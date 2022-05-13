Нажмите на кнопку «Начать» и ответьте на несколько вопросов!
Тест: угадайте советский мультфильм по сказочной нечисти
Вспомните, откуда пришли Леший, Водяной, Баба-яга и другие представители нечистой силы
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Стоп-кадры из мультфильмов
На календаре – пятница, 13-е, а на «Газете.Ru» – свежий тест, посвященный любимым советским мультфильмам. Сможете ли вы угадать, откуда эти представители сказочной нечисти – Леший, Водяной, Баба-яга, Кощей Бессмертный, Домовой, Черт?