженились. В 1995 году родился их первый ребенок Павел. В 2006 году на свет появилась дочь актеров — Мария.

Марина Зудина признавалась, что они с Олегом Табаковым жалели о том, что не оставили детей.

«Мы очень жалеем, что у нас нет старшего сына или дочери. Я могла родить, но я сознательно отказывалась от этого. Родив Павлика, я купила в церкви книжку о том, что испытывает эмбрион, когда женщина делает аборт. Я плакала дня три…», — признавалась артистка.

Мария Аронова, 1 аборт

Актриса Мария Аронова впервые стала мамой в 1991 году — она родила сына Владислава от мужа, которого тоже звали Владиславом. Ребенок появился на свет, когда Аронова училась в Высшем театральном училище имени Б.В. Щукина.

Артистка призналась изданию «Караван историй», что Владислав прекратил общение с актрисой, узнав о ее беременности.

«Он испугался — и исчез», — делилась Аронова.

Несмотря на это, Мария Аронова все равно решила рожать сына. В дальнейшем Владислав периодически то появлялся, то снова исчезал из жизни актрисы. Вскоре Аронова забеременела во второй раз. Она сообщила новость возлюбленному, однако тот ответил: «Поступай как знаешь».

close 100% Мария Аронова Кирилл Зыков/Агентство «Москва»

Мария Аронова сделала аборт, так как ей не хотелось прерывать учебу и расставаться с профессией актрисы. Артистка вспомнила, что ей тяжело далось это решение.

«Я приехала из больницы домой, села возле кроватки сына и подумала: «только что я убила такого же…» Если бы в этот момент я могла ненадолго стать мужчиной, я бы точно знала, как сыграть Раскольникова», — вспоминала Аронова.

В дальнейшем актриса познакомилась с Евгением Фоминым. В 2004 году у них родилась дочь Серафима. Долгое время пара жила в незарегистрированном браке, однако в 2018 году Евгений и Мария поженились.

Алла Пугачева, 1 аборт

Алла Пугачева рассказала в интервью «Снобу», что сделала аборт по просьбе продюсера Евгения Болдина, за которым была замужем с 1985 по 1993 год. Мужчина уговорил артистку избавиться от ребенка, поскольку материнство помешало бы ее гастрольному графику. Певица готовилась к большой поездке в Индию и на тот момент пила много лекарств.

«Говорил, не стоит оставлять ребенка, мало ли что, мы столько лекарств пили. Я потом поняла, что ему просто ребенок не нужен был», — признавалась знаменитость.

close 100% Алла Пугачева Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

При этом Пугачева подчеркнула, что сожалеет о своем решении.

«Этого не отмолить никогда», — откровенничала она.

У Аллы Пугачевой трое детей. В 1971 году у нее родилась дочь Кристина в браке с артистом цирка литовцем Миколасом Орбакасом. У артистки есть также двойняшки, Гарри и Лиза, которых родила в 2013 году суррогатная мать.