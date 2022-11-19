«Я была двоечницей и победительницей олимпиад одновременно»: колонка о школьной травле

Может ли один и тот же человек пройти в финал олимпиады с конкуренцией более 45 человек на место и при этом иметь в школе двойку по математике — предмету, без знаний по которому невозможно было бы одержать победу в интеллектуальных соревнованиях? Студентка бюджетного отделения РЭУ им Г.В. Плеханова Инна Гвоздикова рассказала «Газете.Ru», как в 11 классе с ней произошли события, которые, казалось бы, никак между собой не сочетаются

Разносторонние интересы

Я родилась и выросла в Ставрополе. С детства была разносторонним и увлеченным ребенком. Поэтому к 16 годам у меня был второй взрослый разряд по легкой атлетике, дипломы с отличием об окончании художественной и музыкальной школ. Я успела поучиться программированию в лицее Академии «Яндекса», занималась в нашем городском Кванториуме на направлениях «Робототехника» и «IT». Разрабатывала проекты, участвовала в грантовых конкурсах, хакатонах, олимпиадах, конференциях, форумах.

Все время, что я занималась дополнительным образованием, я училась в обычной школе. И очень мечтала о такой школе или гимназии, которая будет поддерживать мои интересы и помогать в проектной и конкурсной деятельности.

С седьмого класса ходила в «Кванториум» — технопарк, который развивает научно-технический потенциал у детей и подростков — и, по сути, именно этот центр поддерживал во мне интерес к инженерии. Тем не менее мечты о школе я не оставляла. И вот, когда я была в десятом классе, при просмотре списков призеров одной из олимпиад я обратила внимание, что большинство ребят учились в одной школе. Это заинтересовало меня. При более подробном изучении выяснилось, что эта школа работает при одном из Ставропольских университетов. Учителя из нее целенаправленно готовят ребят к олимпиадам. Я загорелась идеей перевестись в эту школу, пусть и за два года до выпуска. Учиться там надо было на порядок больше — но разве это могло остановить человека, который хотел заниматься вместе с единомышленниками?!

К сожалению, на момент, когда я узнала о школе, набор в десятый класс уже закончился. Но я все равно перевелась уже в 11 класс.

Несбывшиеся мечты

Поступив в новую школу, я радовалась. Каково же было мое недоумение, когда учитель стала давать мне задания на уровень выше, чем остальным, и откровенно «валить» меня на них. Никакой поддержки не было и в помине.

Мне без объяснений ставили по математике двойки в ряд, обнуляли пробники ЕГЭ. Каждый урок математики заканчивался слезами.

В ноябре 2021 года я отсутствовала на занятиях, так как болела коронавирусом. При этом я не прекращала учиться. Во время болезни я узнала, что прошла на смену в Образовательный Центр «Сириус». Вернувшись в школу, я первым делом поделилась радостной (как оказалось, только для меня) новостью о том, что я прошла в «Сириус», с учительницей математики. После этого она отвела меня к директору и называла «ленивой», плохо отзывалась о моих умственных способностях.

Надо отметить, что все претензии учитель высказывала мне лично.

В конце первого полугодия мы сдавали аттестацию по математике (сессию). В первый раз я получила за работу «неудовлетворительно». Просьбы показать работу и пояснить такую оценку остались без ответа. Второй раз экзамен я сдавала в присутствии комиссии, собранной из преподавателей школы. Тянула билет, готовилась по нему, а затем отвечала. Во время ответа преподаватели обсуждали между собой мои умственные способности. Мне было сложно слушать оскорбления, поэтому я начала плакать. На билет, кстати, я ответила, но опять получила неуд.

Сразу после неаттестации я поехала на Национальную технологическую олимпиаду с конкурсом 45 человек на место, где без знаний по математике и информатике мне не удалось бы даже подступиться к задачам. В итоге я стала победительницей в направлении «Цифровые технологии в архитектуре».

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Возвращение в старую школу

Когда я пыталась рассказать о ситуации и своих чувствах директору, пожаловаться, мне не поверили. Вместо этого я услышала: «Либо ты сейчас переводишься в другую школу, либо мы тебя не допустим к ЕГЭ».

Я забрала документы и вернулась туда, где училась до этого. В статусе двоечницы по математике, участника смены в «Сириусе», а также победительницы олимпиады.

Было горько и грустно получить такой опыт. Не понимаю, почему школа, которая гордится своими олимпиадниками, не была рада победительнице 13-ти и финалистке 7 престижных интеллектуальных и творческих конкурсов. Единственное, что мне приходит на ум, это то, что я просто не нравилась педагогам. С моей стороны не было хамства или пропусков без уважительной причины.

После возвращения в старую школу я продолжила готовиться к экзаменам: иногда на занятия уходило по 10-15 часов. В итоге ЕГЭ по профильной математике я сдала на 72 балла (средний балл по профильной математике в 2022 году составил 56,86 баллов. — «Газета.Ru»). Хотя в той школе меня заверяли, что я не справлюсь даже с базовой математикой.

Моя школьная история уже закончена, но я решила поделиться ей, чтобы ребята, оказавшиеся в аналогичной ситуации, не переставали верить в себя.

Сейчас я понимаю, что только своими силами ученик не сможет сделать вообще ничего. Подросток, которого в школе никто не поддерживает, не может противостоять учителю или учителям, обладающим властью.

Меня морально очень поддерживали родители — но в моем случае и у них не получилось защитить меня от учителя. Но сам факт поддержки позволил мне не опустить руки. Еще я продолжала посещать Кванториум — надо было поступить в ту школу, чтобы понять, насколько ценными были контакты и связи, которые я завела в технопарке.

Только представьте: меня не аттестовали в школе, мне пришлось в конце года вернуться в школу, из которой я ушла. Но это не помешало мне победить на олимпиаде, поступить в РЭУ им. Плеханова на бюджетное отделение и переехать в Москву. И все благодаря поддержке близких и уверенности, что это испытание было нужно мне, чтобы стать сильнее.

(Руководство проектного офиса Национальной технологической олимпиады отправило два запроса с просьбой прокомментировать решение председателя комиссии, не аттестовавшего Инну Гвоздикову. Ни на один запрос СУНЦ СКФУ не ответил. — «Газета.Ru»).

Мнение психолога

Анна Горовая, психолог-методист фонда «Полдень», специализирующегося на работе с детьми и подростками, находящимися в кризисной ситуации:

Травля, а это была именно она, конечно, могла иметь разные причины. Иногда это желание подтвердить власть за счет того, кто точно не даст отпор. Иногда зависть. Иногда просто неприятие к конкретному человеку. В любом из этих случаев для агрессора не имеет значения, какие последствия для дела будет иметь то, что его жертва уйдет и не принесет пользу, которую бы могла принести. То есть, личное тут важнее общего. Инна с ее богатым списком достижений могла бы украсить репутацию школы, висеть на условной доске почета, но это не интересовало тех, кто хотел, чтобы она ушла.

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В любой подобной ситуации ребенок или подросток не должен оставаться один. Ситуация может иметь принципиально разный финал, если с директором или учителем общается подросток и если с ними общаются родители. Инна не стала просить родителей о таком разговоре, так поступают большинство ребят в похожих обстоятельствах, и это большая ошибка. К сожалению, уход Инны не решит проблему травли. Скорее всего, подобные истории в этой школе будут повторяться.

Если говорить о том, что, наоборот, помогает, то это в первую очередь публичность и огласка. Письма в Министерство просвещения или сообщение о том, что эти письма будут написаны. Сообщения на форумах и в социальных сетях.

Травля процветает в закрытых учреждениях, ей гораздо труднее сохраниться в открытом пространстве. Кстати, это один из возможных принципов выбора школы — оценка ее открытости к ученикам и родителям. Выбирая школу, хорошо узнать, что о ней говорят ее выпускники или те, кто в ней учится.

Травлю редко предают огласке, потому что во многих живет комплекс, из-за которого человек ассоциирует себя со стукачом. Для того, чтобы избавиться от такого комплекса, дайте этому «стукачу» высказаться. Напишите от его лица все, в чем себя упрекаете. А потом прочитайте текст глазами своего самого близкого друга. Что ваш друг сказал бы тому, кто призывает скрывать что-то очень плохое? Кто в этой истории прав? Ваш внутренний цензор или ваш друг?

Еще один очень важный момент, который помог Инне, связан с тем, что ее мир не был ограничен стенами школы. Она знала, что у нее есть реальные достижения, есть круг, где ее ценят иначе, чем в школе. Очень важно никогда не привязываться к одному месту, тем более, если тебе там не слишком рады. Важно подтверждать свои заслуги и успехи в разных местах — это то, что поможет посмотреть на себя объективно, если кто-то захочет в этом усомниться.