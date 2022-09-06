Генетический джекпот и спорт без оправданий: как сохраняют форму звездные многодетные мамы

Галь Гадот родила третью дочку чуть больше года назад, но быстро пришла в форму. Также как и Блейк Лайвли, Анна Седокова и другие звезды. Без хирургического вмешательства и строгих диет. В чем секрет – рассказывает «Газета.Ru».

Анна Седокова, трое детей

close 100% annasedokova/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

У певицы Анны Седоковой трое детей от трех разных мужчин. Первый брак был с белорусским футболистом, капитаном киевского «Динамо» Валентином Белькевичем. От спортсмена она родила дочку Алину. В другом союзе с бизнесменом Максимом Чернявским у Седоковой появилась дочка Моника. От отношений с бизнесменом Артемом Комаровым украинская исполнительница родила сына Гектора.

Певица признавалась, что вернуться к дородовой форме решила после того, как увидела негативные комментарии в социальных сетях. Из-за хейтеров она страдала, постоянно плакала.

«Я действительно была очень большой! Но потом взяла себя в руки, утерла слезы, подняла свою попу с дивана и начала работать над собой, чем занимаюсь и по сей день»

– делилась Седокова с журналистами «7Дней».

Анна Седокова советует тем, у кого есть маленькие дети, приучать их к спорту с малых лет. Она говорит, что так происходило и с ней, ведь Седокова с юности любит физическую активность.

«Это пригодилось в будущем. После первой беременности я быстро пришла в форму. Когда на свет появилась вторая дочь, спорт тоже пригодился», – объясняла певица.

Анна Седокова рассказывает, что ее идеальный вес 58-60 кг, и к нему она постоянно стремится. Помимо спорта, еще один бьюти-совет — пить как можно больше воды. По словам артистки, вода стоит у нее в машине и на кровати у тумбочки.

В пищу она употребляет правильные жиры – блюда с авокадо и рыбой.

«Важно употреблять в пищу правильные жиры. Где они содержатся? Например, в авокадо, а также в рыбе. Если хочешь здоровые волосы – пей рыбий жир» – рассказывала певица.

Блейк Лайвли, трое детей

close 100% blakelively/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Голливудская актриса – мама троих детей от брака с Райаном Рейнольдсом. После всех трех беременностей Блейк быстро приходила в форму благодаря своему сотрудничеству с тренером Доном Саладино. Он занимается со многими знаменитостями: актером Джейком Джилленхолом, моделью Синди Кроуфорд, актрисой Скарлетт Йохансон.

Во время последней беременности Блейк Лайвли набрала 28 килограммов, и Дон Саладино помог от них избавиться.

Тренер рассказывал американскому изданию E! Online, что питание Блейк Лайвли сбалансировано.

«Ваша тарелка должна выглядеть ярко. На ней должны быть белки, овощи, углеводы. И это не должно изменяться», – делился Саладино в интервью E! Online.

Он также добавлял, что Блейк Лайвли предпочитает готовить для себя самостоятельно. Она не употребляет алкоголь и питается четыре раза в день.

Дон Саладино рассказал, что происходит на тренировках с Блейк Лайвли. По его словам, актрисе часто бывает нелегко, но она не сдается и регулярно посещает зал. Дон всегда ориентируется на состояние актрисы, выстраивает занятия исходя из ее самочувствия.

«Иногда ее дети могут не спать всю ночь. Но успех Блейк состоит в том, что она находит время прийти и сделать все возможное», – резюмирует Дон Саладино.

Наталья Водянова, пятеро детей

close 100% natasupernova/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Российская супермодель – мама пятерых детей. Лука, Нева и Виктор родились в браке с британским аристократом Джастином Беркли Портманом. Двое сыновей Максим и Роман появились от отношений с бизнесменом Антуаном Арно.

Водянова честно признается, что после всех беременностей она с легкостью приходила в прежнюю форму. Ее фигура – генетический джекпот. Об этом она рассказывала Vogue Ukraine.

«Я уже столько раз возвращалась в форму после беременностей. Конечно, я еще так молода», – делилась супермодель с журналистами Vogue.

Наталья Водянова говорила, что в 40 лет ей легко прийти в форму. При этом супермодель увлекается спортом – в основном йогой и пилатесом. С недавних пор Водянова стала заниматься танцами с частным преподавателем, пересказывает ее слова Vogue.

Галь Гадот, трое детей

close 100% gal_gadot/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

В прошлом году Галь Гадот стала мамой в третий раз: у актрисы родилась третья дочка. Все дети – от бизнесмена Ярона Версано.

Гадот признавалась изданию Vogue, что секрет ее прекрасной фигуры в тренировках – с детства она приучена к спорту, ведь ее мама – тренер по гимнастике. Двенадцать лет Гадот занималась танцами, баскетболом, волейболом.

«Теперь я стараюсь тренироваться не менее трех раз в неделю, не менее одного часа. Я занимаюсь разными вещами, такими как TRX или пилатес», – рассказывала Гадот.

Помимо тренировок в зале актриса любит плавать и обожает кататься на доске с веслом.

«Значение моего имени на иврите – «волна», поэтому я увлекаюсь всем, что связано с морем», – объясняла Гадот.

При этом актрисе не нужен спортзал для тренировок. На гастролях, отдыхе, в командировках она занимается самостоятельно.

Виктория Бэкхэм, четверо детей

close 100% victoriabeckham/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Бывшая участница Spice Girls – мама трех сыновей и одной дочки. Все дети родились в браке с футболистом Дэвидом Бэкхемом. Сохранять себя в форме Виктории удается благодаря питанию и спорту.

Виктория Бэкхем часто делится в Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) с подписчиками своим рационом. Пару лет назад издание The Mirror опубликовало материал о завтраке звезды. Журналисты поделились несколькими снимками из социальных сетей Бэкхем. На одном из них видна бутылка яблочного уксуса. По словам Виктории, каждый свой день она начинает с двух ложек этого продукта. После она выпивает стакан смузи из овощей и фруктов, а также съедает тарелку хлопьев.

Виктория Бэкхем занимается пять дней в неделю вместе с тренером из Лондона Бобби Ричем.

«Она со мной в спортзале пять дней в неделю — и даже если она в разъездах, оправданий нет, и мы переходим на онлайн-занятия» — рассказывал Рич газете The Sun.

Личный тренер Бэкхем делился, что звезда предпочитает силовые тренировки. Однако Рич старается чередовать упражнения, давать певице время на отдых.

Хайди Клум, четверо детей

close 100% heidiklum/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

У супермодели четверо детей от музыканта Сила и бизнесмена Флавио Бриаторе. Последний ребенок появился в 2009 году, когда Хайди было 36 лет. После всех беременностей Клум быстро приходила в форму.

Хайди Клум что раньше, что сейчас – не соблюдает строгие диеты. Об этом она рассказывала журналистам Entertainment Tonight.

«Я ем все подряд. Когда у тебя четверо детей, ты постоянно готовишь, ограничивать себя невозможно», — рассказывала супермодель.

Однако секрет все-таки есть. По словам Хайди, она старается есть только дома.

Кроме этого, Клум любит спорт. В своих социальных сетях 49-летняя модель выкладывает посты с тренировками.

«Мои дети заставляют меня быть очень активной. Независимо от того, прыгаем ли мы на батуте на заднем дворе или гуляем с собаками в парке, они определенно поддерживают меня в форме»

— приводило издание Total Shape слова модели.