Тест: из какого советского мультфильма этот летний кадр

Многие советские мультфильмы стали классикой: фразы персонажей растащили на цитаты, песенки продолжают напевать современные мамы и папы, а яркие зарисовки напоминают взрослым об их собственном детстве. Сможете ли вы угадать мультфильм всего по одному кадру — с летним пейзажем? Проверить себя можно в «Газете.Ru»!