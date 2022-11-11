Чего ждать россиянам от нового законопроекта о трудоустройстве детей

В Госдуму внесли законопроект, предполагающий возможность трудоустройства детям, достигшим 14 лет. Планируется, что закон вступит в силу с 1 марта 2023 года. Как уточняется в пояснительной записке к документу, нововведение поможет подросткам в условиях санкций улучшить финансовое состояние семьи. Психологи Анастасия Егорова и Регина Овсепян, а также юрист Николай Рыков объяснили, что означает предложенный законопроект.

Что изменится в правилах трудоустройства несовершеннолетних

Как объяснил юрист по экспертным заключениям Европейской Юридической Службы Николай Рыков, согласно действующему законодательству, подростку, достигшему 14-лет, необходимо получать разрешение от органов опеки, вне зависимости от того, имеет ли он родителей или является сиротой.

Новый законопроект разделил случаи, в которых 14-летнему школьнику понадобится только одно согласие — от родителей или от органа опеки и попечительства.

«Если у ребенка, достигшего возраста четырнадцати лет, есть хотя бы один из родителей, то для его трудоустройства не нужно привлекать орган опеки и попечительства, как это было раньше», — отметил Рыков.

Как добавил юрист, в действующем законодательстве не предусматривается конкретный порядок получения вышеуказанного согласия и применяются общие нормы Федерального закона от 24.04.2008 N 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве».

Теперь дети, которые находятся под опекой, будут получать электронное разрешение через сайт госуслуг.

Кроме того, в случае принятия законопроекта, подросткам будет легче получить работу благодаря тому, что им не нужно будет проходить медицинский осмотр, если они уже посещали его несколько месяцев назад.

Справки для несовершеннолетних будут действовать до одного года.

В чем заключаются возможные плюсы и минусы законопроекта

По мнению клинического психолога Анастасии Егоровой, в законопроекте много положительных пунктов для подростков.

«Дав подросткам возможность зарабатывать, мы учим их формировать и ставить перед собой важные жизненные цели, принимать ответственность не только за свои поступки, но и за собственную жизнь. Контроль, принятие риска, вовлеченность подростка в какую-то профессию и знакомство с ней формирует его жизнестойкость и способность сопротивляться негативным условиям жизни», — объяснила Егорова.

Клинический психолог «Теледоктор24» Регина Овсепян добавила, что новый законопроект позволяет подросткам научиться финансовой грамоте.

По ее мнению, минус новой возможности трудоустройства состоит в том, что взрослые могут воспользоваться данным законопроектом как возможностью переложить на ребенка часть ответственности, что может привести к протесту или развитию тревожности у подростка.

Еще одним минусом может стать предвзятое отношение работодателя к юному работнику в силу его возраста.

«Если подростка не стараются заинтересовать работой, принижают его возможности, личные качества и его самого, это повлияет на его самооценку, а также на дальнейший поиск работы. Поэтому большая ответственность лежит на работодателях и родителях ребенка», — предупредила клинический психолог.

close 100% Григорий Сысоев/ РИА Новости

Есть ли противопоказания к работе у подростков с ментальными проблемами

По мнению Овсепян, ментальные особенности ребенка следует разбирать в каждом отдельном случае, так как иногда работа и новый коллектив, наоборот, смогут помочь несовершеннолетнему.

«Если ребенок в депрессии, но заставил себя выйти на работу хотя бы на один час, это поможет. А если у ребенка тревожное расстройство, оно может повлиять на качество работы, но никак не на его ментальное здоровье», — отметила клинический психолог.

Как добавила специалист, работодателям следует проводить небольшие тесты или консультации с психологом, чтобы выяснить, насколько ребенок морально и физически готов выйти на работу.

Важно, чтобы подросток оставлял 2-3 часа в день на выполнение домашнего задания и отдыхал два дня в неделю, объяснила Овсепян. Если он будет придерживаться данных рекомендаций, то 2,5-3 часа работы в день никак не навредят ментальному здоровью несовершеннолетнего.

Будет ли сиротам проще устраиваться на работу, чем детям, имеющим родителей

По словам Рыкова, новые изменения в законодательстве предусматривают, что теперь при приеме на работу сирот работодатели будут получать согласие от органов опеки в электронном виде после заполнения формы на «Госуслугах».

«Однако вышесказанное не означает, что сиротам будет легче получить работу, чем детям, имеющим родителей, так как вышеуказанные правила не препятствуют приему на работу несовершеннолетних, если с этим согласен кто-то из их родителей», — заключил юрист.