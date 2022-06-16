«Я не хочу слушать детские вопли и нюхать грязные памперсы в бизнес-классе»

Лето – пора семейных поездок, в том числе, поездок с маленькими детьми. Младенцы в самолете часто становятся причиной конфликтов. Далеко не все пассажиры готовы мириться с детским плачем в салоне. Мать двоих детей анонимно рассказала «Газете.Ru», почему не хочет видеть младенцев в бизнес-классе.

Буду откровенной: я не выношу маленьких детей. Впрочем, мало кто их любит, если речь не идет о собственных детях или племянниках. Они шумят, кричат, а главное – мешают окружающим. Когда мои близнецы были маленькими, я отлично это понимала и старалась по минимуму нагружать других людей. Не таскала Лешу с Гошей на дни рождения подруг или свадьбы родственников, старалась ездить на машине, а не в общественном транспорте, а в поезде выкупала целое купе.

Теперь мои дети выросли, и я хочу передвигаться с комфортом – в вагонах и салонах бизнес-класса. В удобных креслах, с вкусной едой и, главное, в тишине. Жаль, что родители других младенцев этого не понимают.

Он же маленький!

Первый раз я поняла, как сильно дети могут отравить поездку, в поезде до Костромы. Ехать предстояло пять часов, вагон – сидячий, поэтому я решила переплатить лишние пару тысяч за комфорт. Но в итоге получила головную боль!

В кресло рядом со мной плюхнулась замученная мамаша.

Она поставила рядом коляску со спящим ребенком и принялась выгружать на стол влажные салфетки, игрушки, бутылочки и, к моему ужасу, планшет.

В итоге три часа из четырех я слушала какие-то детские песенки, наблюдая, как чужой ребенок, чмокая, мусолит сушки и яблоки, портя мне аппетит. Когда малыш полез грязными пальцами в мою тарелку, мама весело засмеялась: не сердитесь, он же маленький!

Вышла я из поезда разбитой и уставшей – заметим, за свои (немалые!) деньги. Но тогда решила, что просто не повезло. После этого было несколько удачных поездок, но, как оказалось, это исключение.

Восемь часов ада

Но худшим стало мое путешествие на Камчатку – муж подарил мне билеты на годовщину свадьбы, причем бизнес-классом. И, конечно, в этом же бизнесе оказалось аж двое орущих детей.

Поймите правильно, к детям у меня нет претензий, они не выбирали этот перелет. Но их родители осознавали, что делали! Почему они так наплевательски отнеслись к спокойствию других пассажиров?

Мамы особенно не стеснялись – меняли грязные памперсы младенцам прямо в салоне, гремели погремушками, а когда ребенок заснул, шикали на других пассажиров. Мол, тише, уснул!

Почему-то когда уснули мы, это не волновало никого: мамаши бесцеремонно шумели, включали музыкальные игрушки, а одна, не прикрываясь, кормила ребенка грудью прямо на глазах у моего мужа.

После пяти часов ужаса я не выдержала и попросила стюардессу что-нибудь сделать. Я не хочу слушать детские вопли и нюхать грязные памперсы, летая бизнес-классом! Будь моя воля, запретила бы продавать туда билеты детям младше десяти лет!

А что еще делать, если взрослые люди не понимают, как сильно их дорогие «сладкие пупсики» могут раздражать? И вообще, зачем нужен бизнес-класс, если не для комфорта? А вот менять памперсы можно и в экономе – все равно с ребенком поездка не будет приятной ни для кого.