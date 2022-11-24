«По утрам ходила по квартире голой»: истории про невыносимых свекровей

Клинический психолог Мария Новикова и семейный психотерапевт Кристина Ковалевская разобрали реальные истории про несложившиеся взаимоотношения невесток и свекровей. Специалисты назвали несколько правил, которые наладят коммуникацию с матерями мужей.

Как отметила клинический психолог Mental Health Center Мария Новикова, мужчины в силу характера придумывают анекдоты про тещ, которые становятся популярными, однако женщины также зачастую остаются недовольны матерями мужей. Разногласия со свекровью нередко связаны с тем, что родителям сложно принять то, что их сын уже вырос. Кроме того, у каждой женщины заложена определенная семейная модель, которую она хотела бы видеть и в отношении своей невестки.

Психолог, семейный психотерапевт Кристина Ковалевская добавила, что в основном причиной конфликтов между свекровью и невесткой становится неоконченная сепарация.

«Этот процесс часто трудно переносится, и поэтому не происходит необходимой смены ролей. Когда мы являемся детьми в семье, коммуникация ведется на уровне «родитель — ребенок». Когда вырастаем, она должна перейти в русло «взрослый — взрослый», что бывает непросто», — объяснила Ковалевская.

Жанна, 31 год

Моя свекровь замужем за обеспеченным мужчиной. У нее есть возможность купить любой наряд, который ей по душе. Тем не менее у матери моего мужа бзик на моих вещах. Я только и слышу «Ой, какой красивый рюкзак, куртка, пальто, как перестанешь носить, отдай мне». И еще она ужасно гордится, что у нас один размер, и она даже чуть худее. Повторяет при случае каждый раз.

У меня был любимый костюм, она его как видела, то тут же началось: «Ой, как мне нравится, а можно надеть на праздник, а когда будет не нужен...»

Честно, я тогда психанула и отдала ей костюм. Она его ни разу не надела!

Комментарий специалистов:

По мнению клинического психолога Новиковой, в данной ситуации сын должен поговорить с мамой об инцидентах.

«В данной истории мы можем увидеть случай материнской ревности. Это связано с тем, что не каждая женщина готова отпустить сына во взрослую жизнь и принять сепарацию, которая должна происходить в 16-17 лет. К сожалению, многие люди ее не проходят до конца», — отметила Новикова.

Как добавила семейный психотерапевт Ковалевская, из-за того, что у сына появляется другая женщина, которая любит его и заботится о нем, у матери может возникнуть чувство одиночества и ненужности.

«Подобное отождествление себя с невесткой в истории героини как раз и может означать подсознательное желание занять ее место и почувствовать себя значимой в жизни сына», — сказала Ковалевская.

Ирина, 45 лет

История не моя, а моей подруги Инны. Подруга только родила, муж ей помогал, поэтому не так тяжело было с ребенком. Утром супруг забыл телефон и ушел на работу. Начали приходить смс. В какой-то момент она не выдержала и разблокировала, чтобы посмотреть сообщения.

На экране высветились смс от свекрови следующего содержания:

«Кирюша, ты устаешь с маленьким ребенком, совсем не высыпаешься. Скажи Инне, что в командировку улетаешь, а сам приезжай ко мне на неделю, выспишься, поешь».

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Комментарий специалистов:

По словам Новиковой, в данной ситуации поведение свекрови не направлено против невестки. Женщина хочет помочь сыну и поддержать его так, как она это видит.

По мнению Ковалевской, в данной истории невестка стала случайным очевидцем коммуникации матери и сына, и при выяснении ситуации женщине не следует обращаться с претензиями к свекрови.

«Мы не знаем полный контекст данной семьи, однако в конкретной ситуации решать этот вопрос и разговаривать со свекровью предстоит супругу, а не супруге, так как именно он был адресатом сообщения», — добавила Ковалевская.

Валерия, 24 года

Мы когда только начали встречаться с моим будущем мужем, я часто заходила к ним на дачу, так как у нас соседние поселки. Только все наши свидания заканчивались сбором огурцов, малины и покраской столбов и сараев. Тогда я не придавала этому значения, пыталась во всем угодить и понравиться маме Стаса.

Так прошла половина лета, и я перестала приезжать на дачу, так как там постоянно были какие-то внезапно важные задачи. При этом меня зазывали на участок «отдохнуть», но выходила я оттуда потная, грязная и с чувством выполненного долга. Во время всех работ свекровь лежала и загорала на солнце или отдыхала с подругами за бокалами вина на веранде.

Вскоре мы со Стасом съехались, а уже через пару месяцев поженились. Приехали на дачу к его родителям, которые жаловались, что соскучились. В доме меня ждали четыре килограмма помидоров. Свекровь заявила, что у нее болит голова, попросила приготовить аджику и ушла в кровать смотреть телевизор. Теперь я приезжаю только на праздники.

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Комментарий специалистов:

Как отметила Новикова, в данной ситуации невестка попыталась выстроить нарушенные свекровью личные границы путем дистанцирования и перерывами в общении с матерью мужа, избежав конфликта.

Ковалевская предупредила, что избегание — не всегда лучший выход.

«В данной истории Валерия выбрала путь избегания, чтобы не сталкиваться с проблемой, она перестала приезжать в гости к родителям мужа, однако уметь сказать «нет» и объяснить свои чувства — очень важно, особенно между членами одной семьи», — сообщила семейный психотерапевт.

Татьяна, 47 лет

Моя свекровь приходила ко мне домой и смотрела, чем я кормлю ее сына. Ну то есть это не фигура речи. Она приезжала, заглядывала в кастрюли и в холодильник. Кроме того, регулярно привозила не нам, а именно ему еду со словами: «Вот, курочку Арсению привезла…» Иногда начинала готовить ему на нашей кухне отдельно, игнорируя, что у меня младенец. Ей было это не интересно, она готовила две котлеты мужу и уходила.

Когда мы с супругом оставались у нее дома, она по утрам ходила по квартире голой и принимала воздушные ванны.

Вскоре мы с мужем развелись. С ним мы общаемся, а со свекровью нет.

Комментарий специалистов:

«Данное откровение — пример не пройденной сепарации. Мать продолжает относиться к сыну как к ребенку. Сложно переделать, ставить ультиматумы и воспитывать мать. Однако сепарацию пройти никогда не поздно, если у женщины есть эмоциональное желание и она считает, что она имеет право на соблюдение личных границ со стороны свекрови. Иначе это не закончится», — отметила Новикова.

По словам Ковалевской, вторая часть истории подтверждает тот факт, что свекровь считала мужчину маленьким ребенком.

«Ходить голой по квартире допустимо при ребенке маленького возраста, однако, когда дети начинают интересоваться половыми различиями — это не является нормой и может нанести психологическую травму. Тот факт, что мама ходит обнаженной при сыне и его семье, может говорить о том, что она подсознательно не считает его взрослым», — объяснила Ковалевская.