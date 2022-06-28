«Самолет еще не взлетел, но в голове уже страшный исход»: как справиться с аэрофобией

– Аэрофобия считается одной из самых популярных фобий. На основании чего ставится диагноз, где грань между тревогой перед полетом и паническим страхом?
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— Аэрофобия действительно входит в список наиболее распространенных фобий и согласно Международной классификации болезней относится к так называемым специфическим фобиям. Официально поставить диагноз может врач-психиатр или психотерапевт на основании клинической беседы.
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Чем отличается фобия от тревоги? Тревога – это эмоция, которая характеризуется выраженным беспокойством, внутренним волнением, смятением. Страх – это уже «опредмеченная» тревога. В нашем случае предметом выступает самолет.
Фобия характеризуется выраженным и чрезмерным переживанием страха и тревоги, которые несоизмеримы с фактической̆ угрозой. При фобии человек чрезмерно и многократно преувеличивает в голове предмет угрозы.⠀
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Интересно, что аэрофобия именно как изолированная фобия встречается довольно редко. Как правило, это верхушка айсберга какого-то тревожного расстройства, например, панического или генерализованного тревожного.⠀
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– У кого обычно встречается аэрофобия, существует ли портрет типичного аэрофоба?
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— Аэрофобия, как правило, встречается у редко летающих людей. Человек, который, например, каждую неделю летает в командировки, с очень маленькой долей вероятности будет страдать аэрофобией. Он, скорее, будет воспринимать авиаперелет как поездку на метро или в маршрутном такси.
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Чаще всего аэрофобия может встречаться у людей-гиперконтролеров, которые привыкли все держать под своим контролем. У них всегда множество вопросов к персоналу, им необходимо знать происхождение каждого звука во время полета и контролировать его.
Еще один вариант – перфекционисты, которые привыкли, что все везде работает идеально, и с ужасом слушают работу двигателей самолета – вдруг в ней есть сбой!
Среди аэрофобов много людей с активным воображением и хорошей фантазией, которые обожают цитировать фильмы-катастрофы.
Самолет еще не взлетел, но они уже представили в голове самый страшный вариант.
Если обобщить, то типичный аэрофоб – это человек, тревожный в обычной жизни. Также очень часто среди аэрофобов встречаются люди, имеющие в анамнезе панические атаки.⠀
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Особая категория — тревожные родители и люди, которые совершенно не разбираются в устройстве самолета и боятся буквально всего. Что будет, если откажет двигатель? Если случится столкновение с птицей? Как мы полетим ночью? ⠀
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– Бывает ли аэрофобия у детей и если да, то какую роль в ее развитии играют взрослые? Могут ли родители сделать что-то, чтобы у детей не возник этот страх?
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— Рассмотрим две истории, а читатели пусть сделают выводы сами. История первая: накануне отпуска родители покупают все необходимое, обсуждают с детьми, какое прекрасное море и хороший отель их ждут. В день авиаперелета мама говорит детям, что вечером они уже будут плавать. В аэропорту маме покупают забытые в суете дома солнцезащитные очки, папе – туалетную воду. В самолете все говорят о том, как здорово будет плавать и загорать.⠀
История вторая: родители понимают, что морской воздух полезен, а значит, нужно поехать на курорт. Всю неделю перед вылетом родители хмурые и сосредоточенные. В день Х все уже собрано, документы проверены. В аэропорту дети сидят смирно – бегать нельзя, смеяться нельзя, а то можно что-то забыть или потеряться. В салоне самолета взрослые сидят с каменными лицами и единственной мыслью в голове: «лишь бы эта штука долетела».⠀
Комментарии, как говориться, излишни.
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– Как устроены курсы по борьбе с аэрофобией?
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— Правильнее назвать это не борьбой, а коррекцией. Большинство курсов устроено примерно по одному принципу. Первый день – это психообразовательная часть, второй день – встреча с действующими сотрудниками авиационных служб (аэропорт, пилот, бортпроводник), третий день – полет на авиатренажере, на том самом, где тренируются все пилоты. Четвертый день – сам авиаперелет.
– Если в городе нет таких курсов, можно ли преодолеть страх самостоятельно или с психологом?
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— Конечно, возможно все! Сейчас в социальных сетях есть много самой разной информации. Мы с коллегами из авиаотрасли даже делали бесплатный марафон по этой тематике.
Но, конечно, все зависит от человека.
Кому-то достаточно понять, что самолет – один из самых безопасных видов транспорта, а кого-то нужно будет раза три возить в аэропорт, чтобы погрузить в нужную атмосферу и заодно поменять его установки относительно авиации.
Если есть возможность поработать со специалистом, то конечно, будет проще и быстрее.⠀
– Какие простые способы помогут снизить страх во время полета?
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— Во-первых, помните, что не сама ситуация вызывает страх, а то, как мы к ней относимся. Наши мысли – производная наших страхов, и именно они тот самый «внутренний автопилот», разгоняющий наши эмоции. И, конечно же, не стоит преувеличивать силу мысли – с ее помощью невозможно как материализовать слиток золота или сломать ногу, так и уронить самолет.⠀
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Во-вторых, осознайте, что контроль работы самолета – это иллюзия. Им управляют высококлассные профессионалы, так что просто отпустите ситуацию.⠀
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В-третьих, используйте техники регуляции эмоций или переключения внимания (многие можно найти на странице Виталия Сидняева в социальной сети). Одна из самых простых – техника переключения внимания, суть которой состоит в чередовании напряжения и расслабления внимания.
Как только чувствуете, что вас накрывают страх или паника, начните описывать про себя формы облаков, которые видно в иллюминаторе, посчитайте, сколько кресел впереди.
Мысленно расскажите, что вы сейчас видите, с описанием свойств. Например: журнал цветной, прямоугольный, гладкий, столик – серый, шершавый, с закругленными углами.
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Еще одна несложная техника – дыхательная. Положите руку на живот, вдыхайте медленно и спокойно, считая до четырех, а затем медленно и спокойно выдыхайте, считая до шести. Старайтесь дышать таким образом, чтобы чувствовать, как рука поднимается и опускается на животе.⠀
Если в голову приходят посторонние мысли – отметьте этот факт, а затем плавно переведите внимание обратно на дыхание. Технику дыхания желательно выполнять до тех пор, пока тревога, страх или паника не начнут уменьшаться. Желаем всем прекрасных авиаперелетов без тревоги, страха или паники!