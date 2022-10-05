«Газета.Ru» приняла участие в акции «Доброшрифт»

5 октября отмечается Международный день поддержки людей с диагнозом детский церебральный паралич. Одним из способов привлечь внимание к проблеме и показать неравнодушие стало использование особенного шрифта, который дети создали вместе с профессиональными дизайнерами.

Согласно мировой статистике за 2021 год, на каждую тысячу новорожденных приходятся от двух до пяти детей с ДЦП.

Фонд «Подарок Ангелу» уже около семи лет помогает детям с детским церебральным параличом. В 2019 году об организации узнала вся страна. Фонд презентовал уникальный шрифт, собранный из букв, которые написали 33 ребенка.

«Доброшрифт» уже несколько лет используется для принтов на мерче от организации и для логотипов компаний, которые хотят поучаствовать в ежегодной октябрьской акции.

По словам врачей, чаще всего нарушение опорно-двигательного аппарата провоцирует несколько факторов, в 70-90% случаев ДЦП развивается у младенца еще в утробе.

Постановка диагноза, лечение и реабилитация — длительный процесс, не только тяжелый для любого ребенка, но и финансово затратный.

В 2022 году в проекте произошли большие изменения: раньше «Доброшрифт» привлекал внимание только в Международный день помощи людям с церебральным параличом, а сейчас его акции и поддержка подопечных будут продолжаться в течение всего года.

Каждый человек может помочь детям с ДЦП не только сделав пожертвование в фонд, но и купив вещь со шрифтом, над которым трудились 33 ребенка с нарушением опорно-двигательного аппарата. Все средства перечисляются на лечение подопечных организации.

Философия «Доброшрифта» — в повторении и традиции использовать новый шрифт. Такие же повторения делают дети с ДЦП по время реабилитации. Им приходится тренироваться и упражняться каждый день, чтобы победить, начать контролировать или хотя бы немного ослабить свой недуг.

В рамках поддержки проекта будут проведены дружественные тематические футбольные и хоккейные матчи, благотворительные аукционы, традиционные смены логотипа партнерами и друзьями фонда, а также запуск новых линеек мерча, посвященного проекту.

Помочь детям с ДЦП – повторяем то, что важно!

Акцию поддержали такие медиа, как Championat.com, Passion.ru, Letidor.ru и WMJ.ru, входящие в Rambler&Co.