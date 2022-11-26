«Половой член длиной 10 см нельзя превратить в 20-сантиметровый»: на сколько можно увеличить пенис

Операции по увеличению пениса остаются в России табуированной темой, а сами процедуры отпугивают мужчин своей дороговизной. В интервью «Газете.Ru» практикующий уролог-андролог «СМ-Клиника» Батор Гончиков честно рассказал обо всех рисках, побочных эффектах и противопоказаниях при проведении фаллопластики.

— Существует несколько методов по увеличению полового члена. Какие из них более эффективные?

— К хирургическим методам относятся увеличение длины и отдельно увеличение толщины полового члена.

Без операции увеличить половой член в длину практически невозможно. Метод «экстендеров» (растягивающие конструкции – прим. «Газеты.Ru»), дает только временный эффект: эти приспособления удлиняют орган ненадолго: в течение 2-4 недель он возвращается в исходное состояние.

Самый действенный метод удлинения полового члена — хирургия. Мы применяем две методики: лигаментотомия (удлинение полового члена посредством рассечения связки органа — прим. «Газета.Ru») в различных ее модификациях и удлиняющая корпоропластика (удлинение полового члена с помощью вставки специальных имплантов — прим. «Газета.Ru»).

Наиболее действенный метод утолщения полового члена — введение филлеров под кожу органа, которые дают достаточно длительный эффект.

— Каков средний размер полового члена в России?

— Средний размер у россиян и европейцев — чуть более 13 сантиметров. Вообще, половой орган в зависимости от расы и национальности имеет определенные особенности: например, у японцев средняя длина — 10 сантиметров. У африканцев — более 16-17 сантиметров.

— До какого размера можно увеличить пенис?

— Размеры, до которых можно увеличить данный орган, ограничены тканями полового члена. В среднем, можно увеличить на 4-5 сантиметров. То есть половой член длиной 10 сантиметров нельзя превратить в 20-сантиметровый. Одна операция помогает удлинить орган приблизительно на 1,5-2 сантиметра. Что касается объема, то одна процедура может дать увеличение на 1-2 сантиметра.

— Что можно отнести к побочным эффектам операции?

— К нежелательным эффектам можно отнести кровотечения из области раны, нагноение, отторжение имплантов, аллергические реакции. При выполнении безоперационной методики может возникнуть воспаление, например, при негативной реакции на введение филлера.

К самым нежелательным эффектам относится невыраженное удлинение полового члена в силу анатомических особенностей пациента или неудачного выбора метода увеличения.

Бывает так, что возникает воспалительный процесс и естественные ткани начинают стягиваться рубцовой тканью, то есть все усилия, которые мы прилагали, сводятся к нулю. Я знаю про неудачные кейсы некоторых врачей, когда после возникновения нагноения и инфицирования член стал даже короче.

Но в этой ситуации, если к нам обратится такой пациент, мы можем ему помочь, проведя повторную операцию. Главное, чтобы пациент не опустил руки и был настроен на победу.

— Есть ли противопоказания к данной операции?

— Общие хирургические противопоказания — это острый воспалительный процесс, психические расстройства, хронические заболевания, например, сахарный диабет. Перед операцией они должны быть скомпенсированы.

— Через какой промежуток времени после операции можно заниматься сексом?

— В среднем, период воздержания занимает около месяца. Если мы говорим про утолщение, то это 3 недели: ждем, пока филлер равномерно распределится и закрепится по всей длине.

Следует помнить, что после операции у пациентов наблюдается ярко выраженный болевой синдром, что также препятствует сексуальной жизни. Некоторые сложные и комбинированные операции требуют воздержания до 6 недель.

Если мы говорим про сложные операции, например, корпоропластику, послеоперационный период длится около месяца и сопровождается приемом обезболивающих препаратов, физическая активность ограничивается.

Половой жизнью можно начать жить примерно через месяц. Однако полный период реабилитации составляет до 1 года.

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— Удаляется ли крайняя плоть при увеличении полового органа?

— Все зависит от цели, которую мы преследуем, и методики проведения операции. В некоторых случаях при удлинении полового члена крайняя плоть обязательно сохраняется, поскольку используется для закрытия раны.

Когда мы имеем дело с пациентом, у которого уже удалена крайняя плоть, это становится дополнительной сложностью для хирургического вмешательства. В этом случае при желании можно использовать трансплантат кожи с другого участка тела.

В случае если пациент хочет нарастить только объем, мы рекомендуем удалить крайнюю плоть для более ровного распределения филлера.

— В каком возрасте чаще всего обращаются пациенты с просьбой увеличения полового органа?

— С этим вопросом обращаются пациенты после 20 лет, самый пик — после 30 лет. Но бывают и те, кому уже исполнилось 60, проблема беспокоит их всю жизнь, и они готовы на вмешательство. Надо помнить, что мы имеем дело с психологической проблемой, с которой мужчины либо смиряются и живут, либо в итоге все равно обращаются за помощью к специалистам.

— Было ли такое, что в определенный период времени данная операция становилась более востребованной или популярной?

— Я считаю, что эта проблема существовала во все времена. Сегодня технологии позволяют поставить операции на поток. Появились хорошие синтетические материалы с минимальным риском отторжения, развивается асептика и антисептика, что позволяет избежать заражений. Увеличение стало доступным видом вмешательства.

Если бы операции покрывались страховкой по ОМС, их было бы намного больше. И в целом — операции по увеличению достаточно дороги, поэтому доступны не всем.

Мы видим, что интерес к увеличению довольно высок, но непосредственно до операции доходит, может быть, только каждый десятый из тех, кто интересуется такой возможностью.

— Какова средняя стоимость операции?

— В среднем операция по утолщению полового члена стоит 100 000 рублей, не включая стоимость филлера. Однако в последнее время филлеры сильно подорожали. На орган среднего размера потребуется 2-3 флакона филлера, один такой стоит около 40 000 рублей.

Лигаментотомия стоит около 200 000 рублей, корпоропластика — примерно 350 000 рублей, если используется один имплантат (синтетическая вставка).

Удлинение полового члена зависит от индивидуальных анатомических особенностей, поэтому количество имплантов определяется во время консультации с врачом.