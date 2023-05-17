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Тест: угадайте расстояние от этих городов Транссиба до Москвы

Ответьте на шесть вопросов о населенных пунктах, через которые идет самая длинная железная дорога в мире

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Shutterstock
Транссибирская магистраль протянулась через огромную часть России и связала не просто несколько регионов, но соединила Азию с Европой. Это самая длинная железная дорога в мире, которая начинается в Москве, а заканчивается во Владивостоке. «Газета.Ru» предлагает отправиться в путешествие на поезде по городам, находящимся на пути у поезда, и ответить на вопросы о расстоянии, разделяющем их от столицы нашей страны.

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