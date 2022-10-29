«В их глазах я видела страх и жалость»: Татьяна Рыбалко – о борьбе с раком в 14 лет

У Татьяны Рыбалко обнаружили рак в 14 лет, на борьбу с болезнью у девушки ушло два года. Путь восстановления после онкологии был непростой, ведь в 20 лет ей пришлось заменить оба тазобедренных сустава. Однако это не помешало ей построить счастливую семью, родить ребенка и жить полной жизнью. Сейчас героине 33 года, она ведет свой блог и активно поддерживает тех, кто борется с онкологией. Опираясь на свой опыт Татьяна рассказала «Газете.Ru», о чем в первую очередь переживают подростки с таким серьезным диагнозом.

Как поставили диагноз

Я жила обычной жизнью, которая может быть у подростка в 12-13 лет: хорошо училась в школе, гуляла с одноклассниками, участвовала во всех мероприятиях школы. Все было отлично, пока вдруг не появилась какая-то слабость, сонливость, пропало желание куда-либо ходить и что-то делать…

Также была постоянная температура 37 и по анализам крови СОЭ (скорость оседания эритроцитов) 60. Других симптомов не было долгое время.

Диагноз мне не могли поставить почти год, и все это время я пыталась совмещать учебу и постоянные больничные.

Но уже тогда, помню, мне было очень обидно, что одноклассники будто бы даже не замечали моего отсутствия, забывали про меня, а в те моменты, когда я выходила с больничного, даже не спрашивали, где я была и что со мной. Мне никто не звонил, не писал, не приходил в гости.

Родителей, конечно же, это волновало в меньшей степени, им важнее было мое здоровье, а мне дико хотелось вернуться к обычной жизни, просто ходить в школу и гулять с друзьями.

В 14 лет мне поставили ЛГМ (Лимфома Ходжкина) 4 стадии. Началось лечение, которое длилось еще целый год.

Когда я узнала, что у меня рак, скажу честно, страха не было вообще. Я отнеслась к этому, как к игре, и ни дня не сомневалась, что в конечном итоге пройду этот квест.

И даже 4 стадия и не самые радужные шансы на выживаемость не ввергали меня в ужас. Не помню, чтобы я, узнав о раке, сидела бы и думала, что все кончено, и я умру.

Меня абсолютно не волновало, что я буду лысой. Я купила парик и бандану, и то это все было больше для прохожих на улице, чтобы не шокировать их. Мне самой это казалось просто этапом в жизни.

Как ко мне относились в школе

Между курсами химиотерапии меня отправляли домой. Но учиться в школе, конечно же, мне не разрешили и определили на домашнее обучение. На тот момент самую большую поддержку я получала от дворовых ребят. Они единственные, кто относился ко мне обычно, без жалости в глазах. Даже просто выйти и посидеть с ними на лавочке для меня было как глоток свежего воздуха.

Родители были рядом, так как я лечилась в детском отделении. Без мамы лежать там было невозможно, поэтому она всегда была со мной, следила за капельницами, которые были круглыми сутками, постоянно пыталась накормить.

Но что нужно подростку в 14 лет? Конечно же, сверстники и общение с ними. Друзей я пыталась найти везде. В отделении были ребята моего возраста. Встречаясь на блоках химии, мы сдружились, вместе играли в настольные игры, карты, нарды, но обида на одноклассников оставалась со мной еще долго.

Когда рак был побежден, я попросила маму о том, чтобы вернуться обратно в школу и закончить ее, как обычно. И мне даже разрешили, но только длилось это ровно два дня. Учителя, которым было выгодно, что я учусь на домашнем обучении (на тот момент за меня платили, как за целый класс), за два дня в школе просто валили меня на каждом предмете, вызывали к доске, задавали кучу вопросов, а мне, просидевшей столько времени дома, было тяжело сразу сконцентрироваться и вернуться в обычный ритм.

А потом они сказали маме, что если я буду ходить в школу, то только испорчу свой хороший аттестат, и меня опять отправили на домашнее обучение. Мама согласилась с учителями, потому что после химии и облучения стали разрушаться мои кости, а менять сустав до 18 лет было нельзя, поэтому врачи советовали мне меньше ходить.

За все время моей болезни помню, как одноклассники пришли ко мне в гости только один раз – поздравить с днем рождения.

close 100% Личный архив Татьяны Рыбалко

И у каждого в глазах я видела страх и жалость, будто меня уже заживо похоронили.

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Но теперь я уже понимаю, что отчасти это вина не только подростков.

Почему дети так относятся к онкобольным сверстникам

Здесь главенствующую роль играют взрослые.

Во-первых, учителя, которые должны были рассказать классу, что происходит с их одноклассницей, как можно ее поддержать.

Во-вторых, это родители (ведь, несомненно, о моей болезни знала вся школа), которые также могли рассказать своим детям, что такое рак и что онкобольные – это не заразные люди, а люди, которые в данный момент борются с тяжелой болезнью. Им необходима поддержка, в первую очередь, моральная.

Еще долгое время после болезни я была категорически убеждена, что дружбы не существует и люди общаются друг с другом только потому, что им что-то нужно друг от друга, такие своего рода потребительские отношения. А если я ничего не могу дать другим, то со мной и дружить не захотят.

Но что говорить о подростках, когда у нас даже взрослое осознанное общество не знает, как себя вести с болеющими людьми. Диагноз «рак» принято скрывать ото всех, онкобольные остаются отрезанными от мира практически наедине со своим диагнозом. Многие именно поэтому теряют смысл жизни, не видят целей и смысла бороться с этим недугом. А это, как мне кажется, играет немаловажную роль в лечении онкологических заболеваний.

Как правильно общаться с детьми, больными онкологией

Мне очень не хватало простого человеческого общения. И тут, конечно же, хочется дать совет всем тем, у кого в окружении есть онкобольные, особенно если это дети.

Просто относитесь к ним как к обычным людям, они не пришельцы из космоса, их не надо бояться.

Раком вас они не заразят, а вот помочь им в борьбе с этой тяжелой болезнью вы можете своим хорошим отношением. Зовите их гулять, в кино, приходите в гости. Даже просто рассказать, что нового произошло в школе, в жизни, в мире – этого достаточно, чтобы больные дети чувствовали себя нужными обществу и их жизнь была наполнена смыслом, а не только борьбой с болезнью.