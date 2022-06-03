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«Руки Вверх» или «Отпетые мошенники»? Вспомните, чей это клип!
Угадайте российского исполнителя по стоп-кадру из клипа 90-х
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Стоп-кадр из клипа
«Иванушек», Андрея Губина, «Руки Вверх!», Натали и «Отпетых мошенников» помнят не только по хитам из окон маршруток, но и по клипам конца 90-х. Сможете ли вы по одному стоп-кадру из популярных видеороликов угадать исполнителя? Проверить свои самые важные знания можно в тесте «Газеты.Ru».