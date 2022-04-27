«Старичок-охранник и замки не спасут от трагедии»: отцы и матери — об охране в детских садах

26-летний Руслан Ахтямов, страдающий психическими расстройствами, 26 апреля ворвался с ружьем в детский сад «Рябинка» в Ульяновской области во время тихого часа и убил помощника воспитателя и двоих детей, после чего покончил с собой. Охраны в детском саду не было. Как сейчас обеспечивается безопасность в детсадах, «Газете.Ru» рассказали родители дошкольников.

Ольга, мама пятилетнего сына, Москва

Всегда с ужасом читаю новости о сбежавших детях и преступниках, проникших в сад без охраны. Первое моему ребенку точно не грозит: я специально выбирала сад в новом здании с современным забором, дополненным листами поликарбоната. Он закрывает сад по всему периметру, а дотянуться до звонка, чтобы открыть калитку изнутри, ребенку не под силу. И калитка, и дверь в само здание открываются только по личной магнитной карточке родителя, установлены камеры.

Но вот охрана – это двое мужчин, мало похожих на бравых бойцов ОМОНа. Один совсем старенький, другой младше, но не отличается хорошей физической формой. Не то чтобы они внимательно вглядывались в посетителей, чаще заняты своими делами. И даже если вглядывались бы, то сомневаюсь, что безоружный охранник ловко скрутит преступника с ружьем. Я понимаю, что даже с нашим относительно высокими мерами безопасности есть риск, что в сад может проникнуть вооруженный преступник – и тогда старичок-охранник и замки не спасут от трагедии.

Евгений, отец трехлетней дочери, Московская область, Ивантеевка

У нас в семье трое детей, и я вижу, как меняются меры безопасности в детском саду. Шестнадцать лет назад, когда в сад ходил старший сын, некоторые дошколята вообще приходили по утрам сами. Дверь на территорию открыта, в сам садик – тоже, надо просто нажать кнопку, и пожилая вахтерша впустит. Однажды на прогулке произошло ЧП – двое детей сбежали за конфетами в ближайший магазин, хорошо, что администрация спохватилась.

Сад дочери в этом плане охраняется лучше – высокий металлический забор, камера наблюдения, а кнопка на выход установлена высоко – дети не дотянутся. Внутри здания охрана, но больше для вида – немолодая женщина. Мне это все напоминает историю с пандусами: установить для галочки установили, а как работает – никому не интересно.

Пару раз видел в коридорах незнакомых мужчин без детей, они просто стояли у окна или у лестницы. Одного при мне воспитательница спросила, что он здесь делает, он ответил, что к заведующей – и она пошла дальше. Честно говоря, не знаю, как можно было бы изменить ситуацию – не делать же из сада режимный объект.

close 100% Александр Кряжев/РИА Новости

Алена, мама пятилетнего сына, Нижневартовск

Считаю, что у нас все неплохо. Наш сад огорожен забором, есть две калитки. Утром и вечером открыты обе, днем – одна.

Вход на территорию по именным чипам, они закреплены за родителями или теми родственниками, которые отводят и забирают ребенка. Но в потоке родителей в «час-пик» легко можно зайти за кем-то.

Если ты приходишь в другое время, а чипа нет, дверь открывает охранник, спрашивает, к кому ты, смотрит документы и записывает паспортные данные. В коридорах стоят камеры наблюдения, правда, не везде.

Ольга, мама шестилетнего сына, Оренбургская область, Бузулук

В нашем детском саду делают все возможное для обеспечения безопасности детей, но, к сожалению, безопасностью пренебрегают чаще сами родители. На входе в сад кодовый замок, почти у каждой группы свой отдельный вход (мы свой делим с другой группой) с домофоном. У дверей стоит охранник. Не старичок, а вполне себе крутой дядечка, который, к слову, всех мам и детей знает в лицо.

Но есть нюансы: когда звонишь в домофон воспитателю, нужно сказать, кто пришел – назвать фамилию и группу. Но часто мамы, которые в этот момент находятся в раздевалке, открывают ее другим, ничего не спрашивая. Лично я так принципиально не делаю. Входную дверь на территорию родители тоже иногда не закрывают за собой. У нас небольшой город, поэтому чужие не заходят, но бдительность никогда не повредит.

Наргис, мама пятилетней дочери, Казань

Наш сад огорожен внушительным забором, попасть можно с электронным ключом, который выдается родителям. Камеры на входе тоже есть. В само здание детского сада сейчас сделали только один действующий вход. Есть охранник, к сожалению, это просто пожилая женщина. Не думаю, что она сможет как-то оперативно вмешаться в случае опасности.

Теоретически на территорию можно попасть, если проскочить с каким-то родителем со словами «я пропуск забыл». Если при этом не выглядеть как-то слишком подозрительно, думаю, вряд ли кто-то станет задавать вопросы.

close 100% Варвара Гертье/РИА Новости

Юлия, мама шестилетней дочери, Омск

Территория нашего сада огорожена, есть камеры. В каждой группе – домофон, родитель, когда приходит забирать или приводить ребенка, называет имя или фамилию и воспитатель впускает его. Но, конечно, утром и вечером воспитатель не всегда успевает подойти и дверь открывают родители, а то и дети, если речь идет о старших группах.

Есть охранник, по совместительству – дворник, он сидит не на входе, в отдельной комнатке с камерами и наблюдает за происходящим. Но не думаю, что он находится там в течение всего рабочего дня.

Олег, отец пятилетней дочери, Санкт-Петербург

Наш сад расположен в жилом доме на первом этаже. Конечно, нет ни забора, ни ограждений. Вход отдельный, есть код, но он написан рядом со входом, то есть набрать его и войти может кто угодно. При входе охранник, немолодой мужчина.

Поскольку садик небольшой, логопедический, всего шесть групп, охранник знает всех родителей в лицо. Но в начале года, думаю, пройти может любой – ни меня, ни жену за год ни разу не спросили, куда мы и к кому.

Александра, мама трехлетней дочери, Калужская область, Обнинск

На первый взгляд, система безопасности у нас налажена: и охранник на вахте, и система видеонаблюдения, и вход осуществляется через домофон. Но по большей части это просто формальность.

Код от домофона из трех цифр знает каждый, а из-за ковидных ограничений все запасные выходы открыли, чтобы не было толп по утрам, да так и не закрыли с тех пор . В общем, сложно сказать, что мы в полной безопасности.