Тест: угадайте советский мультфильм по сказочной нечисти

На календаре – пятница, 13-е, а на «Газете.Ru» – свежий тест, посвященный любимым советским мультфильмам. Сможете ли вы угадать, откуда эти представители сказочной нечисти – Леший, Водяной, Баба-яга, Кощей Бессмертный, Домовой, Черт?