«Возможен летальный исход»: какими растениями ребенок может отравиться на даче

Летом многие российские семьи отдыхают на дачах. Как правило, на участке есть огород или хотя бы растут цветы. Однако не все знают, что некоторые «дачные» растения представляют опасность для детей. О том, какими цветами, семенами, плодами (в том числе среди привычных нам овощей), ребенок может отравиться на даче, «Газете.Ru» рассказали врачи: токсиколог, гастроэнтеролог и дерматолог.

Какие цветы на даче могут быть опасны для ребенка

Как объяснил гастроэнтеролог, терапевт СМ-Клиники в Санкт-Петербурге Сергей Лопатин, опасность для детей могут представлять различные цветы. В том числе и достаточно популярные декоративные растения: лютик, ландыши или нарциссы.

«В лютиках ядовитыми считаются и листья, и цветки. Решившись попробовать их, ребенок рискует получить сильное отравление с интоксикацией. Ландыши «богаты» токсичными веществами, воздействующими на работу сердечно-сосудистой системы.

Большая их часть сконцентрирована в ягодах этого цветка: обычно они поспевают в августе.

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В луковицах и листьях нарциссов содержится яд ликорин. Он атакует пищеварительную, нервную и сердечно-сосудистую системы человека. Поэтому, если вы планируете украсить дачу клумбой с нарциссами, держать луковицы этих цветов обязательно нужно в недоступном для ребенка месте», – предупреждает доктор Лопатин.

Опасны не только растения и плоды, но и семена

Михаил Кутушов, врач-токсиколог, создатель «Симбионтов Кутушова», кандидат медицинских наук, перечислил растения, которые могут представлять опасность для ребенка во время отдыха за городом. Среди них – борщевик, бузина вонючая, волчья ягода, дурман, клещевина, пижма (дикая рябина), белладонна, марианта обыкновенная.

При этом эксперт подчеркивает, что опасны не только ядовитые растения, но и семена, на первый взгляд, безобидных культур:

«Весь посадочный материал всегда нужно держать подальше от детей. Прежде всего потому, что могут быть опасны не растения, а сами их семена.

Скушал ребенок семечку, родителям не сказал, а они это не заметили, ребенку стало плохо – родители не знают, чем помочь и от чего спасать».

Ядовитыми растениями ребенок может отравиться, не пробуя их на вкус

Как отмечает токсиколог Кутушов, отправление у ребенка может случиться, даже если он не станет жевать растение.

«Цветы у растений могут быть красивыми, а детям интересно все нюхать, попробовать на вкус – происходят неприятные ситуации, причем нередко. Дети, может, и не будут жевать ягоды ландыша, бузины или семена дурмана.

Но если они взяли растение в руки или сорвали, а потом потерли глаза – этого вполне достаточно для воздействия ядовитого вещества, так как глаза – это слизистые», – предупреждает врач.

Также эксперт рекомендует родителям маленьких детей перед тем, как высадить то или иное растение на даче, перепроверить информацию о его возможной ядовитости.

Какие овощи могут быть ядовитыми

Токсиколог Кутушов пояснят, что чаще всего отравления происходят по невнимательности: нередко ядовитые плоды кажутся обычными. Например, луковицы нарцисса очень похожи на луковицы репчатого лука, а безвременник великолепный путают с черемшой.

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Но отравиться можно и овощами, которые традиционно выращивают на дачных огородах. Как сообщает гастроэнтеролог Лопатин, сильнейшее отравление у человека может вызывать обычный картофель:

«Но не клубни, которые мы употребляем в пищу, а его плоды, внешне напоминающие крупные зеленые ягоды или томаты черри. Выглядят они достаточно аппетитно, что может сыграть с любопытным ребенком крайне злую шутку.

В плодах картофеля содержится большое количество солонина.

Этот яд растение вырабатывает для защиты своих побегов от животных. Для человека смертельно опасной дозой считается 20-40 мг солонина. При отравлении им в первую очередь страдает пищеварительная система: у ребенка может начаться тошнота со рвотой, резкие боли в животе. По мере распространения в организме солонин нарушает работу сердца, почек и центральной нервной системы. При худшем сценарии большая доза этого яда может привести и к летальному исходу.

Помимо картофеля солонин содержится в баклажанах и неспелых зеленых помидорах. Есть сырой баклажан с грядки ребенок, скорее всего, не станет. А вот соблазниться недозрелым томатом вполне может», – объясняет доктор Лопатин.

Опасные сорняки

Сорняки растут где угодно, и ребенок может встретить их во многих местах, в том числе – на дачном участке, уверяет токсиколог Кутушов и добавляет, что наличие шипов и колючек не является показателями, опасно это растение для человека или нет.

«Более того, в разные сезоны сорняки могут быть безвредны или крайне ядовиты. Например, такой простой пример – амброзия. Она считается особенно ядовитой в период цветения».

Также врач упомянул о следующих растения: болиголов пятнистый (внешне безобидный, но имеет очень опасный яд), дурман (красивый, но вызывает тяжелые отравления), борщевик (привлекателен, но опасен серьезными ожогами). Токсиколог назвал первые симптомы, по которым можно определить, что ребенок отравился ядовитыми травами: бледность, тошнота, рвота, обильное слюноотделение, одышка и тахикардия, судороги.

Чем опасен борщевик

Как объясняет дерматовенеролог Наталия Жовтан, это опасное растение хорошо прижилось на территории средней полосы России, несмотря на активную борьбу с ним. Растение имеет привлекательный для детей вид (крупные сочные листья на толстом стебле и красивый зонтик во время цветения).

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«Сок растения при попадании на кожу вызывает раздражение и покраснение, а при воздействии солнца ситуация усугубляется. Дело в том, что в соке борщевика содержатся фуранокумарины — эфирные масла, повышающие чувствительность кожи к ультрафиолетовым лучам не зависимо от температуры окружающей среды, и вызывающие дерматит и сильные ожоги. Такое повреждение может носить распространенный характер и угрожать жизни ребенка. Ожоги, пузыри достаточно болезненные, склонные к слиянию и длительно незаживающие. После лечения могут оставлять рубцы и пигментацию.

При попадании сока борщевика на слизистую глаз есть опасность потери зрения, что требует незамедлительного обращения за медицинской помощью», – предупреждает Наталия Жовтан.

При этот доктор уверяет, что, даже если к растению не прикасаться руками, оно также может быть опасным: «При вдыхании пыльцы растения или попадания на слизистую могут развиваться различные проблемы с дыханием, аллергический ринит, слезотечение, отек слизистой оболочки».

Что предпринять в случае подозрения, что на кожу ребенка попал сок борщевика? Наталия Жовтан рекомендует: «Немедленно уведите ребенка в тень или помещение (на солнце нельзя появляться два-три дня). Снимите с него всю одежду, помойте (волосы тоже). Наружно можно нанести, например, гель «Фенистил», крем «Адвантан», мазь «Пантенол» – для того, чтобы снять остроту процесса. Внутрь – капли, например, «Фенистил», «Супрастинекс», «Зодак». Пузыри обязательно необходимо обработать антисептическим раствором «Фукорцин». Также на пузыри можно использовать антисептические повязки, например, с «Фурацилином» или препаратом на основе хлоргексидина.

Ядовитые деревья и кустарники

«Деревья и кустарники в средней полосе России не опасны ядами. Ядовитые деревья растут больше в южных широтах. Самое опасное – тис. Листья и кора ядовитые, поэтому не подпускайте детей близко к дереву тису», – объясняет токсиколог.

Многие дети жуют хвою или смолу на коре дерева. Может ли это вызвать отравление? Эксперт отвечает отрицательно, однако предупреждает, что детям лучше этого не делать, так как такие «лакомства» могут вызвать аллергию или ускорить выпадение пломбы.

Что делать, если ребенок отравился

Токсиколог Кутушов объясняет: «Первичные действия при отравлениях чем угодно, будь оно пищевое или ядовитыми веществами: промыть желудок, выпить сорбент (активированный уголь – это самое простое), пить много воды и при необходимости вызвать «скорую».