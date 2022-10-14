Как заблокировать Ютуб от ребенка

Эффективно ли заблокировать Ютуб от ребенка
Многие родители, стремясь оградить детей от нежелательного контента, хотят ограничивать их доступ к определенным каналам.
Однако, как считает руководитель направления «Лаборатории Касперского» по детской онлайн-безопасности Андрей Сиденко, запрещать ребенку доступ к Ютуб, как и к другим видеохостингам, – это не выход. «Сервисы не могут быть по умолчанию плохими или хорошими, важно то, с какой целью их использует ребенок. На таких площадках присутствует много развлекательного и познавательного контента.
К тому же для современных детей цифровые ресурсы – данность, а не ценность, с их помощью они познают мир, общаются. Взрослым нужно принять это и помочь детям сделать их безопасным и полезным инструментом, а не просто заблокировать Ютуб от ребенка. К слову, по данным нашего опроса, на Ютуб проводят время 53% детей», – рассказал Сиденко.
Как ограничить доступ к Ютуб для ребенка
Сиденко посоветовал родителям использовать специальные семейные или детские режимы или приложения, чтобы оградить детей от нежелательного контента.
«Такие есть практически у всех популярных сервисов. Например, у Google есть приложение «YouTube Детям» (YouTube Kids), по сути оно предоставляет версию службы, ориентированную на детей. Приложение бесплатное и доступно в Google Play и App Store. Здесь есть фильтрация видео и другие полезные функции.
На ПК также есть возможность активировать детский режим, для этого необходимо зайти на главную страницу YouTube и слева найти блок «Другие возможности», выбрать «YouTube Детям», а далее выбрать – кто сейчас находится у экрана: родитель или ребенок.
Нелишним будет также использовать приложение родительского контроля. Оно дополнит штатные возможности фильтрации видеохостинга и оградит ребенка от нежелательного контента, связанного с жестокостью, содержащего нецензурную лексику, сцены насилия, а также позволит ограничить поиск роликов об алкоголе и курении или видео для взрослых.
Эта функция называется «Безопасный поиск на YouTube». Она также позволяет родителям видеть историю поисковых запросов на популярном видеохостинге и мониторить, какие именно ролики смотрели их дети – в формате подробного отчета», – рассказал Сиденко.
Как ограничить доступ к Ютубу на телефоне
«Заблокировать Ютуб от ребенка на телефоне и оградить детей от нежелательного контента с мобильного можно с помощью таких же приложений, как и для компьютера – многие из них доступны как для мобильных устройств, так и для ПК», – рассказал Сиденко.
Он добавил, что оградить детей от нежелательного контента можно не только ограничением доступа к Ютуб и блокировкой каналов. Важно понять, что привлекает ребенка, и показать альтернативы.
«По большому счету детям в сети интересно то же, что и многим взрослым: музыка, фильмы, сериалы, видео с мемами, блогеры. Чтобы понять друг друга, можно устраивать семейные просмотры с обсуждением. Помогите детям расширить границы своих интересов: покажите видео из музеев, лектории, совершите вместе виртуальные экскурсии. Важно искать точки соприкосновения: без попытки понять интересы ребенка выстроить доверительные отношения будет крайне сложно», – заключил Сиденко.
До какого возраста стоит блокировать Ютуб для ребенка
Павел Тарунтаев, психолог Sun School, напомнил, что современные дети, как и взрослые, уже не представляют себе жизнь без смартфонов и планшетов, а Ютуб – это место, где можно найти видео на любой вкус и, разумеется, самого разного качества.
«Дети достаточно быстро учатся пользоваться гаджетами сначала под нашим руководством, а потом уже и самостоятельно. Найти видео для них не проблема, а есть еще и рекомендации друзей.
Родительский контроль и детский Ютуб – это определенно выход, но лишь до определенного возраста, для ребят до 5-6 лет, а то и младше.
Про многих блогеров, стримеров, о страшилках дети часто узнают от других детей на площадке, в детском саду, двоюродных братьев», – рассказал Тарунтаев.
Он добавил, что защититься от нежелательного контента с помощью запретов если и получится, то ненадолго.
«С ребенком очень важно доверительно разговаривать, что смотрит, что любит, почему некоторые видео не очень хорошие, почему вас это беспокоит. Попробуйте найти альтернативу вместе – то, что интересно ребенку и при этом полезно и позитивно. Не пускайте это на самотек, и тогда получится обезопасить ребенка от потенциально вредного контента», – подытожил Тарунтаев.