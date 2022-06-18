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Семья и Дети

Одни — через лес за махоркой. Почему в книгах дети прошлого свободнее современных

Психолог Демина объяснила, почему от современных детей родители меньше требуют

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Боголюбова О.А./Канивец В.
Согласно данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), больше половины россиян убеждены, что современные дети живут в более опасное время (58%), чем они сами. Особенно это заметно, если перечитать детские книги, написанные в прошлом веке. Корреспондентка «Газеты.Ru» собрала несколько типичных для того времени произведений, а психолог прокомментировала их.

В соседнее село за махоркой деду: К. Паустовский, «Стальное колечко»

Героиня этого небольшого, входящего в школьную программу по литературе рассказа – девочка по имени Варя. Судя по тому, что школа в книге не упоминается, лет Варюше немного. Что, впрочем, не мешает деду Кузьме отправить ее холодной зимой в соседнее село Переборы за махоркой.

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Гальдяев В.Л.

После девочка идет смотреть на поезда, знакомится с двумя бойцами и получает в подарок стальное колечко. То есть, нарушает все мыслимые и немыслимые правила безопасности, которым учат современных детей.

Можно предположить, что девочка еще и ведет хозяйство – родители в рассказе не фигурируют, а дед Кузьма хворает и почти не слезает с печи. При этом история – вовсе не о детском одиночестве или невыполнении родительских обязанностей, а о вере в чудеса и победе весны над холодной зимой.

В школу через лес: А. Линдгрен, «Мы все из Бюллербю»

Семилетней Лизи из шведского села Бюллербю повезло значительно больше Варюши – она живет вместе с папой, мамой, братьями и служанкой Агдой. Впрочем, забот у нее и остальных детей деревни хватает – убрать дом, прополоть репу, сбегать в лавку за колбасой и рафинадом в соседнее село.

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Дудник Е.Н.

Школа, куда дети ходят каждый день, тоже неблизко, приходится идти через лес. Однажды ребята чуть не замерзают по пути домой, хорошо, папа Лизи решает все-таки их встретить и расчистить путь снежным плугом. Развлечения героев тоже не относятся к разряду безопасных – одна ночевка на водяной мельнице чего стоит.

Впрочем, самостоятельностью отличаются все дети в книгах Линдгрен – от хулигана Эмиля до отважной шестилетней Кайсы, которая отправляется зимой торговать на рынок марципановыми свинками (в некоторых переводах они выступают как мятные леденцы), потому что бабушка подвернула ногу.

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Джаникьян Арсен

Но самый отважный и самостоятельный шведский ребенок – сказочно сильная девятилетняя девочка Пиппи (в более известно варианте перевода имя звучит как Пеппи, но на шведском оно произносится через «И») Длинныйчулок, живущая в огромном доме совершенно одна, если не считать лошади и обезьянки.

На даче с печкой и колодцем: Н. Носов, Рассказы

В детстве рассказы про Колю и его друга Мишку кажутся невероятно смешными, во взрослом же возрасте многие сцены вызывают недоумение.

Например, как можно оставить двух детей младшего школьного возраста на даче одних и объяснить, что воду надо брать из колодца, а еду – готовить в печке («Мишкина каша»)?

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Канивец Владимир

Почему двое детей самостоятельно едут на электричке из деревни («Дружок») или отправляются зимой в лес за елкой, чтобы срубить ее топором и дотащить до дома? На этом фоне попытка уйти без спросу из дома и покататься на метро кажется просто детской шалостью, за которую героев даже и не ругают («Метро»).

Сам по себе мальчик, свой собственный: Э. Успенский, «Дядя Федор, пес и кот»

Детский психолог Людмила Петрановская в своей статье про травмы поколений называет дядю Федора символом поколения «детей, вынужденно ставших родителями собственных родителей».

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Выросший у инфантильных и беспомощных папы и мамы мальчик в четыре года умеет читать, в шесть – сам себе варит суп и выбирает место жительства в деревне Простоквашино с котом и собакой. Вряд ли Успенский закладывал в сказку такой трагический смысл, но взрослыми папу-подкаблучника и маму, ведущую себя как маленькая девочка, назвать действительно сложно.

В рассказах Носова взрослых практически нет

Детский психолог Катерина Демина рассказала, что отношение к детям и список требований к ним сейчас и даже несколько десятилетий назад были совершенно разными. В жизни взрослых было много ежедневной и довольно тяжелой рутины, и чем быстрее дети становились самостоятельными, начинали помогать по дому и сидеть с младшими братьями и сестрами, тем лучше.

«Воспитание сводилось к довольно простому списку требований: слушаться старших, желательно, беспрекословно, хорошо учиться и быстрее встать на ноги. Это, конечно, находило отражение в литературе – как и в бытовых деталях, так и в заложенных установках: вести себя как взрослый и ответственный человек, стоически выносить сложности и уметь приносить себя в жертву», – объяснила Демина.

Психолог рассказала, что современные дети взрослеют гораздо позже, у них меньше обязанностей (посуду моет посудомоечная машина, еду доставляет курьер, а младшего брата из сада подростку вообще не отдадут) и больше времени на то, чтобы определиться, чего они хотят в жизни, но и больше контроля: надо постоянно быть на связи, не уходить дальше двора.

По словам психолога, приключения книжных героев, которые сами топят печь или ходят в школу через лес, нынешние дети воспринимают просто как вымышленные истории, интересные или нет.

Интересно, что при этом в некоторых книгах даже прошлого века присутствуют понимающие родители, которые принимают участие в жизни ребенка. В тех же «Денискиных рассказах» мы видим и папу, и маму, а в рассказах Носова взрослых практически нет.

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