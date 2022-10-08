«Когда хочешь забеременеть, что-то для этого делаешь»: звездные пары, распавшиеся из-за бездетности

Эти звезды прошли вместе со своими возлюбленными много испытаний. Кто-то помог пережить потерю близкого, кто-то разделил путь к первым успехам и поддержал в начале творческого пути. Однако несмотря на пройденные испытания, известные пары оказались в кризисе из-за того, что один из партнеров не захотел или не смог иметь детей. «Газета.Ru» вспоминает истории звезд.

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Певица и телеведущая Ольга Бузова была замужем за футболистом Дмитрием Тарасовым. Они поженились в 2012 году, а уже в 2016 году развелись.

Дмитрий Тарасов в интервью YouTube-шоу «Алена, блин!» рассказывал, что одной из причин их расставания стало нежелание Ольги Бузовой иметь от него детей. Кроме этого, певица больше времени посвящала работе и музыке, а не дому.

«Когда девочка хочет забеременеть, она что-то для этого делает. По крайней мере, говорит об этом со своим мужем, дома. Такого не было. Я слышал только про работу, проекты. Не чувствовал, что человек этого хочет», – рассказывал Дмитрий Тарсов.

Футболист признавался, что предлагал сделать Ольге Бузовой ЭКО. Сперва певица согласилась, однако так и не пошла на этот шаг.

«Проходит два дня. Она говорит: «Зачем нам два ребенка?» Я ей: «Я не хочу, чтобы мне было непонятно сколько лет, когда ребенок только в детский сад пошел. Роди – и все, мы радуемся жизни, воспитываем ребенка, новый этап». Она говорила: «Зачем нам два, давай заведем одного». Мне уже надоело в этом ковыряться, и я понял, что человек этого не хочет», – рассказывал Дмитрий Тарасов.

В свою очередь Ольга Бузова написала в социальных сетях, что истинной причиной развода с Тарасовым стала измена с его стороны. В 2014 году футболист стал встречаться с Анастасией Костенко, на которой позже женился. Также Ольга Бузова призналась, что сделала операцию, после которой у нее с Тарасовым могли быть дети.

«Это не я выгоняла тебя из нашей общей квартиры на улицу в тот момент, когда не могла ходить после сложнейшей операции, благодаря которой мы могли стать родителями», – заявила тогда Бузова в своих соцсетях.

Сейчас Дмитрий Тарасов женат на модели Анастасии Костенко. У пары трое детей – две дочери и один сын.

Ольга Бузова с 2019 по 2021 год встречалась с блогером Давидом Манукяном.

Сергей и Ирина Безруковы

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С 2000 по 2015 год Сергей Безруков был женат на Ирине Безруковой. До этого актриса уже была замужем за Игорем Ливановым. В браке у пары родился сын – Андрей. В 2015 году он умер в возрасте 25 лет. Сын Ирины Безруковой страдал тяжелой формой сахарного диабета. Перед смертью он успел позвонить коллегам и сообщить, что плохо себя чувствует. Однако когда к парню приехала медицинская помощь, он был уже мертв.

Сергей Безруков тяжело переживал потерю пасынка. Он рассказывал в интервью Светлане Бондарчук, что не мог уснуть, если не выпивал.

«У меня была очень сложная ситуация с Ириной. Не люблю это вспоминать, потому что тогда было тяжело. Нам всем. Мы с Ириной договорились, что это не трогаем. Это все очень болезненно. Я тогда даже заснуть не мог, если не выпивал», – рассказывал Сергей Безруков.

Вскоре после трагедии Безруковы развелись. Актер признавался, что одной из причин расставания с супругой стало то, что она не хотела детей.

«Это была большая проблема для меня, такая ломка. Я испытывал серьезные душевные потрясения. Не буду об этом говорить, тем более что это дело прошлое… Это были мои безбашенные заморочки. Мне не по себе было, не понимал, что происходит – здоровые люди и вот… А я хотел быть именно в семье. Я просто воспитан так. У меня нижегородское воспитание – когда жена и много детей. Это мой образ», – рассказал Сергей Безруков в интервью Светлане Бондарчук.

Еще во время брака с Ириной Безруковой Сергей изменил ей с актрисой Кристиной Смирновой. Девушка забеременела от актера и родила ему дочь Александру, а через пару лет сына Ивана.

С 2016 года Сергей Безруков женат на режиссере Анне Матисон. У пары трое детей – дочь и двое сыновей.

Игорь Петренко и Ирина Леонова

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Актер Игорь Петренко во время учебы в театральном училище познакомился с Ириной Леоновой. Их свадьба состоялась в 2000 году, однако в 2004 году Петренко и Леонова развелись.

Петренко рассказывал, что одной из причин их разрыва стало то, что пара жила без детей.

«Отсутствие детей, безусловно, повлияло на наш расход, но годы около Ирины в браке были прекрасны. Я скажу, что каждый период моей жизни особенный и очень насыщенный», – цитирует Игоря Петренко издание Teleprogramma.

После развода с Ириной Игорь Петренко женился на актрисе Екатерине Климовой. С ней он познакомился на съемках сериала «Московские окна». В браке у пары родилось двое детей – сыновья Корней и Матвей. В 2014 году пара распалась.

Сейчас Игорь Петренко женат на актрисе Кристине Бродской. Они воспитывают троих дочерей – Софию, Марию и Еву.

Ирина Леонова после развода с Игорем Петренко вышла замуж за актера Евгения Цыганова. У них семеро детей. В 2015 году пара развелась.

Гарик Харламов и Юлия Лещенко

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Со своей первой женой Юлией Лещенко Гарик Харламов познакомился в студенческие времена. Они встречались четыре года. Пара поженилась в 2010 году, а развелась в 2013 году. Во время брака Гарик Харламов начал встречаться с актрисой Кристиной Асмус и ушел от жены к ней.

Об этом Юлия Лещенко рассказывала «Каравану историй».

«Я не желаю зла ни ему, ни ей. Пусть будут счастливы. Время покажет, насколько их союз окажется крепким. Но разбивать чужие семьи – не лучший способ наладить личную жизнь и лишний раз засветиться в прессе», – рассказывала Юлия.

Одна из причин расставания Гарика Харламова с первой женой – отсутствие детей.

«Потом Гарик в полушутливой манере выгораживал себя и любовницу в Twitter: 1) Нахожусь в состоянии развода уже больше пяти месяцев; 2) Не живу с женой три месяца; 3) Детей нет», – вспоминала Юлия Лещенко.

Первая супруга Гарика Харламова рассказывала, как однажды позвонила его маме и призналась, что старалась сохранить семью. Однако свекровь ответила упреком.

«Уходя на съемную квартиру, я позвонила его маме. «Я люблю вашего сына и делала все, чтобы сохранить наш брак», – и рассказала ей, что с нами творится последние месяца. Она меня упрекнула: «Да, жалко… Но у вас же нет ребенка». «Мы очень хотели – бог не давал», — сквозь слезы ответила я…» – цитирует Юлию «Караван историй».

После развода с Юлией Лещенко Гарик Харламов женился на Кристине Асмус. У пары есть общий ребенок – дочь Анастасия. В 2020 году пара развелась.

Джон Хэмм и Дженнифер Уэстфелд

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Актер, известный по главной роли в сериале «Безумцы», долгое время встречался с актрисой и сценаристом Дженнифер Уэстфелд. Они были вместе с 1997 года, но в 2015 году расстались.

Американские СМИ писали, что причиной расставания стало нежелание Джона Хэмма иметь детей.

«Они говорили об этом, и он всегда отвечал «может быть», но в прошлом году он твердо решил, что не хочет детей», – пишетиздание Daily News ссылаясь на источник, близкий к паре.

В 2008 году Джон Хэмм рассказывал изданию The Gurdian, что действительно не видит смысла в детях. Он не был уверен, что привычная семейная жизнь ему подходит.

«Я не сильно хочу детей. У многих моих друзей есть дети, но я не знаю, подходит ли это мне. Я думаю, что если двое людей родились в стабильной семье, то рождение детей становится для них праздником, но я не уверен, что это относится ко мне», – рассказал актер.

Родители Джона Хэмма развелись, когда ему было два года. Детство он провел с матерью в Миссури. Когда Джону было десять лет, его мама умерла, и он тяжело переживал потерю.

«Ну, мне пришлось повзрослеть очень рано, потому что я потерял мать, когда мне было 10 лет. Так что это, как правило, выбрасывает из уравнения большую часть детства, и вы начинаете очень хорошо понимать взрослые вещи», – признавался актер.

В 2022 году Джон Хэмм дал интервью Говарду Стерну и признался, что большая часть его психологических проблем, в том числе нежелание вступать в брак и иметь детей, были связаны с потерей матери. Актер признавался, что обратился к психотерапевту. Специалист помог Хэмму разобраться с трудностями.

«Я долго работал над собой, над своим психическим здоровьем с терапевтом. Я осознал, что когда потерял мать, это создало рану, которая заблокировала большую часть моих эмоций», – рассказал Джон Хэмм.

Сейчас 51-летний актер встречается с 34-летней актрисой Анной Оцеолой. По словам Хэмма, в интервью Говарду Стерну, он открыт для брака и детей.