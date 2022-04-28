«Сделать медицинскую быль немножко сказкой»: как рассказать ребенку про секс

Для большинства родителей разговор о сексе и половое просвещение сына или дочери – непростая задача. При этом важно, чтобы на вопросы «откуда берутся дети?», «какая разница между девочкой и мальчиком?», «что такое половой акт?» и малышам, и школьникам отвечали мама с папой, а не друзья во дворе. Как правильно говорить с ребенком о сексе, «Газете.Ru» рассказали семейный психолог Ольга Романив и сексолог Андрей Булах.

Как объяснить ребенку, откуда берутся дети

Рано или поздно каждый ребенок задает своим родителям тот самый неудобный вопрос — «откуда я взялся?» Но стоит ли вообще обсуждать с детьми отношения взрослых людей?

Семейный психолог Ольга Романив не советует родителям вдаваться в подробности своей сексуальной жизни и тем более рассказывать что-то про половой акт. По ее мнению, маленькому ребенку лучше донести историю его рождения как сказку или какое-то необычное событие:

«Это может быть история про принца, принцессу и горошинку, из которой у мамы в животе развился малыш. Или какая-то другая не менее сказочная и искренняя история любви, в результате которой он появился на свет. Задача родителей — сделать медицинскую быль немножко сказкой, ведь рождение малыша – настоящее чудо».

Как отмечает психолог, в три-четыре года ребенок уже понимает разницу между девочкой и мальчиком, поэтому начинать так называемое половое воспитание можно уже в этом возрасте. Однако если ребенок не интересуется тем, как он появился на свет, можно ограничиться информацией об отличиях гениталий у детей разного пола.

Детям старше пяти лет рассказывать истории про капусту и аистов уже не стоит. Однако и откровенный разговор о сексе — тоже не лучший вариант. Семейный психолог считает, что лучше честно и спокойно обсудить все вопросы, но в медицинском ключе – так, чтобы к школе ребенок знал, что такое половые органы, что развитие ребенка происходит у мамы в животе, зачем нужно грудное вскармливание.

«Наверняка у вас есть фотографии во время беременности, снимки УЗИ, бирочка, которую в роддоме привязывают на ручку малыша после его рождения – все это обязательно нужно показать дошкольнику, как подтверждение чуда, которое произошло благодаря любви его родителей», – говорит Ольга Романив.

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В каком возрасте ребенку рассказывать о сексе

Что делать, есть ребенок не проявил интереса к своему рождению до первого-второго класса? Семейный психолог объясняет это тем, что сыну или дочери, вероятно, об этом уже кто-то рассказал, и рекомендует сразу переходить ко второму этапу обсуждения. Он предназначен для детей от восьми-девяти лет.

«Возраст в восемь-девять лет наиболее выигрышный, так как ребенок еще не испытывает гормональных скачков и может воспринять данную информацию спокойно и без лишнего фантазирования», – отмечает Ольга Романив.

По мнению эксперта, в этом возрасте нужно осветить важные вопросы:

— подростковый возраст и связанные с ним гормональные и физиологические изменения,

— менструации и поллюции.

И поскольку разговор начинает касаться уже достаточно взрослых тем, семейный психолог рекомендует затронуть следующие моменты:

— мастурбация,

— факт, что взрослые мужчина и женщина, в том числе мама с папой, могут состоять в интимных отношениях: они обнимаются и целуются, а также занимаются сексом,

— контрацепция,

— болезни, которые передаются половым путем,

— половой акт с технической стороны дела (вдаваться в подробности здесь не стоит, однако общие знания помогут ребенку избежать сексуального насилия, которое преступник может выдавать за игру).

«Считаю, что в разговорах о сексе и об отношениях нужно обязательно сделать акцент на взаимной любви и чувствах, а также на том, что сексуальные отношения – это прерогатива взрослых, совершеннолетних людей, поэтому в них должна присутствовать ответственность перед партнером и добровольное согласие», – делится своим мнением психолог Ольга Романив.

Как поговорить с ребенком о сексе: советы психолога

У многих родителей разговор о сексе вызывает ступор – они теряются и не могут подобрать нужные слова. Но рано или поздно придется объяснить ребенку даже самые «неудобные» моменты: и откуда берутся дети, что такое половой акт и почему в браке мужчина и женщина не только обнимаются и целуются, но и занимаются сексом. Только так мама с папой могут помочь ребенку получить верную информацию.

Семейный психолог Ольга Романив рассказала о том, как правильно поговорить с ребенком о сексе:

«Чтобы обоим участникам диалога было максимально комфортно, маме лучше разговаривать с дочерью, папе – с сыном. Если папа отсутствует, возложите эту нелегкую обязанность на родственника или знакомого семьи, с которым у ребенка хорошие отношения. Разговор не должен ограничиться только обсуждением поллюций и месячных, поговорить нужно и о том, зачем эти изменения происходят в организме и к чему приводят».

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Бывают ситуации, когда матери некому доверить сексуальное образование своего сына. Как объяснить ребенку про секс, если этот разговор вызывает стеснение и неловкость?

В таком случае Ольга Романив рекомендует прибегнуть к интернету: «Подберите на YouTube соответствующий научно-популярный фильм, где медицинским языком рассказана вся необходимая информация, обязательно просмотрите его, чтобы он удовлетворял всем вашим требованиям, и только после этого предложите ребенку посмотреть его вместе. И если после просмотра у него возникнут какие-то вопросы, будьте готовы ответить на них без стеснения. Мне кажется, можно даже сказать: «Я не знаю, как начать с тобой такой серьезный и важный разговор, давай посмотрим вместе этот фильм, и, если у тебя возникнут вопросы, я постараюсь на них ответить».

Семейный психолог подчеркнула, что искренность и признание в том, что вы чего-то стесняетесь, добавит вам баллов и доверия со стороны ребенка.

Что делать, чтобы защитить ребенка от сексуального насилия

Половое воспитание крайне важно для ребенка – оно поможет уберечь сына или дочь от сексуального насилия.

Как вести себя родителям и что объяснить ребенку, чтобы он не стал жертвой сексуальных домогательств? Об этом «Газете.Ru» рассказал психотерапевт и преподаватель сексологии Андрей Булах.

Во-первых, ребенок должен знать, как он может называть свои половые органы, и не стесняться это делать в случае необходимости.

«Применяйте хотя бы минимальные элементы полового воспитания: дайте ребенку информацию о правильных названиях половых органов (пенис, вагина, вульва), о сексе как таковом – с учетом возраста ребенка. Если эта тема в семье под запретом, как ребенок сможет рассказать родителям о возможных сексуальных домогательствах?» – сообщает сексолог Булах.

Эксперт подчеркивает, что необходимо объяснить ребенку, что он обязательно должен рассказать родным о том, что вызвало у него дискомфорт (например, если кто-то попросил показать половые органы или показывал свои, хотел потрогать, потрогал или просил потрогать его половые органы и так далее).

«Внушайте ребенку, что в таких ситуациях виноват всегда взрослый!» – отмечает Андрей Булах.

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Во-вторых, врач-сексолог рекомендует родителям с самого раннего возраста рассказывать ребенку о личных границах, а именно – про «Правило нижнего белья» или, как его еще называют, «Правило трусиков»:

«Смысл его в том, что можно по собственному разрешению и разрешению других людей прикасаться к разным частям тела, но запрещено трогать то, что прикрыто трусиками, осознанно и даже в игре. Это правило действует и в общении с родственниками! Исключением являются гигиенические и медицинские манипуляции».

В-третьих, эксперт призывает взрослых с детства приучать ребенка правилам реагирования, если кто-то пытается сделать ему то, что неприятно или куда-то увести. Нужно громко закричать «Нет!», а потом сразу уйти. Если не получается вырваться, еще громче кричать «Нет! Я тебя не знаю, отпусти меня!» Важно объяснить ребенку, что он должен отказываться, если мужчина или женщина просит его куда-то пойти и помочь: если взрослому человеку нужна помощь, он всегда ее может попросить у другого взрослого.

Также Андрей Булах подчеркнул важность хороших отношений в семье:

«Необходимо давать ребенку достаточно любви, заботы, внимания и телесного контакта. Как правило, «недоласканные» дети чаще стремятся скомпенсировать телесный голод и чаще становятся жертвами сексуального насилия».

Родителям следует объяснять ребенку, что он может рассказывать им обо всем, что его беспокоит, а они не будут его осуждать и ругать. И главное — самим соблюдать эту договоренность.