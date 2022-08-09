Тест: угадайте произведение русской классики по краткому описанию

Списки литературных произведений, обязательных к прочтению в школе, настолько длинные, что многие ученики не успевают прочитать и половину. И все же есть такие повести, рассказы и романы, которые знакомы буквально всем россиянам. Предлагаем подтвердить эту гипотезу, пройти новый тест на «Газете.Ru» и отгадать литературное произведение из школьной программы.