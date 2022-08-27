Тест: на какую оценку вы сдали бы экзамен по биологии за 5 класс

Все эти вопросы соответствуют программе по биологии за пятый класс, и любой ученик средней школы сможет на них легко ответить. А сможете ли вы дать правильные ответы? Специально для читателей «Газеты.Ru» мы попросили учителя высшей квалификационной категории московской школы №2005 Вадима Польшина провести небольшой «экзамен» по биологии. Интересно, какую оценку вы получите?