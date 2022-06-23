«Скромная крыша над головой и одежда из секонд-хенда»: 7 правил воспитания миллиардера от Мэй Маск

Мать Илона Маска, успешная бизнес-леди и знаменитая модель, смогла вырастить миллиардера. Она воспитывала троих детей в одиночку, когда развелась с их отцом и увезла семью из Южной Африки в Канаду. Мэй много работала, а ее дети росли в спартанских условиях. Как же ее сыну Илону удалось стать одним из богатейших людей мира?

Полная независимость

Родители самой Мэй работали с утра до вечера, чтобы успешно развивать свою медицинскую клинику (они занимались хиропрактикой). В интервью Business Insider India Мэй вспоминает, что видела их, по сути, два раза в день — в 6 утра и поздно вечером, за ужином. В 31 год, оставшись матерью-одиночкой с тремя детьми, Маск тоже трудилась сутками напролет, вкладываясь в нутрициологический бизнес.

«Я работала дома, превратив спальню в офис. И дети хорошо знали, что им нужно вести себя тихо, не мешать мне и самостоятельно делать домашнее задание. Я никогда не проверяла у Илона уроки и вообще не контролировала, чем в течение дня заняты он, его брат и сестра — это давало им ощущение независимости с раннего возраста».

Маск в интервью Rolling Stone подтверждает, что мама давала ему полную свободу: «Я целыми днями читал, строил ракеты и пытался изобрести взрывчатку».

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Немного строгости не повредит

В разговоре с бизнес-изданием Мэй делится, что была строгой матерью, и не жалеет об этом. Она утверждает, что настаивала на том, что дети должны быть вежливыми, послушными и всегда честными. А еще — относиться с добротой ко всем без исключения и по возможности помогать окружающим. «Этому я учила их собственным примером: работа нутрициологом — непрестанная помощь людям».

Никакой роскоши

Маск вспоминает, что в большинстве случаев дети ужинали бутербродами с арахисовой пастой, а чтобы раз в неделю купить домой курицу, ей приходилось изрядно потрудиться. «Если детей не баловать, они учатся выживать в любых условиях!» — написала Мэй в своей книге «Женщина, у которой есть план». Мэй уверена, что именно поэтому все трое ее детей, поступив в университет, ни разу не жаловались на трудные условия: шесть соседей в комнате, сон на дырявом матрасе и клопы.

Раскрывать таланты

Мэй уверена, что уже в детстве ее дети проявляли склонность к тому, чем стали заниматься впоследствии, и она всегда это поощряла.

«Меня часто спрашивают, как я вырастила таких успешных детей. Ответ простой: я позволяла им идти за своими мечтами». Например, Илон поглощал книги в огромных количествах, особенно энциклопедии — более того, запоминал каждое слово. В 12 лет мать купила ему первый старенький компьютер, и мальчик самостоятельно написал компьютерную игру BLASTAR.

Мэй показала ее паре знакомых, изучавших программирование, и те были потрясены. Чтобы поддержать сына, Маск посоветовала ему отправить игру в компьютерный журнал PC Magazine. Там разработку не просто приняли, а еще и заплатили мальчику $500. «Думаю, они даже не знали, что ему 12 лет!» — торжествующе заявила Мэй.

Работа — с детства

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Мэй в своей колонке CNBC вспоминает, что с 8 лет помогала родителям, а в 12 уже полноценно работала на ресепшн в клинике отца. Собственных детей она тоже привлекала к бизнесу с раннего возраста. Так, Илон помогал матери печатать тексты, а его сестра Тоска отвечала на письма. «Это помогло им понять, какой ценой нашей семье достается скромная крыша над головой, кусок хлеба и одежда из секонд-хенда. Они выросли со знанием того, что для достижения целей нужно много работать».

Относиться к детям, как к равным

«Я никогда не относилась к ним, как к беспомощным младенцам, и не страдала гиперопекой, — вспоминает Маск. — Работая нутрициологом, я насмотрелась на родителей, которые ни на шаг не отходили от своих детей и были вынуждены заедать стресс». В беседе с Vanity Fair Мэй признается, что Илон был самым трудным и непокорным из всех троих — читал до пяти утра, отказывался заводить друзей в школе. Матери было трудно это принять, но она позволяла ему быть собой.

Давать ответственность за свою жизнь

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Мэй Маск уверена: детей не нужно защищать от ответственности, причем с ранних лет. «Пусть они сами отвечают за свое будущее!» — таков девиз Мэй. По ее мнению, категорически не нужно помогать детям поступать в университет или искать им работу. «Илон и Кимбал хотели учиться бизнесу, а Илон — еще и физике. Тоска — режиссуре. Я ничем не могла им помочь, поэтому они сами получили стипендии, нашли жилье, взяли кредиты. Они просто знали, что иначе никак».

Показывать пример

Мэй Маск — не просто скромная и неприметная «мать гениев». Она делала все, чтобы дети ей гордились, но в первую очередь — показала, как быть в ладу с самой собой. Мэй стала известным нутрициологом, открыла собственную школу модельного бизнеса, преподавала в университете Торонто. А в 69 лет стала самой взрослой женщиной-моделью, появившейся на обложке глянцевого журнала. Недаром Илон регулярно появляется с мамой на красной ковровой дорожке и выбрал ее своей спутницей на Met Gala. «Мэй — не просто моя мать. Это женщина, которая восхищает!» — говорит он.

Чтобы вырастить лидера, надо вырастить человека, который умеет управлять самим собой

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Максим Белухин, сооснователь бизнес-школы executive-коучинга PRESENTPERFECT, уверен, что детям нужно с раннего возраста прививать ответственность и учить их не ждать милости от природы.

«Ребенок должен осознавать, что именно от него зависит исполнение любой мечты, начиная от поездки куда-то и заканчивая дорогой покупкой. Родители должны помогать ребенку найти путь, а не отбивать желание действовать, говоря что он какой-то не такой. Вторая важная вещь — уверенность в родителях и их поддержка. Не нужно сравнивать своего ребенка с «сыном маминой подруги». Еще один пункт — критическое мышление. С детьми нужно разговаривать, обсуждать фильмы и книги, понимание базовых ценностей. На мой взгляд, чтобы вырастить лидера, надо вырастить человека, который умеет управлять самим собой. Не другими детьми или там учителями — а собой», — считает эксперт.

Он уверен: следует научить ребенка, что если ему чего-то хочется, он имеет право это озвучивать, но после того, как он это озвучил, он должен предпринять какие-то действия.

«Нужно ли вовлекать подростка в собственный бизнес? Гораздо важнее проводить с ним время, разговаривать, учиться понимать и слышать его, быть ему другом, а не надсмотрщиком. В какой-то момент вашего доверительного общения ребенку может стать интересно, чем занимаются его родители», — советует Белухин.