«Заявила, что мы мигранты, которые чеканят монеты по ночам»: истории про невыносимых соседей

Почти у каждого жильца многоэтажного дома или дачника происходили конфликты с соседями. Однако некоторые выходки останутся непонятными даже спустя годы. «Газета.Ru» собрала семь откровений про странных соседей.

Ева, 25 лет

Мигранты, которые чеканят ночами монеты

В первый же день переезда в новую квартиру познакомились с милейшей бабушкой с первого этажа, которая восхищалась нашим псом. Каждая встреча сопровождалась упоминанием красоты нашей собаки.

Через несколько месяцев выхожу я на прогулку. Слышу из окна знакомый голос бабушки: «А ну отошла от моих кустов, тварь». Я сперва не поняла, к кому она обращается. Повернулась, собираюсь ответить, и тут меня покрывают трехэтажным матом.

Пожаловалась мужу. Он пошел разбираться с бабушкой и получил от нее порцию оскорблений: «Понаехали. Возвращайтесь в свою Белоруссию!», — сказала она ему. Хотя я и он родились в России.

Бабуля стала распространять о нас сплетни по всему дому, а потом и вовсе вызвала полицию, сказав, что мы странные мигранты со злой собакой, которые чеканят монеты по ночам. Не знаю, откуда она взяла этот факт.

Стражи закона прошли в квартиру, убедилась, что все в порядке и уехали. Благо не все наши соседи верят в сумасшедшие рассказы соседки, а вот в ее сумасшествие верят, жалея нас и нашу собаку.

Эльвира, 41 год

«Товарищу Сталину, лично в руки…»

Напротив нас жила интеллигентнейшая седая дама, бабушкой язык не повернется назвать, Любовь Леонидовна. Мы подружились. Любовь Леонидовна приходила ко мне обсудить поэзию Серебряного века или просто угостить печеньем собственного приготовления.

Родные ее жили далеко. Она очень любила играть с моей пятилетней дочерью Женей.

Муж часто ездил в командировки, я много работала, и когда дочь болела и не ходила в сад, оставляла ее с милой соседкой, доверяла ей, как себе.

И вот однажды приходит Любовь Леонидовна ко мне вечером и говорит заговорщически: «Детка, ты юрист, помоги заявление составить». И начинает диктовать: «Товарищу Сталину, лично в руки…». И дальше что-то про преступников, гидру империализма, шпионов и тому подобное. Все это, как обычно, хорошим литературным языком, четко, грамотно.

Стоит ли говорить, что Женю я с ней с тех пор даже в одной комнате не оставляла.

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Денис, 36 лет

Бабушка-хулиганка, которую покорил мамин брат

22 года назад мы переехали из коммуналки в двушку. Квартира находилась на первом этаже. Сначала открываешь дверь в тамбур — там располагался вход в две квартиры — нашу и соседскую.

Как-то после школы мы не смогли попасть с бабушкой в тамбур, так как замочную скважину залили клеем, и он застыл. Побежали в диспетчерскую, и бабушке дали телефон фирмы по вскрытию замков. Через месяц история повторилась.

Спустя пару недель хулиганы распороли обивку двери, напихали туда окурков и запаяли клеем. Приняли решение поменять дверь с обивкой на железную, чтобы не пихали окурки. Через пару дней вновь обнаружили в замочной скважине клей.

Бабушка с мамой пошли к участковому. Каково было их удивление, когда участковый показал им целую пачку заявлений на нашу семью от бабушки-одуванчика со второго этажа.

На следующий день к нам приехал двоюродный брат мамы, и все вместе они пошли знакомиться с соседкой. Со слов мамы, знакомство прошло удачно. Брат произвел на бабушку-хулиганку впечатление, и ее выходки прекратились.

Федор, 38 лет

Таинственные передвижения шубы

Нам на протяжении месяца звонила пенсионерка снизу. Она представлялась ученым и жаловалась на одну и ту же проблему.

По ее словам, в ее отсутствие, к ней в квартиру пробирались незнакомцы. Таинственные люди трогали ее вещи и перекладывали шубу.

Возвращаясь из магазина или аптеки, соседка якобы находила меховую вещь не там, где оставила.

Как утверждала женщина, незнакомцы надевают шубу, чтобы извести ее. Однажды она даже обратилась в полицию. Однако так никого и не поймали.

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Елизавета, 27 лет

Несуществующая музыка и шрам на всю жизнь

Как-то вечером мой старший брат Марк ушел гулять. Поэтому, когда в три ночи раздался звонок в дверь, папа спросонок даже не посмотрел в глазок и открыл дверь, думая, что вернулся Марк. Как оказалось позже, у брата были ключи, и он уже давно спал у себя в комнате.

На пороге стояли пьяные соседи — мужчина и женщина. Говорят: «У вас громко музыка играет! Вырубайте!». Родители говорят: «Это не у нас».

Соседи продолжали скандалить и обвинять нас в том, что мы устроили вечеринку, а потом без приглашения ввалились в квартиру и отказались уходить.

На шум вышел Марк. Увидев его, соседи истерично заявили, что это брат включил музыку.

Марк молча вытолкал соседей за дверь, правда, ему прилетело. С тех пор он у нас со шрамом.

Александр, 47 лет

«Преступление и наказание» на новый лад

Дачная соседка на протяжении нескольких лет постоянно просила жену полностью убирать все растения вдоль забора-сетки, хотя с ее стороны к нам лезла и малина, и сорняки, и корни деревьев.

Когда жена забеременела и не могла постоянно исполнять просьбу женщины, та обозлилась и перестала с нами здороваться.

Вскоре мы обнаружили, что кто-то был на нашем участке, помял цветы и уничтожил весь крыжовник, росший вдоль забора. Я заметил дырку в заборе, заклеил ее и забыл про неприятный инцидент.

Через пару месяцев мы приехали и увидели срубленную вишню. Это дерево было памятью о бабушке моей супруги.

Ладно бы срубили только с соседской стороны. Но дерево было безнадежно погублено.

Поговорив с соседями, мы выяснили, что женщина привела мастера, который пробрался к нам на участок и уничтожил любимое дерево жены.

Я взял топор, снял заплатку с забора и испортил березу соседки.

Женщина вызвала полицию и заявила, что я угрожал ее зарубить и бегал за ней по участку. Отмечу, что как только я обрубил ветки березы, ушел обратно и заказал новый забор.

Полицейские сочувственно на меня поглядели, предложили сигарету и рассказали, что она уже три года как пишет доносы на все близлежащие участки, а все соседи поголовно ей якобы угрожают убийством.

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Полина, 22 года

Ступеньки вместо точилки

Как-то я переехала в другой город. Мы снимали комнату с подругой. У нее появилась привычка точить ножи о ступеньки на лестничной клетке.

Соседка по комнате объясняла, что раз у нас нет точилки для ножей, то нам придется проводить эту манипуляцию около лифта.

Как оказалось, лестничные ступени действительно отлично затачивали кухонные ножи, поэтому она не раз выходила ночью, чтобы было безлюдно, и начинала точить.

Но один раз наш сосед, живший напротив, решил выйти из квартиры и, увидев девушку на ступеньках с пятью ножами в руках, попятился обратно к себе на порог.

Пожалуй, статус странного соседа с тех пор был у моей подруги.