Тест: что это за семейный советский фильм

Эти фильмы не раз пересматривал каждый россиянин. Персонажи из них стали культовыми, их слова разошлись на цитаты. Кадры из кинокартин растащили на мемы, так что с героями из этих фильмов заочно знакомы даже современные подростки. Сможете ли вы угадать советский фильм по одному кадру из популярных (и не очень) сцен? Проверьте силы в новом тесте «Газеты.Ru».