«Хотела сделать из дочери вундеркинда и лишила ее детства»: истории об ошибках родителей

Родители школьников рассказали «Газете.Ru», о каких решениях, связанных с воспитанием детей, они жалеют и что бы изменили, если бы у них была возможность вернуться в прошлое.

«Жалею, что поздно отдала сына в хорошую школу», — Анна, трое детей

Я жалею, что так поздно отдала одаренного ребенка в хорошую школу. Думала, оно того не стоит — в вузе наверстает. Он ходил в гимназию возле дома, практически без усилий получал пятерки, побеждал на олимпиадах и при этом совершенно не имел мотивации. Половина учителей и так была в восторге, вторая, напротив, возмущалась, что «больно умничает».

В сильную школу сын попал случайно: узнали от знакомой, предложили сдать экзамены, оказалось — поступил. И это было лучшим решением: в этой школе он получил стимул для того, чтобы учиться в полную силу, мотивацию узнавать больше, да и просто нашел свое место.

Быть самым умным без усилий — спорная радость, думаю, такие дети со временем учатся халтурить и теряют к учебе всякий интерес, начинают прогуливать уроки, скатываются и не поступают в тот вуз, который могли бы. Да еще и приобретают у одноклассников сомнительную славу «ботана».

«Жалею, что заставляла сына ходить в детский сад, это сказалось на его желании учиться», — Катя, трое детей

Я жалею, что пыталась водить старшего сына в детский сад. Тогда я была неопытной матерью, сыну исполнилось четыре года, и, поддавшись на уговоры бабушек («ребенку нужна социализация»), стала водить его в группу. Была зима, я поднимала ребенка в темноте, он не понимал, что происходит, мы долго собирались и тащились по холоду. Чувствовала себя извергом, и сейчас жалею, что мучила ребенка. Он не хотел туда ходить, но я заставляла. Позже оказалось, что мы можем прекрасно обойтись и без сада. Мне кажется, что именно из-за того периода сын отправился в первый класс нехотя, со скрипом.

В этом году мы перевели старших мальчиков в частную школу. И я хотела было сказать, что жалею, что не отдали их туда раньше и они ходили в дурацкую школу у дома, но потом подумала, что не буду. В новой школе им очень нравится. И есть подозрение, что, если бы они сразу попали в нее, они бы не понимали, как им повезло.

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«Жалею, что хотела сделать из дочери вундеркинда. В итоге лишила ее детства», — Александра, двое детей

Не могу назвать свою дочь гением, но в дошкольном и младшем школьном возрасте она была ребенком эрудированным. В том числе благодаря моим усилиям.

Когда я была беременна ей, меня уволили с работы, устраиваться на новое место смысла не было. Внезапно у меня появилось очень много свободного времени — я посвятила его чтению литературы о развитии детей. И когда дочь родилась, поспешила применить полученные знания на практике. Вся неуемная энергия, которая раньше уходила на работу, пошла на дочь. Буквально с первого месяца мы посещали всевозможные курсы молниеносного развития. Кубики Никитина, карточки Домана, программа Монтессори — я внедряла все, что могла. И, надо сказать, эффект был: дочка рано заговорила — уже в год и два месяца изъяснялась предложениями — была активной, с хорошо развитой логикой, думающей и понимающей. В полтора года складывала огромные картины из пазлов по 200-300 элементов, рано начала читать. Мои усилия давали щедрые плоды. Но все было не так гладко, как кажется.

Впервые я пожалела о выбранной тактике, когда дочь пошла в школу. Там ей было ужасно скучно, ведь к первому классу она уже знала таблицу умножения, бегло читала, мы раза по четыре прошли прописи. Чтобы учиться в школе с интересом, ей надо было идти не в первый, а в третий класс, но такой возможности не было. Я почувствовала, как уже на первом году обучения она пресытилась и устала. Выход из ситуации мы нашли своеобразный: дочь стала ходить на огромное количество развивающих кружков и английский — это худо-бедно помогло ей выдержать началку. В школу она ходила поплевать в потолок, а после уроков начинались занятия, которые поддерживали интерес к учебе. В средних классах она пошла в новую классную школу, где учителя болели своими предметами. Но к старшим классам из-за интенсивности занятий дочка выгорела. Она собиралась поступить в вуз, но сделала паузу. Мне это ее решение принять было непросто.

Еще одним предметом сожаления стало то, что в дошколке и младшей школе у дочери, как мне кажется, отставала социальная жизнь. Я лишила ее детства: активных игр, просмотра мультфильмов, телевизора — всего того, что было постоянным предметом обсуждения у ее сверстников. Сейчас проблем с общением у дочери нет, но осадочек у меня остался.

«Жалею, что не смогла показать сыну, что трудности преодолимы», — Елизавета, трое детей

Я жалею о трех вещах. Во-первых, что не отдала сына на творческие занятия — мне кажется, что учебная мотивация ребенка напрямую зависит от способности мыслить творчески. У сына как-то не заладилось с этим. В школе интересные кружки отсутствуют, возить на занятия в развивающие центры и ДК сейчас возможности нет: для матери нескольких детей это отдельная работа.

Во-вторых, я жалею, что упустила момент, когда у меня еще получалось чем-то заинтересовать ребенка: мало времени уделяла в плане занятий, помощи с уроками. Сейчас он учится в третьем классе и ему очень тяжело дается чтение. Слушать, как читаем мы с мужем или аудиокниги, ему очень нравится, а вот самому чтение дается со скрипом. Он расстраивается и не хочет прикладывать дополнительные усилия, чтобы улучшить свои навыки. Пожалуй, третий момент, о котором я жалею — что у меня не получается показать сыну, что любые трудности преодолимы.

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«Жалею, что не отвел сына перед школой на диагностику к нейропсихологу», — Владимир, двое детей

Двое моих сыновей трижды меняли учебные заведения. Первый раз, когда мы переехали в другой район. Второй — когда перевели их в частную школу с индивидуальным подходом. И третий — когда мы вновь определили их в общеобразовательную школу. Переводили ребят мы преимущественно из-за младшего сына, который у нас «более сложный» и не очень соответствует нормам, которые предъявляет общеобразовательная школа.

В обычной школе у сына не сложились отношения с учительницей. Мы пытались разговаривать с ней, объясняли, что ребенку нужен особый подход. Она кивала, говорила нам «да-да», а потом... продолжала вести себя с ним, как раньше, негативно влияя на него. Она высмеивала сына перед всем классом, за любое домашнее задание ставила плохие отметки (даже если сын очень старался и мы делали упражнения всей семьей).

В итоге у него сформировалось представление, что травля со стороны взрослого человека — норма, и так будет везде. Частная школа помогла преодолеть стереотип, что учитель — это злобная тетка, которая придирается к тебе по поводу и без. Но потом академические требования в частной школе стали расти, так что сын перестал дотягивать до нужного уровня, и мы забрали его в общеобразовательную школу. К счастью, в этот раз он стал чувствовать себя увереннее, наладил отношения с учителями и сверстниками.

Эти манипуляции со школами, вероятнее, всего не понадобились бы, если б в 5-6 лет мы бы протестировали сына у нейропсихолога. Как мы узнали позже, у него были особенности физиологического развития, которые мешали ему нормально усваивать материал в первом и втором классах.

Если бы были в курсе этих особенностей до школы, то стали бы водить сына на коррекционные занятия к нейропсихологу, и к первому классу он бы лучше владел своим вниманием, моторикой, лучше бы справлялся с программой. Жалею, что мы не сообразили провести такую диагностику.

Второй момент, о котором я сожалею, связан с тем, что мы не сразу забрали ребенка от учителя, который его прессовал и записал в дурачки. Надо было сразу менять педагога, а не пытаться договариваться с тем, кто был, и выяснять, почему сыну ставят только плохие отметки. Бессмысленно пытаться изменить отношение учителя к ребенку. Я пытался дважды, безуспешно.

«Жалею, что «гребла» дочерей под одну гребенку», — Мария, трое детей

Оглядываясь назад, я понимаю, что не надо грести своих детей под одну гребенку. Наши две старшие дочери обучаются по семейной форме образования. Мы не жалеем, что не в школе, видим благотворные результаты такого выбора как в самой учебе, так и в характере детей. Однако, когда мы только вступили на этот путь, опыта было мало, я ориентировалась на старшую дочь (разница у девочек — три года).

Она легко все схватывала, уходила гораздо дальше программы. Поэтому, смотря на такой ее результат, с младшей дочерью решила за год пройти сразу два класса, чтобы сэкономить и время, и деньги. Оказалось, что в ее случае такой вариант — не самое лучшее решение, потому что она — совсем другой человек по темпераменту, развитию психики, созреванию мозга.

Хотя особых трудностей не было и она сдала аттестации хорошо, все же было видно, что такой темп для нее неподходящий. Ей нужно чуть больше времени для усвоения и закрепления материала. Однако эта ошибка с моей стороны, если так можно сказать, дала мне возможность обратить внимание на индивидуальности личностей детей, переосмыслить подходы и пересмотреть дальнейшую учебу.