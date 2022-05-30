«Могут привлечь за мошенничество». Как выделить доли детям в жилье, купленном на маткапитал

Материнский капитал – одна из мер государственной поддержки семей. Использовать эти средства можно на улучшение жилищных условий. При этом родители обязаны выделить детям доли в приобретенной квартире или доме. Какие документы для этого необходимы, куда с ними обращаться и какие правила действуют при покупке жилья в ипотеку с использованием материнского капитала? Об этом «Газете.Ru» рассказал юрист Петр Гусятников.

Какое жилье можно приобрести с использованием материнского капитала

Как объяснил Петр Гусятников, старший управляющий партнер юридической компании PG Partners, с участием материнского капитала можно приобрести жилые помещения, расположенные на территории РФ:

«Средства маткапитала можно использовать не только на покупку городской квартиры, но и жилого дома с участком. А с 2020 года материнский капитал можно потратить на приобретение недостроенного дома или его строительство.

Также за счет этих средств можно приобрести долю в квартире или доме. При этом либо у кого-то из членов семьи уже должна быть доля в этом жилом помещении (то есть семья после покупки становится собственником всего объекта), либо доля должна представлять собой как минимум отдельную комнату. Покупка доли, например, в однокомнатной квартире – не допускается».

На вопрос, можно ли потратить материнский капитал на ремонт жилья, юрист отвечает отрицательно:

«На ремонт в уже имеющемся доме и квартире маткапитал расходовать нельзя. Это не считается улучшением жилищных условий».

Эксперт уточнил, что материнский капитал также нельзя потратить на гараж или земельный участок. Но зато его можно направить на погашение ипотечного кредита.

Какие документы нужны, чтобы выделить доли детям

Петр Гусятников сообщает, что не имеет значения, как вы будете выделять доли детям – у нотариуса или самостоятельно – комплект документов в обоих случаях будет одинаков:

– паспорта обоих родителей,

– свидетельства о рождении детей или паспорта, если кому-то уже есть 14 лет,

– соглашение о выделе долей,

– правоустанавливающие документы на жилье,

– свидетельство о браке,

– справка об оплате госпошлины за регистрацию недвижимости в Россреестре,

Юрист советует уточнять актуальный список документов по телефону горячей линии МФЦ или Росреестра.

Как составить соглашение о выделении долей

Как оформить выделение долей? Специалисты юридической компании PG Partners подсказывают, что соглашение о выделении долей можно составить самостоятельно в простой письменной форме. Также эксперты поделились образцом такого документа и уточнили, какие данные в нем должны быть указаны:

– паспортные данные родителей и данные паспорта или свидетельства о рождении детей,

– адрес объекта недвижимости, его характеристики, кадастровый номер, основания возникновения права собственности (ДКП, ДДУ),

– информация о средствах материнского капитала – какая сумма использовалась на покупку,

– размеры долей для каждого собственника,

– сведения о дате и месте подписания соглашения и подписи сторон.

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Куда обращаться, чтобы выделить доли детям

Отвечая на вопрос «Куда обращаться, чтобы выделить доли детям?», Петр Гусятников объясняет, что подать документы для регистрации соглашения о выделении долей детям можно в МФЦ, в Росреестре или через нотариуса.

«Документы должны подавать все, кто участвует в сделке, лично. Присутствие детей до 14 лет необязательно. Если кто-то не может, например, отец отсутствует, документы за обоих родителей может подать мать, но только если от отца есть нотариальная доверенность, подтверждающая право совершения подобных сделок. Это касается и МФЦ, и Росреестра. Самый удобный вариант для подачи документов – обратиться в МФЦ. Копии или сканы делать не нужно, достаточно принести оригиналы документов и отдать их в окошко, сотрудники МФЦ все сделают сами», – информирует юрист Гусятников.

В случае, если родители официально не женаты, то выделять долю отцу ребенка не нужно. И соответственно, документы подает только мать. А если сделка оформляется нотариально, достаточно отдать нотариусу документы, и он сам подаст их на регистрацию, добавляет эксперт.

Можно ли выделить доли детям без нотариуса

Многие родители задаются вопросом, можно ли обойтись без нотариуса? Эксперты юридической компании отвечают, что соглашение о выделении долей можно составить самостоятельно в простой письменной форме или же обратиться за этим к нотариусу, но закон не обязывает это делать – только по желанию.

«С 31 июля 2019 года участие нотариуса не обязательно, если в сделках с долями участвуют все собственники. Когда речь идет о соглашении о выделении долей, то в нем будут участвовать все собственники. Нотариальное заверение нужно только в случаях, когда сделка происходит без одного или нескольких собственников других долей. Например, когда у человека есть доля в квартире и он решил ее продать, подарить, обменять и так далее, но остальные собственники оставляют за собой свои доли. Если же все собственники совершают сделку одновременно, допустим, продают все свои доли, то есть квартиру целиком – можно обойтись без нотариуса», – объясняет Петр Гусятников.

Можно ли выделить долю только одному ребенку

Иногда родители приобретают жилье с использованием материнского капитала, чтобы записать его на конкретного члена семьи.

А можно ли выделить долю только одному ребенку, например, тому, на кого выдавали сертификат?

«Нет, нельзя. Это самое распространенное заблуждение. Должно быть выделение долей всем членам семьи: матери, отцу и всем детям, которые уже есть в семье. При этом нет обязанности выделять доли всем в равных пропорциях, например, родители могут иметь большие доли, а дети меньшие. Но, как правило, это делается чаще всего в равных пропорциях – на количество членов семьи», – сообщает Петр Гусятников.

Таким образом, жилье, приобретенное при использовании материнского капитала, – это собственность родителей и детей.

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Как выделить детям доли, если жилье покупалось в ипотеку

Когда можно задуматься о выделении долей детям в жилье, если родители при использовании материнского капитала брали кредит?

«Если квартира приобреталась в ипотеку, доли детям можно будет выделить уже после того, как кредит будет выплачен и с объекта будет снято обременение», — отвечает юрист Гусятников.

Можно ли продать квартиру, купленную в ипотеку с использованием материнского капитала

Управляющий партнер юридической компании PG Partners сообщает, что фактически закон не запрещает продажу недвижимости, которая была куплена с участием маткапитала и в ней из-за ипотеки еще не были выделены доли всем членам семьи.

«В этом случае сильно рискует покупатель, ведь те, кому не досталось доли, имеют право обратиться в суд, и сделку могут признать недействительной. Кроме того, если ПФР узнает о таком факте, он потребует вернуть назад маткапитал, а родители могут быть привлечены к ответственности за мошенничество», – предупреждает Петр Гусятников.

Продажа ипотечной недвижимости, приобретенной с участием средств материнского капитала, может стать большой проблемой для продавца, считает юрист. Ведь чтобы ее продать необходимо выделить доли членам семьи, а для того, чтобы выделить доли – погасить кредит.

В этом случае Петр Гусятников видит несколько возможных вариантов для решения проблемы:

– продавец сам находит средства на погашение ипотеки, выплачивает ее, снимает обременение, выделяет доли детям, а потом продает.

– продавец находит покупателя, который готов своими средствами погасить ипотеку, после чего происходит снятие обременения, выдел доли детям и продажа. Но для покупателя это рискованная схема.

– родители возвращают материнский капитал в ПФР. После этого они больше не обязаны выделять доли несовершеннолетним.