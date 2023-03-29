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Семья и Дети

Тест: ответьте на вопросы по физике, с которыми справится каждый школьник

Проверьте ваши знания физики и постарайтесь объяснить привычные явления вокруг нас

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РИА Новости
Почему звезды мерцают в ночном небе, как рассчитать расстояние до приближающейся грозы? Проверьте, сможете ли вы ответить на эти и другие вопросы из новой викторины на «Газете.Ru». Вопросы об устройстве мира вокруг нас подготовили эксперты Фонда развития Физтех-школ и Благотворительного фонда «Эмпатия» Михаила Шелкова, которые в 2023 году запустили бесплатную образовательную программу по физике, математике и информатике на базе МФТИ для школьников из Свердловской области и Пермского края.

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