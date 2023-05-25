«За каждым толстым ребенком стоит такая же мама с тарелкой пончиков»

Сегодня в кафе я в очередной раз выслушивала страдания подруги про «наследственность» и «широкую кость», которая мешает ей и ее дочке похудеть. За это время подруга умяла пасту с сыром и десерт, а дочка – молочный коктейль и пончик с глазурью.

Сразу скажу: каждый человек вправе решать, как ему выглядеть и что есть.

Я не из тех, кто закатывает глаза при виде тучных женщин в бикини или считает, что быть красивой можно только с размером XS.

Но меня ужасно злят две вещи: когда люди отрицают связь между тем, что они едят, и тем, как выглядят, и когда они насаждают свои нездоровые привычки детям. Мне бы радоваться: когда эти дети вырастут, то придут ко мне в зал с запросом похудеть. И почти наверняка ничего не добьются, ведь их с ранних лет приучили подкреплять силы булками и колбасой.

Такая наследственность!

Я знаю, о чем говорю, сама росла в такой семье. На завтрак – каша на молоке и белый хлеб с маслом, на обед – суп с кружками жира, котлета и макароны, на полдник – сдобная булочка. Я и сама была как булочка, и мама моя, и обе бабушки.

«Наследственность, что поделать!», – приговаривала мама, подкладывая в борщ сметану.

Впервые я усомнилась в этом, когда на месяц поехала в летний лагерь, где порции были просто крошечные, и похудела чуть ли не в два раза. Мама расстроилась: измучили ребенка! И, конечно, начала кормить с удвоенной силой. Результат не заставил себя ждать, а я поняла: наследственность – это не обмен веществ, а стиль питания.

В институте я его полностью изменила и изменилась сама. Сейчас моей дочери 12, она стройная девочка. Никакой магии, просто на ужин она выпивает кефир с бананом, а не наворачивает пельмени, как моя мама. Которая, кстати, свято верит, что Аська просто пошла «породой в отца».

Кушай, это бесплатно

Моя история не исключение: чтобы убедиться в этом, достаточно посмотреть, что и какие люди берут в кафе или покупают в супермаркетах. Смотришь на тележку с овощами и рыбой, поднимаешь глаза – стройная женщина или мужчина и такой же ребенок. Если там сосиски, газировка, майонез, шоколадные батончики и яйца с сюрпризом, 90% эту тележку катит семья с «широкой костью».

За каждым толстым ребенком стоит такая же мама с тарелкой пончиков!

Недавно я ездила в отель с системой «все включено» и мне было больно смотреть на детей, которых пичкали колбасой и макаронами, игнорируя мясо, крупы, овощи.

Картошка фри, ломти белого хлеба, сосиски и кола – вот стандартный рацион ребенка с «плохой наследственностью». У мам и пап – еще по кружке, а то и две, пива. Если ребенок жалуется, что больше не влезает, родители шикают: кушай, это же бесплатно!

И что после этого вы мне будете рассказывать?

Говорят, наши мамы и бабушки закармливали детей из-за страха голода или дефицита, с которым сталкивались в юности. Но вы, люди с сосисками и булками, зачем делаете это?