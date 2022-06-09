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Тест: угадайте, эта игрушка для ребенка или для взрослых
Отличите детскую игрушку от товара из секс-шопа
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ozon.ru, faire.com
Ассортимент детских игрушек поражает своим разнообразием. Производители секс-игрушек тоже не отстают — изделия для взрослых порой принимают такой облик, что напоминают товары из… детского магазина. Сможете угадать, для кого эта игрушка — для ребенка или для его родителей? Проверить свою догадливость (или знания?) вы можете в новом тесте на «Газете.Ru».