Наука крепкого сна: как научить ребенка засыпать самостоятельно

Научить ребенка засыпать самостоятельно реально, хотя эта задача может представляться неразрешимой. О причинах, по которым дошкольник не может заснуть сам и как это исправить и при этом сохранить нервные клетки, «Газете.Ru» рассказали педиатр и руководитель проекта по детскому сну.

Почему ребенок не может заснуть сам

«Если ребенок привык ежедневно засыпать на руках, с грудью или бутылочкой, во время качания в коляске или на фитболе, именно эти условия он связывает с погружением в сон. После четырех месяцев, чтобы уснуть, младенцу необходимы эти ассоциации на засыпание. Засыпать самостоятельно, без привычной помощи, он не умеет», — рассказала в беседе с «Газетой.Ru» Елена Мурадова, руководитель Центра детского сна и развития BabySleep, основатель русскоязычной школы мягких методик с 2011 года.

Как объяснила эксперт, ассоциации на засыпание работают не только тогда, когда ребенок засыпает вечером, но и всю ночь.

«Каждый человек, и ребенок тоже, при переходе от одного цикла сна к другому, на мгновенье просыпается. Мы быстро проверяем, все ли в порядке, сразу же снова засыпаем и утром эти пробуждения обычно не помним. Потому что умеем засыпать самостоятельно», — поделилась руководитель центра детского сна и развития.

Но если у ребенка сформировались определенные ассоциации на засыпание, то родителям надо быть готовыми повторять их снова и снова. То есть, грубо говоря, если младенец привык укладываться в коляске, то при коротком просыпании ночью маме каждый раз нужно будет перекладывать ребенка именно туда.

Ксения Шакарян, главный врач по педиатрии медицинского центра «Андреевские больницы — НЕБОЛИТ» среди основных причин, по которым ребенок испытывает трудности с отходом ко сну также назвала неправильно сформированный режим засыпания. Кроме того, эксперт отметила, что дело может быть в неподходящих для сна условиях: слишком высокая или низкая температура, низкая влажность в помещении, наличие источников громкого шума и так далее.

Шакарян отметила, что надо смотреть на каждого ребенка в отдельности, чтобы разобраться в чем причины проблемы. Так, дети в силу своих природных особенностей могут быть более тревожными, с лабильной психикой. Таким детям особенно важно, чтобы отвлекающих факторов перед сном было как можно меньше.

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Когда и как приучать ребенка к самостоятельному засыпанию

Точного возраста, по мнению, педиатра Шакарян, в котором ребенок должен самостоятельно засыпать в своей кроватке, нет. По словам специалиста, есть дети, которым с рождения требуется меньше внимания и готовы они спать сами, а есть те, кто и в 6-8 лет испытывают потребность, чтобы родители были рядом на протяжении всей ночи.

По мнению Шакарян, в каждой ситуации надо разбираться отдельно. Но чего точно не стоит делать, так это отселять в отдельную кровать насильно, сопровождая это нотациями в духе «Тебе исполнилось столько-то лет, теперь ты взрослый, так что я выключаю свет, закрываю дверь». И ребенок остается в полном одиночестве и тревогах... Подготовка к самостоятельному засыпанию, как объяснила педиатр, начинается с самого рождения человека. И при соблюдении определенных алгоритмов у родителей есть все шансы преуспеть в этом деле. Главное, не сидеть на месте и предпринимать усилия.

Елена Мурадова убеждена, что самостоятельное засыпание — это навык, которому можно научить.

«Не обязательно терпеть постоянный недосып и капризы малыша, месяцами или даже годами ждать, когда он «перерастет» проблему частых ночных пробуждений. Уже с первых месяцев рождения можно создавать условия для самостоятельного засыпания», — подчеркнула Мурадова.

Эксперты сошлись во мнении, что соблюдение режима (укладывание каждый день в одно и то же время) и ритуалов перед сном — два ключевых момента на пути к крепкому и самостоятельному сну дошкольника. Все это помогает ребенку чувствовать себя в безопасности, не тревожиться.

«Важно заранее закончить активные игры и развлечения, спокойно, без спешки и суеты подготовиться к укладыванию. Подготовить комнату, переодеть, покормить ребенка или собраться на прогулку. К моменту, когда ребенок устанет и захочет спать, все должно быть полностью готово, чтобы уложить его сразу же, пока он не начал капризничать от «перегуливания» и усталости», — обратила внимание Мурадова.

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Как приучить ребенка засыпать без укачивания

Педиатр Шакарян посоветовала начинать готовиться ко сну за два часа. Шумные игры, просмотр мультфильмов лучше отложить на дневное время. Важно избегать просмотра телевизора и даже его работы в фоновом режиме.

Часто одним из ритуалов перед сном родители делают купание. «Чтобы ребенок не разыгрался во время него, а наоборот успокоился, родителям надо быть рядом и управлять процессом», — предупредила педиатр. Необходимо следить за температурой воды в ванне: она должна быть не слишком горячая, но и не холодная.

«Настроить ребенка на сон помогут расслабляющие действия: погладить, рассказать сказку, включить белый шум. Когда ребенок успокоился и начал закрывать глазки, дайте ему возможность уснуть без вашей помощи. Постепенно новый способ засыпания станет привычным», — порекомендовала Мурадова.

Специалисты отметили, что необходимо заботиться не только о психологическом комфорте ребенка, но и следить за условиями в комнате. Температурный режим, при котором сон будет крепким — 19-21 градус, влажность — 40-60%.

«Очень сухой воздух нарушает сон, поскольку слизистая оболочка носа пересыхает. Малыш вынужден открывать рот, чтобы дышать нормально. В носу образуются корочки. Ребенок начинает кашлять или чихать. Все это вряд ли способствует нормальному сну», — рассказала Шакарян.

Нередко маленькие дети боятся засыпать в темноте. С одной стороны, глубокий и полноценный сон проходит в полной темноте, так как именно в этих условиях вырабатывается мелатонин — гормон, регулирующий циклы бодрствования и сна, участвует в некоторых обменных процессах. С другой, полная темнота может повышать чувство тревожности.

«Если дошкольник боится темноты, оставьте дверь в комнату приоткрытой или разместите в комнате ночник (с неярким рассеянным светом теплого или голубого спектра). Расположите его немного в отдалении от кровати, поближе к полу — с соблюдением правил безопасности, чтобы, поднимаясь ночью, ребенок не споткнулся о шнур и т.д.», — порекомендовала педиатр.

В целом, нет ничего ужасного, если в 90% ребенок спит в своей кроватке, а в 10% у родителей, считает педиатр Шакарян. «Если у дошкольника есть своя кровать, а он периодически спит с мамой и папой или приходит досыпать к родителям по утрам, то у него есть определенный запрос. Например, ему не хватает внимания, тактильных ощущений. Если понять его дефициты, то можно будет восполнить их, например, в течение дня», — рассказа врач. Если родители не могут понять причину беспокойства дошкольника сами, Шакарян посоветовала обратиться к педиатру, неврологу или детскому психологу.