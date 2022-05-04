«Выпускной вечер моей дочери стоит как однушка в Подмосковье»

В одной из школ Караганды сбор денег на выпускной закончился травлей семьи, отказавшейся сдавать большую для них сумму. Буллинг начался в родительском чате и продолжился в классе, о нем рассказал один из родителей оператору горячей линии департамента по обеспечению качества в сфере образования Карагандинской области. Читательница «Газеты.Ru» из Москвы подсчитала траты на выпускные мероприятия для двух своих детей и не смогла скрыть недовольство.

Последние два месяца родительские чаты, школьный – дочери и детсадовский – сына, вызывали у меня желание удалиться и сменить номер. За день там накапливается несколько сотен сообщений, и все они посвящены предстоящим праздникам, выпускному вечеру в 11-м классе и в подготовительной группе.

Хотя слово «праздник» я бы взяла в огромные жирные кавычки. Как и любой официоз, выпускной более чем наполовину состоит из банальных речей людей из администрации и вымученных концертных номеров. Но это еще можно пережить, тем более, что выступления детей вполне искренние, а их эмоции – настоящие.

Хуже другое – неподъемные суммы, которые настоятельно просят сдать дамы из родительского комитета. Они искренне считают, что праздник без этого ну просто не состоится.

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Килограммы бумажного мусора и ненужных цветов

Я готова оплатить ресторан и подарок классному руководителю, моя дочь Олеся ее любит, но это от силы тысяч 5, не больше. Все остальное – это просто спонсирование магазинов «Товары для праздника» и «Цветы».

Ежедневно в чате появляются просьбы сдать еще по тысяче, еще по две, еще по пятьсот рублей. На букеты каждому преподавателю, а еще директору, медработникам, охраннику и поварам.

В комплект к цветам – медаль с гравировкой на широкой ленте и грамота. Плюс каждый преподаватель станет счастливым обладателем альбома от класса и сертификата в книжный.

Справка По данным SuperJob, в прошлом году денежные сборы на выпускной вечер у родителей российских школьников составили в среднем 11,5 тысяч рублей. Дороже всего обошлись выпускные в Москве – в среднем 16,3 тысячи рублей. Наряды для девушек стоили в среднем 16,5 тысяч рублей, для юношей – 16 тысяч рублей. При этом прожиточный минимум для трудоспособного населения в 2021 году составлял 12 702 руб.

Тонну мусора, по-другому сказать не могу, получат сами выпускники: колокольчик, грамоту, памятную футболку, сумку-шопер, фотографию класса в рамке. Готова поспорить, что через месяц все это будет пылиться в какой-нибудь коробке на даче.

А дорогущие букеты попадут на свалку еще раньше. Как рассказывает знакомый педагог, их даже домой не забирают, потому что неудобно везти в метро, просто оставляют в ведрах в учительской.

Еще наши школьные активистки предлагают украсить зал цветами и шарами, взять в аренду «стильные и красивые» стулья, поставить кофемашины для родителей и разложить сладости.

Общая сумма за выпускной и последний звонок – по 30 тысяч рублей с человека. Почти три прожиточных минимума за один день и одну ночь. Почти миллион рублей – с класса, пять – с параллели, это стоимость однушки в Подмосковье или хорошей квартиры в регионе.

close 100% Виталий Аньков/РИА Новости

Скандал в приличном обществе

В этом году у меня еще один выпускник, к счастью, детсадовец. Тут расценки чуть скромнее – снова подарки всем-всем-всем, ленточки-шарики, сладкий стол, аниматоры. Общая сумма – «всего» 15 тысяч. Если к этому прибавить наряды для двух детей, прическу и макияж для дочери, получится больше шестидесяти тысяч, практически моя зарплата за месяц. А ведь кроме двух праздничных в этом месяце будет еще много дней!

После очередного «а давайте напечатаем всем пригласительные на глянцевой бумаге, это всем запомнится» я не выдержала и написала в школьный чат, что не сдам больше ни копейки. Ни мне, ни Олесе, ни, уверена, учителям не нужна эта ярмарка тщеславия. Мы, родители, сами загоняем себя в рамки конкурса «кто больше потратит» и словно гордимся этим.

Я думала, что у меня будут единомышленники, но ошиблась. В ответ на мое сообщение посыпались удивленные «как можно жалеть деньги для своего ребенка», «мы обязаны отблагодарить педагогов», «такой вечер бывает один раз в жизни».

Единственная, кто поддержала меня, это Олеся. Дочь сказала, что если другие мамы будут скандалить, она вообще не пойдет на выпускной, а на эти деньги сходит с подружками в кафе. Надеюсь, до этого не дойдет, выпуск в школе – это действительно событие. Но не то, на которое надо спускать целое состояние!