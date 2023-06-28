Дрон с сенсорным «носом» и гель после ожогов от борщевика: что изобрели школьники Москвы в 2023 году

Дрон с сенсорным «носом», электронные помощники для маломобильных людей, очистка сточных вод и домашний прибор для контроля дыхания. В последний свой год в школе московские одиннадцатиклассники не только готовились к ЕГЭ, но и создавали научные проекты, которые могут стать отправной точкой для настоящих открытий и инноваций. «Газета.Ru» рассказывает о семи социально значимых изобретениях вчерашних школьников.

Помощь людям с ограниченными возможностям

В общественном транспорте не всегда заметно, что кому-то необходимо уступить место — особенно, если пассажир увлечен книгой или смартфоном. При этом человек с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) тоже не всегда выглядит таковым, а кто-то стесняется попросить о помощи.

Специальная система оповещения – IT-разработка ученицы школы №2120 Анастасии Ефремовой – громким звуком и световым сигналом сообщит, что в салон автобуса вошел инвалид или пожилой человек, которому всего-навсего нужно приложить специально запрограммированную карту к валидатору со встроенным RFID-считывателем.

close 100% IT-разработка ученицы школы №2120 Анастасии Ефремовой Личный архив

Одноклассник Анастасии Исмаил Игамбердиев также подумал о людях с ограниченными возможностями здоровья: он сосредоточился на том, чтобы сделать среду доступной для людей с ОВЗ, которые любят путешествовать самостоятельно. Он придумал устройство с похожим принципом действия (как и у его одноклассницы) для вокзалов. Игамбердиев предложил разместить на входах в здание вокзалов, автостанций и других объектов валидаторы: человеку, нуждающемуся в помощи, будет достаточно приложить к ним социальную карту, сотрудники транспортного узла получат оповещение и придут на вызов.

Пандемия коронавируса вынесла на поверхность проблему, о которой мало кто задумывался. На рынке отсутствовал недорогой, портативный, простой в использовании и точный прибор для диагностики параметров дыхания, пульса и содержания кислорода в крови в домашних условиях. Такое устройство разработали ученики 11-го класса школы №2065 Александр Тимошенко и Мансур Икрами. Вместе с учителем, кандидатом технических наук Виталием Лифаром они сконструировали аппарат, который автоматически анализирует выдыхаемый человеком воздух по ряду показателей и соответствует всем вышеперечисленным критериям. Юные изобретатели уже патентуют свою модель. Скоро портативный спирометр «Ш-2065» может появиться в продаже.

В фокусе – экология

Вместе с Институтом фундаментальных проблем биологии РАН одиннадцатиклассник Григорий Жарков из школы №2065 трудится над проблемой очистки сточных вод от антибиотиков. Эти препараты, в частности, тетрациклин, широко используются в птицеводстве. Курам добавляют антибиотик в корм, который вместе с продуктами жизнедеятельности попадает в сточные воды. Если бактерии, находящиеся в сточных водах, привыкнут к антибиотикам, последние перестанут действовать и обезвреживать микроорганизмы. И, при попадании такой резистентной бактерии в организм человека или той же птицы, добиться уничтожения инфекции привычным лекарством не получится.

Григорий Жарков уже получил обнадеживающие результаты использования для очистки сточных вод модифицированного фермента лакказы, который разрушает антибиотик.

close 100% Очистка сточных вод с помощью модифицированного фермента лакказы Григорий Жарков Личный архив

Проблему поиска тлеющих торфяников решает дрон с сенсорным «носом», сконструированный командой учеников школы №2065 вместе с научным руководителем, учителем химии Любовью Оболенской. Созданный ими аппарат не только «видит» очаг возгорания, но и определяет концентрацию углекислого газа в полете и передает данные оператору. Так созданный школьниками прибор позволяет оптимизировать работу пожарных.

close 100% Дрон с сенсорным «носом», ученики школы №2065 Личный архив

Изобретения в помощь фермерам

Облегчит труд работников рыбоводческих хозяйств изобретение Антона Беленко. Ученик 11-го класса школы №1354 «Вектор» однажды на каникулах помогал кормить рыб и увидел, как трудно это делать вручную, поэтому разработал умную автоматическую кормушку. Устройство не только точно отмеряет порции корма, но еще и следит за температурой воды, количеством растворенного в ней кислорода и сигнализирует, если что-то пошло не так.

Одна из серьезных проблем, с которой сталкиваются те, кто работает на земле – засилье борщевика Сосновского. Фермеры, как могут, борются с ним, однако сорняк живуч и ядовит – соприкоснувшись с растением, можно получить сильнейший ожог, который долго не заживает. Ускорить процесс заживления поможет гель, созданный ученицей школы №2065 Евгенией Жуковой. В состав средства входят наночастицы серебра, восстановленные декстраном. Гель синтезируется прямо в тканевой салфетке, таким образом частицы наносеребра не становятся слишком большого размера. Руководитель движения «СтопБорщевик» Антон Гладилин уже опробовал средство на себе и отметил, что оно эффективно справилось с ожогом. О том, чтобы запатентовать гель, Жукова не думала, работа по его созданию проводилась в рамках школьной исследовательской работы.