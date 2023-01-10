«Проявляет социопатические и психопатические качества»: что мы упустили в сериале «Уэнсдэй»

Во время январских праздников многие посмотрели сериал «Уэнсдэй» от Netflix, который откладывали на каникулы. Героиня многосерийки — Уэнсдэй Аддамс — полюбилась многим подросткам и их родителям. «Газета.Ru» поговорила с психологом и куратором образовательных курсов для психологов «Психодемия» Витой Хлебновой и сделала разбор характера и поведения главной героини.

— Какой психотип у главной героини?

— С первых кадров героиня проявляет социопатические и психопатические качества: испытывает удовольствие от мести школьникам, не проявляет никакой эмпатии к близким и тем, кто пытается с ней подружиться в Неверморе, позже она даже подвергает их опасности.

Кроме того, она часто обесценивает чужие переживания, называя их глупыми и бессмысленными, а также видит мир черно-белым.

— Какова модель отношений главной героини со своей матерью?

— Уэнсдэй Аддамс — девушка-подросток со сложными отношениями с матерью и миром. Она сама, как и весь сериал, – интерпретация развития подросткового кризиса, с его сепарацией от родителей, поиском себя и первой влюбленностью.

Можно заметить, что героине непросто взрослеть и проявить свою сексуальную сторону. Сложно ей это дается в первую очередь из-за конфликта с матерью: Уэнсдэй невольно сравнивает себя с Мортишей и бежит от любых навязчивых родительских попыток стать «ее продолжением».

Мать открыто демонстрирует свою сексуальность с долей нарциссизма, очень откровенно ведет себя в отношениях с отцом главной героини, что вызывает еще больше отторжения у девочки.

И лишь на родительском дне в Неверморе Уэнсдэй замечает новую сторону матери — уязвимую и неидеальную. Именно тогда между ними начинается настоящая сепарация, без ссор и недоговоренностей. Можно сказать, что мать и дочь с этого момента учатся взаимопониманию и уважению личных границ друг друга.

— Почему Уэнсдэй, несмотря на уверенность в себе, мечется между двумя юношами, Ксавьером и Тайлером?

— Ксавьер Торп более таинственный и закрытый, а еще он чувствительный, в том числе к проявлению жестокости. Он готов отстаивать свои личные границы и даже вступает с Уэнсдэй в конфликты.

Инфантильная часть девушки не готова на компромиссы и ее внимание захватывает другой парень. Тайлер Галпин — милый и общительный, готов все стерпеть, что помогает преодолеть барьеры и расположить к себе девушку.

Уэнсдэй не доверяет людям и надеется только на себя. Скорее всего, это связано с детской травмой, когда на глазах юной героини убили ее любимого питомца-скорпиона.

close 100% Кадр из сериала «Уэнсдей»

Уэнсдэй боится привязываться к людям и подсознательно ожидает предательства, из-за чего всепрощающий и мягкий Тайлер становится для нее предпочтительнее умеющего постоять за себя Ксавьера.

Как часто бывает и в жизни, такая покорность парня в итоге лишь манипуляция, чтобы достичь своих собственных целей.

— Почему многие подростки после просмотра сериала хотят быть похожей на героиню?

— Непохожий на своих сверстников персонаж с глубоким внутренним миром и добрым сердцем — то, на что покупались зрители уже не раз во многих других фильмах и сериалах, вспомнить хотя бы «Гарри Поттера» или сагу «Сумерки».

Но Уэнсдэй отличает ее уверенность в себе, способность принять свои недостатки и особенности, фокусироваться на себе и своих интересах, чем она и нравится сегодня тысячам подростков по всему миру.

— Как инфантилизм Уэнсдэй проявляется в дружбе?

— Эта особенность героини сильно выражена тогда, когда единственным, с кем она находит общий язык в школе, становится неловкий парень-пчеловод, похожий на ее младшего брата.

— Какой диагноз можно было бы поставить Уэнсдэй, будь она реальным человеком?

— Если бы Уэнсдэй была реальной девушкой, разочарование и предательство, вместе с багажом переживаний из прошлого, могли бы стать причиной для проблем в отношениями не только с окружающими, но и собой.

Да и ее родителям стоило бы с особым внимание отнестись к ее ментальному здоровью и обратиться за помощью к специалисту еще в раннем возрасте.

Полное отсутствие эмпатии у ребенка, одиночество, прямой зрительный контакт со всеми собеседниками с почти полным отсутствием опускания век, холодные отношения с матерью и сложности в общении могли быть симптомами расстройства аутистического спектра.