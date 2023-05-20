Концентрация, внимание, критическое мышление: как развивать у ребенка навыки успешного человека

Концентрация и управление вниманием
Сегодня обилие визуального контента и господство соцсетей способствуют тому, что дети с раннего возраста привыкают воспринимать информацию короткими фрагментами и быстро переключаются. Им трудно заниматься монотонными задачами, к примеру, вникать в объемный текст.
Детям в принципе сложнее удерживать внимание, чем взрослым. Но концентрация – это не врожденный навык, его можно и нужно развивать. Концентрация понадобится не только для продуктивного выполнения учебных задач, но и для принятия решений, поиска новой информации и критического осмысления имеющихся данных.
Как развивать:
- Учить стихи. Не обязательно ограничиваться школьной программой – выбирайте авторов, которые понравятся ребенку.
- Использовать метод Pomodoro («помидора») – техника управления вниманием, которую придумал эксперт по тайм-менеджменту. На задаче фокусируются на 20-25 минут, а потом 5-10 минут отдыхают. Можно применять этот способ при выполнении уроков: помочь ребенку составить список задач, включить таймер и заниматься 25 минут. И придумать приятную мотивацию – например, после двух «помидоров» предложить сделать напиток или переключиться на любимую игру.
- Включать занятия, которые требуют усидчивости. Попробуйте записать ребенка на шахматы, рисование, конструирование – в зависимости от того, что ему интересно. На протяжении часа он будет занят в кругу других детей и сконцентрирован на одной задаче, привыкнет доводить дело до конца.
- Использовать технику «Вижу, слышу, чувствую». Техника, которая учит фокусироваться на текущем моменте. «Вижу» – предложите назвать три предмета, которые находятся в поле зрения. «Слышу» – три звука, например, стрелки часов, шум с улицы, работающий компьютер. «Чувствую» – эмоции, которые вызывает прикосновение одежды, дуновение ветерка из окна. Эта техника развивает еще и осознанность, которая также является важным навыком современного человека.
Способность к самообучению
В будущем каждому из нас пригодится умение выстраивать собственный образовательный процесс. У детей уже сейчас посредством интернета есть доступ к любой информации, однако, важно научить правильно ею пользоваться.
В современном мире невероятно высока скорость изменений – нам приходится подстраиваться под них, адаптироваться, постоянно совершенствоваться. Нельзя научиться одному делу раз и навсегда. Обучение становится непрерывным процессом длиною во всю жизнь, а способность осваивать новые навыки (доучиваться, переучиваться, разучиваться и т.д.) – ключевой компетенцией.
Например, сегодня мы переживаем бум популярности нейросетей – теперь программисты, копирайтеры, дизайнеры и другие специалисты учатся пользоваться новым инструментом и осваивают алгоритмы, чтобы применять их в работе.
Самообучение повышает гибкость мышления, тренирует волю и поддерживает интерес к происходящему вокруг, а это пригодится в разных сферах жизни. Развитие этого навыка поможет ребенку не только получать новые знания и навыки, но и стать более успешным и уверенным в будущем.
Как развивать:
- Тренируйте самостоятельность. Давайте детям возможность самим искать ответы на интересующие вопросы, планировать свое время, задачи и учебный процесс. Самостоятельность позволяет совершать ошибки и исправлять их, а это важный опыт для саморазвития и личностного роста.
Учите ребенка анализировать свои действия и результаты. Делать выводы из успехов и неудач, разбирать причины, которые к ним привели, и извлекать уроки на будущее. Задавайте детям больше открытых вопросов и вовлекайте в содержательные беседы, помогая самим сделать выводы и сформулировать, что ценного было для них в той или иной деятельности.
- Общайтесь и обменивайтесь опытом. Общение с другими людьми – отличный источник новых знаний и навыков. Поощряйте детей общаться и обмениваться опытом с окружающими – с учителями, родными, знакомыми.
Критическое мышление
Критическое мышление помогает детям лучше понимать мир и то, что происходит вокруг; сравнивать и оценивать различные продукты и услуги, принимать обоснованные и разумные решения.
Прекрасно, когда у нас есть годами проверенный алгоритм действий, но сегодня все чаще приходится действовать в нестандартной обстановке, делать сложные выборы, находить новые подходы к решению проблем. Соцсети и СМИ полны противоречивых фактов, и в этой связи огромную значимость приобретает умение задавать вопросы и ставить информацию под сомнение.
Развитое критическое мышление дает преимущества и в сфере межличностного взаимодействия: всегда высоко ценятся специалисты, которые могут презентовать и обосновать свою точку зрения, а также грамотно ее аргументировать.
Педагог-психолог Ломоносовской школы Полина ДехановаЛичный архив Полины Дехановой
Как развивать:
- Не давайте готовые ответы, склоняйте к размышлению, задавайте наводящие вопросы. «А как ты думаешь?», «Почему он так поступил, чем руководствовался?».
- Поощряйте ребенка искать и сравнивать несколько разных источников информации, чтобы получить полное понимание темы. Например, при подготовке доклада или проекта.
- Спрашивайте у ребенка его мнение, давайте возможность практиковаться в обосновании и аргументации.
- Пополняйте копилку знаний. Чем лучше ребенок ориентируется в разных сферах жизни, тем больше у него инструментов для проверки, сравнения и построения логических цепочек.
- Анализируйте ошибки. Мы учимся, только ошибаясь. Вместе с ребенком разберите причины ошибки и разработайте план, как можно избежать ее в следующий раз.
Коммуникация и работа в команде
Социальные навыки, способность найти со всеми общий язык – это основа успеха в любом деле и любой специальности. Все люди разные и имеют право на свою точку зрения. Важно уметь находить компромисс, слушать других, договариваться, а также четко формулировать мысли.
Все мы работаем в командах, коллективах, группах и микро-группах, а потому зачастую наш личный и профессиональный успех напрямую связан с другими людьми и тем, как складываются наши с ними отношения.
Как развивать:
- Создать условия для общения: в секциях, поездках, детских лагерях. На дополнительных занятиях ребенок социализируется и может найти друзей по интересам. В комфортной среде проще раскрепоститься.
- Поощрять командную работу. Это может быть подготовка к школьным мероприятиям или помощь учителю. Также отлично подойдет волонтерство или проектная деятельность, где можно распределить роли и задачи. Принимая участие в общем деле, ребенок научится конкурировать, договариваться с другими, получит возможность проявить инициативу и лидерские качества.
- Занятия по ораторскому мастерству также помогут в развитии навыка коммуникации.