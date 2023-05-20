Концентрация, внимание, критическое мышление: как развивать у ребенка навыки успешного человека

Управление вниманием, способность к самообучению, критическому мышлению, умение работать в команде — четыре компетенции, которые пригодятся во время обучения в школе, в получении профессии и в продвижении по карьерной лестнице. Что скрывается за этими навыками и как их тренировать — в колонке для «Газеты.Ru» рассказала педагог-психолог Ломоносовской школы Полина Деханова.

Концентрация и управление вниманием

Сегодня обилие визуального контента и господство соцсетей способствуют тому, что дети с раннего возраста привыкают воспринимать информацию короткими фрагментами и быстро переключаются. Им трудно заниматься монотонными задачами, к примеру, вникать в объемный текст.

Детям в принципе сложнее удерживать внимание, чем взрослым. Но концентрация – это не врожденный навык, его можно и нужно развивать. Концентрация понадобится не только для продуктивного выполнения учебных задач, но и для принятия решений, поиска новой информации и критического осмысления имеющихся данных.

Как развивать:

- Учить стихи. Не обязательно ограничиваться школьной программой – выбирайте авторов, которые понравятся ребенку.

- Использовать метод Pomodoro («помидора») – техника управления вниманием, которую придумал эксперт по тайм-менеджменту. На задаче фокусируются на 20-25 минут, а потом 5-10 минут отдыхают. Можно применять этот способ при выполнении уроков: помочь ребенку составить список задач, включить таймер и заниматься 25 минут. И придумать приятную мотивацию – например, после двух «помидоров» предложить сделать напиток или переключиться на любимую игру.

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- Включать занятия, которые требуют усидчивости. Попробуйте записать ребенка на шахматы, рисование, конструирование – в зависимости от того, что ему интересно. На протяжении часа он будет занят в кругу других детей и сконцентрирован на одной задаче, привыкнет доводить дело до конца.

- Использовать технику «Вижу, слышу, чувствую». Техника, которая учит фокусироваться на текущем моменте. «Вижу» – предложите назвать три предмета, которые находятся в поле зрения. «Слышу» – три звука, например, стрелки часов, шум с улицы, работающий компьютер. «Чувствую» – эмоции, которые вызывает прикосновение одежды, дуновение ветерка из окна. Эта техника развивает еще и осознанность, которая также является важным навыком современного человека.

Способность к самообучению

В будущем каждому из нас пригодится умение выстраивать собственный образовательный процесс. У детей уже сейчас посредством интернета есть доступ к любой информации, однако, важно научить правильно ею пользоваться.

В современном мире невероятно высока скорость изменений – нам приходится подстраиваться под них, адаптироваться, постоянно совершенствоваться. Нельзя научиться одному делу раз и навсегда. Обучение становится непрерывным процессом длиною во всю жизнь, а способность осваивать новые навыки (доучиваться, переучиваться, разучиваться и т.д.) – ключевой компетенцией.

Например, сегодня мы переживаем бум популярности нейросетей – теперь программисты, копирайтеры, дизайнеры и другие специалисты учатся пользоваться новым инструментом и осваивают алгоритмы, чтобы применять их в работе.

Самообучение повышает гибкость мышления, тренирует волю и поддерживает интерес к происходящему вокруг, а это пригодится в разных сферах жизни. Развитие этого навыка поможет ребенку не только получать новые знания и навыки, но и стать более успешным и уверенным в будущем.

Как развивать:

- Тренируйте самостоятельность. Давайте детям возможность самим искать ответы на интересующие вопросы, планировать свое время, задачи и учебный процесс. Самостоятельность позволяет совершать ошибки и исправлять их, а это важный опыт для саморазвития и личностного роста.

Учите ребенка анализировать свои действия и результаты. Делать выводы из успехов и неудач, разбирать причины, которые к ним привели, и извлекать уроки на будущее. Задавайте детям больше открытых вопросов и вовлекайте в содержательные беседы, помогая самим сделать выводы и сформулировать, что ценного было для них в той или иной деятельности.

- Общайтесь и обменивайтесь опытом. Общение с другими людьми – отличный источник новых знаний и навыков. Поощряйте детей общаться и обмениваться опытом с окружающими – с учителями, родными, знакомыми.

Критическое мышление

Критическое мышление помогает детям лучше понимать мир и то, что происходит вокруг; сравнивать и оценивать различные продукты и услуги, принимать обоснованные и разумные решения.

Прекрасно, когда у нас есть годами проверенный алгоритм действий, но сегодня все чаще приходится действовать в нестандартной обстановке, делать сложные выборы, находить новые подходы к решению проблем. Соцсети и СМИ полны противоречивых фактов, и в этой связи огромную значимость приобретает умение задавать вопросы и ставить информацию под сомнение.

Развитое критическое мышление дает преимущества и в сфере межличностного взаимодействия: всегда высоко ценятся специалисты, которые могут презентовать и обосновать свою точку зрения, а также грамотно ее аргументировать.

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Как развивать:

- Не давайте готовые ответы, склоняйте к размышлению, задавайте наводящие вопросы. «А как ты думаешь?», «Почему он так поступил, чем руководствовался?».

- Поощряйте ребенка искать и сравнивать несколько разных источников информации, чтобы получить полное понимание темы. Например, при подготовке доклада или проекта.

- Спрашивайте у ребенка его мнение, давайте возможность практиковаться в обосновании и аргументации.

- Пополняйте копилку знаний. Чем лучше ребенок ориентируется в разных сферах жизни, тем больше у него инструментов для проверки, сравнения и построения логических цепочек.

- Анализируйте ошибки. Мы учимся, только ошибаясь. Вместе с ребенком разберите причины ошибки и разработайте план, как можно избежать ее в следующий раз.

Коммуникация и работа в команде

Социальные навыки, способность найти со всеми общий язык – это основа успеха в любом деле и любой специальности. Все люди разные и имеют право на свою точку зрения. Важно уметь находить компромисс, слушать других, договариваться, а также четко формулировать мысли.

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Все мы работаем в командах, коллективах, группах и микро-группах, а потому зачастую наш личный и профессиональный успех напрямую связан с другими людьми и тем, как складываются наши с ними отношения.

Как развивать:

- Создать условия для общения: в секциях, поездках, детских лагерях. На дополнительных занятиях ребенок социализируется и может найти друзей по интересам. В комфортной среде проще раскрепоститься.

- Поощрять командную работу. Это может быть подготовка к школьным мероприятиям или помощь учителю. Также отлично подойдет волонтерство или проектная деятельность, где можно распределить роли и задачи. Принимая участие в общем деле, ребенок научится конкурировать, договариваться с другими, получит возможность проявить инициативу и лидерские качества.

- Занятия по ораторскому мастерству также помогут в развитии навыка коммуникации.