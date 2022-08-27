«Зябкость конечностей возникает при дисфункции щитовидки»: почему у ребенка холодные руки

Многих родителей беспокоят постоянно холодные руки и ноги у детей. Педиатр и эндокринолог объяснили, почему у младенцев мерзнут ноги и руки. О том, в каких случаях такое состояние конечностей является нормой, а в каких — тревожным симптомом, в материале «Газеты.Ru».

Почему у малыша холодные руки

По словам эндокринолога клиники МЕДСИ на Ленинском проспекте Ирины Зятиковой, холодные ручки и ножки — временное состояние у младенцев. С возрастом оно проходит, но при условии, что родители формируют правильный образ жизни у ребенка.

Так, для нормализации терморегуляции следует соблюдать ряд профилактических мер: во время прогулок давать ребенку достаточно времени побыть на свежем воздухе, делать легкий массаж и заниматься с ним гимнастикой. Благодаря этому нарушение кровообращения в детском организме не произойдет, и ребенок будет чувствовать себя здоровым.

«У новорожденных и детей до 18 месяцев теплообмен в организме еще не совершенен. Дети могут легко перегреться и переохладиться. Иногда части тела могут иметь даже голубоватый оттенок. Это является следствием неразвитого кровообращения вследствие незрелости вегетативной нервной системы»,

— объяснила эндокринолог Зятикова.

Как добавила заместитель главного врача по педиатрии медицинского центра Андреевские больницы «НЕБОЛИТ», кандидат медицинских наук Людмила Якимова, терморегуляция начинает постепенно формироваться со второго-третьего дня жизни ребенка.

«Холодные ручки и ножки — не признак замерзания, они всегда ниже температуры тела из-за более активной потливости», — отметила педиатр Якимова.

Как добавила врач, следует поддерживать необходимые температурные условия в помещении, так как сильные потоки воздуха могут вызвать значительную потерю тепла кожного покрова у детей.

По словам Якимовой, температура в комнате должна быть около 25 градусов, если ребенку меньше полугода. Если малыш старше, то рекомендуемая температура — 20 градусов.

Что делать если у ребенка холодные руки и ноги

«Стоит обращать внимание на цвет кожного покрова крохи. Если тело малыша теплое, розовое, беспокоиться не стоит. Когда на ощупь ребенок слегка прохладный, следует хорошо его запеленать и укутать чем-то теплым», — предупредила педиатр Якимова.

Как добавила врач, другой способ согреть ребенка, а также его части тела, в частности холодные ручки и ножки, — прижать малыша к груди.

«Не забудьте убедиться в том, что у крохи нет лихорадки. Кроме этого, обратите внимание на сопутствующие симптомы — сыпь, сонливость, беспокойство и диарея», — добавила педиатр.

По ее словам, если ребенок здоров, то постоянно холодные руки и ноги малыша можно согреть. В этом поможет ряд профилактических мер:

• Легкий массаж ладоней и стоп.

• Закаливание — контрастный душ на ножки.

• Правильный образ жизни: сбалансированное питание и поддержание активности.

Помимо данных профилактических мер следует правильно выбирать обувь для малыша, чтобы из-за тесной обуви не спровоцировать спазм сосудов.

«Детская стопа должна быть подвижной, иначе нарушается циркуляция крови, ножки становятся холодными и замерзают практически моментально. Особенно это касается малышей, которые еще не умеют ходить и гуляют зимой в коляске или на санках», — объяснила педиатр.

Как отметила эндокринолог Зятикова, состояние холодных рук и ног зачастую возникает на фоне повышения температуры, которая в свою очередь провоцирует спазм сосудов.

Как добавила педиатр Якимова, если холодные ручки и ножки оказываются симптомом болезни ребенка на фоне повышения температуры, следует дать малышу литическую смесь (жаропонижающее — «Газета.Ru»), спазматические препараты, много поить теплой жидкостью и надеть на холодные части тела одежду из тонкой и натуральной ткани. Если у ребенка происходят неоднократные повышения температуры через час после приема жаропонижающего, следует немедленно обратиться ко врачу.

close 100% Freepik.com

Почему проблема холодных рук и ног остается у детей в более старшем возрасте

По словам эндокринолога Зятиковой, если с возрастом у детей все еще мерзнут ноги и руки, это может говорить о нарушении работы органов и систем.

Одна из причин — нарушение работы щитовидной железы.

«Часто зябкость конечностей возникает при дисфункции щитовидной железы, гипотиреозе, — состоянии, характеризующимся дефицитом тиреоидных гормонов в организме. В норме гормоны щитовидной железы усиливают выработку тепла из коричневого жира. При гипотиреозе эти процессы угнетаются, больной испытывает постоянное чувство холода», — объяснила эндокринолог.

Еще одной причиной холодных рук и ног у ребенка может быть вегетососудистая или нейроциркуляторная дистония.

«Дистония — это синдром, при котором мышцы сокращаются непроизвольно, что происходит в результате сбоя в работе вегетативной нервной системы. Именно из-за спазма мышц сужаются сосуды, нарушается кровообращение, поэтому руки и ноги зябнут», — отметила эндокринолог.

По словам эндокринолога, следует немедленно обратиться к врачу, если помимо проблемы холодных рук и ног у ребенка наблюдается отказ от еды, боль в суставах и частые простудные заболевания. Кроме того, стоит беспокоиться при следующих симптомах:

• Плохо заживающие язвы или трещины на руках и ногах.

• Усталость.

• Изменение веса.

• Лихорадка.

• Сыпь.

По словам врача, в этом случае специалисты назначат все необходимые обследования, которые выявят истинную причину холодных рук и ног у ребенка.