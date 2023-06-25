«Многодетным и семьям с младенцем не место в бизнес-классе»

Читательница из Москвы анонимно рассказала «Газете.Ru», почему недолюбливает семьи с маленькими детьми и считает, что они не думают о комфорте других.

Наверное, это странно позвучит, но я, имея троих детей, считаю, что родительство делает людей эгоистичными. Понятно, почему: у них вся жизнь сосредотачивается на детях и через какое-то время начинает казаться, что «сладкие пирожочки» волнуют всех и вся. Некоторые, к счастью, не теряют адекватность, но далеко не каждая семья.

Родила – сиди дома

Первый раз я услышала эту фразу от соседки по купе, когда поехала с маленьким сыном на море. Почему-то решила, что полугодовалому ребенку это необходимо. Измучилась сама, измучила сына, мужа, а главное – всех вокруг. Сашка рыдал в поезде, орал по ночам в отеле, да еще и умудрился заболеть ОРВИ, так что вместо отдыха мы искали врачей и аптеки.

Следующий раз я решилась на поездку только через несколько лет, она прошла значительно приятнее. Со вторым ребенком мы старались ездить недалеко, исключительно на поезде, да еще выкупать купе целиком, чтобы никого не напрягать.

А уж с третим начали ездить, когда старший подрос и начал отдыхать без нас.

Тогда мы начали путешествовать еще и самолетом, а в поездах брать билеты в бизнес-класс. Почему только сейчас? Да потому, что люди платят дополнительные деньги за комфорт, который присутствие младенцев или большого количества детей просто уничтожает.

Памперсы и двойной эспрессо

К сожалению, не все семьи такие сознательные. В поездках я регулярно попадаю на женщин, которых иронично называют «яжематери». Никакой солидарности с ними я и близко не испытываю. Я вырастила детей как раз для того, чтобы наслаждаться чашечкой эспрессо на удобном кресле, и я плачу за это деньги. За отдых, а не за то, чтобы рядом час без умолку орал младенец и пахло грязными памперсами.

Многодетные соседи ничуть не лучше: дети все время орут, ругаются, кто где сядет, пачкают, смотрят какую-то ерунду на телефоне без наушников.

Один ребенок еще способен сидеть тихо, но если их несколько – туши свет.

Несколько раз я ругалась с такими семьями, но все без толку. Считаю, что им вообще не стоит продавать билеты на места бизнес-класса. С детьми или младенцем им все равно не отдохнуть, так пусть не мешают другим! Есть же чайлдфри отели, почему бы не сделать такие же места в бизнес-классе?